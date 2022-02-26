Утренний обстрел Жулян российской армией. ВИДЕО

Утром российская армия производила обстрел столичного массива Жуляны, где размещается Международный аэропорт "Киев".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео публикует Телеграмма-канал Оперативный ВСУ.

Напомним, во время этого обстрела ракета попала в многоэтажку на проспекте Валерия Лобановского.