ВСУ бьют по российскому десанту в Бродах во Львовской области. ВИДЕО

Ударно-штурмовые вертолеты бьют десант РФ из воздуха.

Видео опубликовал военнослужащий Артем Витко, передает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что около 60 российских десантников высадились у Бродов. Наши войска дали отпор, оккупанты отступают в район Левятина.

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