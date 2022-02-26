"Вы здесь подохнете к #баной матери": Тероборона взяла в плен российского оккупанта. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы териториальной обороны захватили в плен русского оккупанта. ВНИМАНИЕ! Нецензурная лексика.
Об этом в Facebook сообщает Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Видео снято в Сумах. При защите города силами териториальной обороны.
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+125 Шимус
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+74 Шимус
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+46 elena kosakovskaya
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Это шутка, если что.
они подругому часто не разговаривают
если сравнить как говорят на русском другие
у них часто одни маты
вот сейчас для их пониманияя с тими так и говорят
чтобы не вопили про "биндеровцев"
у кого блин они там вообще есть?
Але якщо взяли в полон, вбивати не можна.
Викладувати номер телефона,щоб всі хто бажає перезвонили в росію і висказали все що хочуть.