Захват диверсантов украинскими военными. ВИДЕО

Российских диверсантов задерживают украинские военные в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил украинский воин Артем Витко.

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