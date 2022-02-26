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ВСУ бьют по российскому десанту в Бродах во Львовской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Ударно-штурмовые вертолеты бьют десант РФ из воздуха.

Видео опубликовал военнослужащий Артем Витко, передает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что около 60 российских десантников высадились у Бродов. Наши войска дали отпор, оккупанты отступают в район Левятина.

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Топ комментарии
+47
Мочи тварей))))
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26.02.2022 11:43
+46
Ребята, пишу где только могу. Заметил что никто не разбирается с этим уродом: Друзья! Просьба запустить акцию бана Шария в Ютубе, который третии сутки ведет стримы с дикими фейками про Украину. Обратитесь ко всем знакомым кто имеет паблики или знает кто их имеет. Надо или накидать лям репортов или выйти на руководство Ютуба! Это даже важнее чем заблокировать русми, им никто не верит. Огромная просьба! Максимальный репост!
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26.02.2022 11:47
+42
Молитесь за наши ВСУ, Бог нас слышит!
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26.02.2022 11:43
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"украинский" блоггер
(на зарплате у фсб)
которого только рашисты смотрят и любители опзж
интересно после ночей в бомбеубежищах
много любителей опзж и плешивего осталось еще?
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26.02.2022 14:37 Ответить
Та бляха ще трішки є , повсюдно ловлять іуд які за 13 срібників геомітки кацапап ставлять
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26.02.2022 17:45 Ответить
Так далеко от фронта высаживаются, чтобы сковать войска. Это как бы понятно.
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26.02.2022 15:11 Ответить
Їх там висаджують для того щоб проводили диверсії на транспортних коридорах із Європи . ((
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26.02.2022 17:47 Ответить
диверсия делается тихо. а это громко на вертушках десант. мне видится хотят удержать части ВСУ от переброски на фронт.
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26.02.2022 17:53 Ответить
Жгите тварей!Не жалейте ни кого ибо на расии каждый второй это путин.
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26.02.2022 16:20 Ответить
Слава ЗСУ!!!! Героям Слава!!! Смерть ворогам!!! Хай щастить!!!
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26.02.2022 21:32 Ответить
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