Захват диверсантов украинскими военными. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российских диверсантов задерживают украинские военные в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил украинский воин Артем Витко.
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+38 Глеб123
показать весь комментарий26.02.2022 11:49
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показать весь комментарий26.02.2022 11:48
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Диверсантів можна брати живими тільки у випадку, коли це зменшить ризик втрат. Завжди краще знищити. Бо це теж розохочує наступних.
Об этом пишет в фейсбуке фонд "Вернись живым", информирует Цензор.НЕТ
"Сверхважный пост для наших военных и гражданских! Наши защитники этой ночью успешно отбили шквал атак и сбили военно-транспортный самолет с сотнями оккупантов на борту. Наши улицы завалены их телами и подбитой техникой. Пора нанести следующий удар. Россияне скрывают от своих граждан потери на фронте. Мы должны показать правду. Пока их тела и техника еще разбросаны по нашим дорогам и полям: подойдите к ним, сфотографируйте, снимите видео и пришлите сюда: [email protected]", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/p3319340
Кто-нибудь это видео вообще посмотрел?