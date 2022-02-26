Утренний обстрел Жулян российской армией. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром российская армия производила обстрел столичного массива Жуляны, где размещается Международный аэропорт "Киев".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео публикует Телеграмма-канал Оперативный ВСУ.
Напомним, во время этого обстрела ракета попала в многоэтажку на проспекте Валерия Лобановского.
Топ комментарии
+22 Vladimir T fd7dc273
показать весь комментарий26.02.2022 11:35
+5 Colt
показать весь комментарий26.02.2022 11:39
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Кровь украинцев есть и на ваших руках!
куда долетел туда полетел
видимо без кб украинских тяжко
А біндєровці отключілі функцію " резет"..