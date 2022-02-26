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Мы устояли. Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует наша армия - обращение Зеленского в третий день войны. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия.

Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ. 

Об этом заявил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются. Во многих городах и районах нашего государства. Но мы знаем, что мы защищаем – страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия. Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток, как в Донецке. Мы сломали их замысел", - отметил глава государства.

Читайте также: Зеленский провел телефонный разговор с Макроном: К нам следует оружие и оборудование от партнеров. Антивоенная коалиция действует!
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Топ комментарии
+51
Слава Україні, слава ЗСУ!!! Тримаймося браття!
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26.02.2022 12:19
+51
молодець зеля.хоч і не голосував за тебе
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26.02.2022 12:19
+31
Всі ми за одне коли війна! Окрім зрадників з ОПЗЖ і Шмарія.
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26.02.2022 12:25
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Слава Україні, слава ЗСУ!!! Тримаймося браття!
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26.02.2022 12:19 Ответить
ВЕСЬ МИР С ВАМИ!ТРИМАЙТЕСЯ!ввите на куски эту мерзкую падаль,это не люди а гниды!
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26.02.2022 13:46 Ответить
молодець зеля.хоч і не голосував за тебе
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26.02.2022 12:19 Ответить
Всі ми за одне коли війна! Окрім зрадників з ОПЗЖ і Шмарія.
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26.02.2022 12:25 Ответить
че того петушка шария русского агента не закрыли канал?
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26.02.2022 12:35 Ответить
Друзья! Просьба запустить акцию бана шария в Ютубе, который третии сутки ведет стримы с дикими фейками про Украину. Обратитесь ко всем знакомым кто имеет паблики или знает кто их имеет. Надо или накидать лям репортов или выйти на руководство Ютуба! Это даже важнее чем заблокировать русми, им никто не верит. Огромная просьба! Максимальный репост!
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26.02.2022 12:44 Ответить
отправил за пропаганду терроризма
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26.02.2022 13:02 Ответить
поскаржився на тероризм
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26.02.2022 13:21 Ответить
Да, Зеленский (первый раз пишу с большой буквы) держится достойно.
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26.02.2022 12:41 Ответить
та, що там велика літера, Всесвітній лідер з асфальтизації...
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26.02.2022 15:15 Ответить
Сегодня не то время,чтоб разбираться с политикой..... Сегодня мы все украинцы...И Зеля в том числе..... Не ссым! Стоим! ******!
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26.02.2022 14:17 Ответить
трішечки, обрізаний "українець"... И Зеля в том числе.....
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26.02.2022 15:19 Ответить
- Нас розстріляють сьогодні ввечері, чи завтра вранці?
- Не знаю. Я політикою не цікавлюсь...
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26.02.2022 17:14 Ответить
росіяни - вбивці крім невеликої частини розумних людей. Проте це дуже вірно що «російський інтелігент залишається інтелектуалом до тих пір, поки питання не стосується України». Я дуже впевнений у цьому, яким би не був результат цієї війни. Однак російська інтелігенція наполягатиме на своїй перевазі над "дурними українцями", які «відрізняються від росіян лише тим, як роблять Борщ».
Як стає зрозуміло, загроза з боку Росії для світу буде завжди залишатися до тих пір, поки Росія не поділиться на кілька контрольованих держав. Інакше вони знайдуть іншого Гітлера = Путіна, щоб «зробити Росію знову великою» і «Росія від Камчатки до Португалії і далі».
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26.02.2022 12:24 Ответить
Єднаймось! Переможемо ,а потім розберемось! Ця війна змінить нас!
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26.02.2022 12:29 Ответить
Слухайте між рядків. У зверненні жодного слова про приєднання до НАТО чи іншого військового союзу (на зразок Польща-Балтія-Велика Британія).

Готує суспільство до "нейтралітету".
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26.02.2022 12:33 Ответить
Его никто и спрашивать не будет
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26.02.2022 12:41 Ответить
сметуни сметут?
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26.02.2022 15:20 Ответить
Слава ЗСУ!
Друзья! Просьба запустить акцию бана шария в Ютубе, который третии сутки ведет стримы с дикими фейками про Украину. Обратитесь ко всем знакомым кто имеет паблики или знает кто их имеет. Надо или накидать лям репортов или выйти на руководство Ютуба! Это даже важнее чем заблокировать русми, им никто не верит. Огромная просьба! Максимальный репост!
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26.02.2022 12:34 Ответить
А что Испания молчит. Давно арестовать пора
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26.02.2022 13:26 Ответить
Наши звонили из Черниговщины: кацы - дети 20-летние в Сендеве сидят с остатками техники, которая осталась после того, как ВСУ их поджарили, голодные, зашуганные. По полям вокруг трупаки их лежат штабелями!!!!
Догору полностью разбили, когда на Чернигов шли. Просят у местных есть!!!
Им говорят - уходите отсюда домой!!!
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26.02.2022 12:34 Ответить
лучше бы попали в плен
так хоть было бы на кого обменять
с 14го года сколько украинцев в плену годами сидят
живые ли они вообще, не знаю даже
(плюс украинцев, которые фашисткий рейх по сфабрикованным делам сажал как правый сектор
про крымских татар в крыму вообще молчу, им по 10 18 лет дают твари )
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26.02.2022 12:39 Ответить
и все же не стоит забывать
они и 20тними могут убивать
мирных жителей, обстреливать городские кварталы

то чмо которое лыбилось на фоне градов с летящими на харьков вроде снарядами
он явно молодой

пока фугас не прилетит или еще что
чувствуют себя терминаторами
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26.02.2022 12:41 Ответить
Нельзя так отпускать,надо всех в плен,чтоб перечитать сколько,заснять все для потомков документально,а уж потом отпускать
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26.02.2022 13:00 Ответить
а парадом их провести в духе рашизма??))
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26.02.2022 13:13 Ответить
им не говорить, а расстрелять должны. Может местные их еще борщем накормят с варениками?? вообще придурки?
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26.02.2022 16:31 Ответить
Или они просто воюют и им некогда пиз#@$ть.
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26.02.2022 12:45 Ответить
Про Яроша, подоляцкий бот, трендень не надо - не до видосиков ему сейчас
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26.02.2022 12:49 Ответить
Зеля,хоч я і плювався на тебе,але зараз бачу,що ти мужик і тобі,ой як не солодко,а міг би втекли.Респект!Слава Україні! Героям слава!
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26.02.2022 12:37 Ответить
В першу чергу потрібно дякувати українським воїнам.
Вони ж крутіші за пуйловське біосміття, правда?
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26.02.2022 12:47 Ответить
Наші воїни показали всьому світу приклад неймовірної мужності.Як вже хтось писав:"Це не ми в НАТО повинні проситися,а НАТО до нас."
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26.02.2022 12:52 Ответить
Чомусь сьогодні зеленський не згадує про вступ до НАТО.
Хоча зараз це більш актуально, ніж ЄС.
Не дарма вчора Подоляв заявляв про позаблоковість України.
пуйлу таке подобається.
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26.02.2022 12:56 Ответить
не вдалося їм зрадити утримали ми їх від перемовин та договорняків
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26.02.2022 12:59 Ответить
Чи надовго? Сьогодні читаю про його заяви виключно щодо ЄС.
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26.02.2022 13:06 Ответить
Та ото ж, а люди наче сліпі та глухі... тільки й чуєшь дякую та ледве кращий лідер современності
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26.02.2022 13:08 Ответить
Владимир Владимирович 5bb66c7b

Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
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26.02.2022 22:05 Ответить
всьо опорожнився?
ділом іди займися а не срач тут влаштовуєш
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26.02.2022 22:14 Ответить
НАТО само попроситься.
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26.02.2022 13:35 Ответить
Ще один свіжоспечений свідок геніального полководця Зе.
Навіщо такому видатному полководцю Муженко в Генштабі?
Всі, хто агітували за Зелю в 2019, щн донедавна кляли Муженка.
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26.02.2022 14:14 Ответить
та підожди йому дякувати та сраку вилизувати, там багато до нього та оточення питань накопичилось
Воїнам націоналістам краще дякуй - ЗСУ, та простим людям тим хто взяв зброю та встав на захист
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26.02.2022 12:58 Ответить
Вот только это всё не благодаря ему, а вопреки.
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26.02.2022 13:07 Ответить
"Великобритания предложила транспортники своих ВВС для проведения логистических операций по поставке Украине военной помощи, такой как боеприпасы, противотанковое оружие, ПЗРК, которую безвозмездно передают Украине другие страны."
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26.02.2022 12:42 Ответить
Прекрасная новость! Слава ЗСУ! А российский военный корабль идёт нах#й
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26.02.2022 12:48 Ответить
Нужно пробовать опять отбить Чернобыль
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26.02.2022 12:44 Ответить
Нах он сдался людей на него тратить, пусть кацапы на него своих вояк оттягивают.
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26.02.2022 12:46 Ответить
Цей об'ект важливий та небезпечний і потребує охорони, треба потихеньку його оточувати та витісняти кацапів
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26.02.2022 13:02 Ответить
S&P понизило рейтинг России до «мусорного».
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26.02.2022 12:46 Ответить
Мусорная бензоколонка превратилась в бомжатник)
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26.02.2022 12:47 Ответить
В Украине Путин нашел свою смерть и последующий вероятный развал России.
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26.02.2022 12:49 Ответить
ДЕРЖИТЕСЬ.Вы лучшие. Помощь военная уже идет. ДЕРЖИТЕСЬ
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26.02.2022 12:51 Ответить
На ютубе активно пропихивают Россия24.Все бы ничего,но логотип изменили,сделали оч.похожим на ТСН.Надо всматриваться,чтобы увидеть разницу.Будте внимательны,я чуть не начал смотреть обращение Кивы.
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26.02.2022 12:52 Ответить
Slava Ukrainai! Varoņiem slava!

Слава Україні! Героям слава!
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26.02.2022 12:52 Ответить
Вот еще три дня назад ее думал, что напишу это - Зеленский В.В. -величайший лидер современности. Ну ладно, один из величайших.
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26.02.2022 12:53 Ответить
підожди йому дякувати та сраку вилизувати, там багато до нього та оточення питань накопичилось треба ще довго потім розбиратися
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26.02.2022 13:03 Ответить
Если ты привык лизать жопу - это не значит, что все так делают. Вопросы к нему, а тем более, к окружению имеются. Но, на данный момент Зеленский В.В. - главнокомандующий ВС Украины, которая в одиночку ведет войну против огромной империи - следовательно, один из величайших лидеров современности
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26.02.2022 15:05 Ответить
умгу вожак *****... оно бухало и отдыхало когда люди занимались и договаривались за вооружение, а потом ныло что вы все нагнетаете и все подконтролем 3,14 дело, и все на перемовыны рвалось... кароч не зли меня, жопу ему потом вылизывать будешь
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26.02.2022 15:21 Ответить
вы правы. Ошибок он наделал очень много.
Но сейчас держится просто прекрасно! Респект!!
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26.02.2022 16:36 Ответить
Грає. Віри йому вже давно нема
Якби ми не слідкували та не піднімали гвалт вже давно пішов би на домовленності та підписав би якусь муйню
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26.02.2022 16:42 Ответить
Київ третій день стоїть!Хуйло з бліцкригом обісрався.
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26.02.2022 12:54 Ответить
но диверсантов очень много...прорываются в районы...как могли так прошляпить оборону такого стратег. города?? долбаное сбу и разведка....
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26.02.2022 16:37 Ответить
Слава Нації!!!
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26.02.2022 12:55 Ответить
Слава Украине, держитесь, весь мир за вас! Прикончите проклятую рашу
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26.02.2022 12:55 Ответить
Уважение Президенту Украины! Слава Украине! Почему бы ему еще не обратиться к рос.матерям. сказать им. что россия скрывает свои потери. назвать цифры. призвать тех. у кого сыны рос.армии. звонить им. Сказать прямо сколько уже погибших русских.
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26.02.2022 12:57 Ответить
Нахрен кому нужны эти обращения. Они прекрасно знали куда едут их дети. Что вояки дурака включают, что и их папики.
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26.02.2022 13:05 Ответить
усе скажуть потім зараз ніколи, ще рано, капітуляції ворога ще нема
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26.02.2022 13:05 Ответить
Військова колона років на житомирській трасі. Наші збили літак окупанта. 60 км до Києва
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26.02.2022 12:58 Ответить
Головне щоб ЗЕля не підписав якоїсь херні
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26.02.2022 12:59 Ответить
На памятник, при жизни, Зеленский уже заработал. Путин рассмешил " комика" и дорого за это заплатит!
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26.02.2022 13:03 Ответить
підожди йому дякувати та сраку вилизувати, там багато до нього та оточення питань накопичилось
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26.02.2022 13:06 Ответить
Їм не треба давати спати , їсти
іх треба заганяти і вони через дві доби самі здадуться.
В них нема обозу немає бензину, .......... не дати ні краплі соляри......
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26.02.2022 13:03 Ответить
Нет. Лучше им простреливать чашечки, чтоб оставались жить дальше, но чтоб в мучениях вспоминали сегодняшние дня до самой смерти.
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26.02.2022 13:06 Ответить
Німецька кореспондентка з Вашингтону щойно передала відповідь Зеленського на пропозицію Байдена прийняти його у США: "Нам потрібна амуніція, а не попутній транспорт для моєї втечі".
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26.02.2022 13:07 Ответить
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26.02.2022 13:21 Ответить
респектище!!
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26.02.2022 16:38 Ответить
У меня предложение для жителе ЛНР и ДНР. Для вас сейчас есть реальный шанс вернуть свои дома и вернуть свою жизнь. Покажите свои патриотизм. Разоружите своих ошалелых боевиков. Выгоните войска со Своих территорий. Возьмите под контроль границы с агрессором. Ведите переговоры и ЗСУ и Киевом. Это ваш шанс вернуть себе мирную жизнь!!! Вы Украинцы!! Вся Украина, весь мир поддержит ваше стремление жить в мире на Своей земле!!!
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26.02.2022 13:11 Ответить
илья понамарев в статье 13.00 26.02 пишет " путин и россияне в шоке : их бьют везде , оружие им больше не продают .... если украинцы продержатся 7- 9 дней , рэфия будет умолять , просить мира !!! вот тогда Украина скажет , на каких условиях их перестанут убивать на украинской земле !!!! СЛАВА УКРАИНЕ !!! СЛАВА ВСУ !!! Разом УСЕ ПОДОЛАЄМ ,,,,
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26.02.2022 13:21 Ответить
Тримаємо периметр, ми тримаємо Украиїну на плечах; дітей, жінок, старих... Ми дамо ***** всім хто сюди полізи
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26.02.2022 13:42 Ответить
Молодец!
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26.02.2022 14:20 Ответить
Потрібно нагородити нашого героя льотчика. який нам відомий як " привід Київа", він навіть по радянським міркам вже заслужив звання Героя України
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26.02.2022 14:27 Ответить
наградят!!!
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26.02.2022 16:38 Ответить
Не зрозуміло , де підтримка наших "озабоченных" закордонних партнерів та союзників і НАТО ? Потрібна ще підтримка в повітрі ПВО , гради, авіація та інше. NLAW & Stingers для бою на коротких відстанях !!!!! А наших поливають градами !!! Не має допомоги тоді коли вона саме зараз потрібна ! А то появляется мысли , что за нас всё порешали и что нас кинули!!!!
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26.02.2022 14:55 Ответить
В чаті шарія(урода) куча диверсантів- там онлайн за 200к. Пишуть про мітки, про рух військових. Хлопці, дівчата. Війна не тільки на дворі а й тут - блокуймо гнилу пропагандиську
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26.02.2022 15:37 Ответить
Много когдато писал гневных комментариев Зеленскому, но он просто сейчас держится молодцом!!!! Так держать! Мы победим!!!!!
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26.02.2022 15:45 Ответить
а куди йому подітися? беню ж не покинеш, а беня невиїзний
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26.02.2022 16:13 Ответить
От і сиди у Київі! лігімний ти наш! не заважай ЗСУ і українцям захищати Україну! А до путіна та ще й у зрадницькій мінськ нічого їздити!
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26.02.2022 16:10 Ответить
Слава Украине! Будьте сильными! Вас сорок пять миллионов! Слава защитникам Независимости и Свободы!
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26.02.2022 16:51 Ответить
3й день сижу под военкоматом в Виноградаре! Только вот вернулся.
400 мужиков безоружные парятся, когда вокруг в 100 м стреляют уже автоматные очереди!
Это не паника, а разгильдяйство! Упростили они процедуру в тероборону.
Раздавайте оружие населению, чтобы оно могло защищаться!
Уехало только 50 человек, которые имеют боевой опыт и все, загораем целый день, прячась за школу от автоматчиков непонятных.
Раздавайте оружие населению, если хотите сохранить Киев, Украину!!!
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26.02.2022 17:21 Ответить
Українці привітали кацапов коктелем молотова

Коктейлі від сусіднього столика🔥🔥🔥

Українські бармени працюють💪

https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497660416847228938?s=20&t=WMJLZ3OHcARK1c3mWhTjgA
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26.02.2022 22:47 Ответить
 
 