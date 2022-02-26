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"Вы здесь подохнете к #баной матери": Тероборона взяла в плен российского оккупанта. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Силы териториальной обороны захватили в плен русского оккупанта. ВНИМАНИЕ! Нецензурная лексика.

Об этом в Facebook сообщает Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Видео снято в Сумах. При защите города силами териториальной обороны.

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Топ комментарии
+125
Якщо у ґуйла друга армія світу, то у нас, виходить, перша!
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26.02.2022 11:07
+74
Нидерланды отправляют Украине 200 Нидерланды поставляют Украине 200 зенитных ракет Stinger.
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26.02.2022 11:09
+46
Да уж....вот вам и встреча с цветами твари
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26.02.2022 11:09
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Вся тероборона прекрасно говорит и матюкается на чистом русском языке. А ведь эти "освободители" вроде пришли спасать русскоязычных от бИндеровцев. Прямо нескладуха.
Это шутка, если что.
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26.02.2022 11:37 Ответить
маты то что русские хорошо знают
они подругому часто не разговаривают
если сравнить как говорят на русском другие
у них часто одни маты

вот сейчас для их пониманияя с тими так и говорят
чтобы не вопили про "биндеровцев"
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26.02.2022 12:08 Ответить
z - зомби.
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26.02.2022 11:37 Ответить
навіщо той цирк? застелити кацапа на місці й не розводити з ним антимонії.
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26.02.2022 11:38 Ответить
боєва обстановка, він відволікає... увагу і людський ресурс.
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26.02.2022 11:40 Ответить
Молодцы мужики, пусть эти чмошники видят и дрожат от страха!
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26.02.2022 11:44 Ответить
Может хватит этой доброты ,может надо с ними как сирийцы ?
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26.02.2022 11:48 Ответить
почему у них нет шевронов армии рф?
у кого блин они там вообще есть?
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26.02.2022 12:10 Ответить
Зато у них є літера Z на борту, та біла підв'язка для панчох.
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26.02.2022 12:28 Ответить
******* козлорылый? А может вы конченные оборванцы, у которых нет денег даже на шевроны?)
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26.02.2022 13:23 Ответить
Одного разі я скажу : «Розвалинами Москви задоволена». Амінь.
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26.02.2022 12:20 Ответить
Морды этих собак надо показывать крупным планом и давать возможность позвонить тем, кто этих ублюдков нарожал. Пусть горят там как в аду.
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26.02.2022 12:34 Ответить
Пацанов до 24 лет берите в плен, они еще молодые и ОЧЕНЬ глупые, есть вероятность что еще станут людми. А мужиков после 40-ка лучше стрелять на месте, те несут полную ответственность за войну, что допустили и за то, что пришли с оружием в чужую страну! Те, что между от 24 до 40-ка (надо смотреть по обстоятельствам)!
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26.02.2022 12:35 Ответить
в мені ненавість аж клокоче.
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26.02.2022 12:42 Ответить
.Окупанти свідомо не повідомляють родини загиблих, щоб не обурювати суспільство. Тим більше відправку тіл. Захоронення йдуть в мішках в землі. Для цього в грудні був розроблений детальний стандарт на масові захоронення. Поширюйте цю інформацію, щоб знали росіяни.
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26.02.2022 13:00 Ответить
Ото обосранное тело в болотном камуфляже солдат второй по силе армии мира...
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26.02.2022 13:20 Ответить
покоритель Киева, фуле
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26.02.2022 13:53 Ответить
Треба свинособак вбивати, вбивати та вбивати.
Але якщо взяли в полон, вбивати не можна.
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26.02.2022 14:42 Ответить
Знімати на телефон,як звонитимуть батькам чи рідним.
Викладувати номер телефона,щоб всі хто бажає перезвонили в росію і висказали все що хочуть.
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26.02.2022 14:53 Ответить
В конце ролика голос за кадром: он обоссался!😁
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26.02.2022 15:04 Ответить
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