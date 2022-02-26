ВСУ бьют по российскому десанту в Бродах во Львовской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Ударно-штурмовые вертолеты бьют десант РФ из воздуха.
Видео опубликовал военнослужащий Артем Витко, передает Цензор.НЕТ.
Ранее сообщалось, что около 60 российских десантников высадились у Бродов. Наши войска дали отпор, оккупанты отступают в район Левятина.
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+47 elena kosakovskaya
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+46 Aleksey NotBad
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(на зарплате у фсб)
которого только рашисты смотрят и любители опзж
интересно после ночей в бомбеубежищах
много любителей опзж и плешивего осталось еще?