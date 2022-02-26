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Мы устояли. Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует наша армия - обращение Зеленского в третий день войны. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия.
Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Об этом заявил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются. Во многих городах и районах нашего государства. Но мы знаем, что мы защищаем – страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия. Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток, как в Донецке. Мы сломали их замысел", - отметил глава государства.
Топ комментарии
+51 Геннадій
показать весь комментарий26.02.2022 12:19
+51 andrey цьома
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+31 morbius2014
показать весь комментарий26.02.2022 12:25
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- Не знаю. Я політикою не цікавлюсь...
Як стає зрозуміло, загроза з боку Росії для світу буде завжди залишатися до тих пір, поки Росія не поділиться на кілька контрольованих держав. Інакше вони знайдуть іншого Гітлера = Путіна, щоб «зробити Росію знову великою» і «Росія від Камчатки до Португалії і далі».
Готує суспільство до "нейтралітету".
Друзья! Просьба запустить акцию бана шария в Ютубе, который третии сутки ведет стримы с дикими фейками про Украину. Обратитесь ко всем знакомым кто имеет паблики или знает кто их имеет. Надо или накидать лям репортов или выйти на руководство Ютуба! Это даже важнее чем заблокировать русми, им никто не верит. Огромная просьба! Максимальный репост!
Догору полностью разбили, когда на Чернигов шли. Просят у местных есть!!!
Им говорят - уходите отсюда домой!!!
так хоть было бы на кого обменять
с 14го года сколько украинцев в плену годами сидят
живые ли они вообще, не знаю даже
(плюс украинцев, которые фашисткий рейх по сфабрикованным делам сажал как правый сектор
про крымских татар в крыму вообще молчу, им по 10 18 лет дают твари )
они и 20тними могут убивать
мирных жителей, обстреливать городские кварталы
то чмо которое лыбилось на фоне градов с летящими на харьков вроде снарядами
он явно молодой
пока фугас не прилетит или еще что
чувствуют себя терминаторами
Джерело: керівник УДА Дмитро Ярош
Вони ж крутіші за пуйловське біосміття, правда?
Хоча зараз це більш актуально, ніж ЄС.
Не дарма вчора Подоляв заявляв про позаблоковість України.
пуйлу таке подобається.
Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
ділом іди займися а не срач тут влаштовуєш
Навіщо такому видатному полководцю Муженко в Генштабі?
Всі, хто агітували за Зелю в 2019, щн донедавна кляли Муженка.
Воїнам націоналістам краще дякуй - ЗСУ, та простим людям тим хто взяв зброю та встав на захист
Слава Україні! Героям слава!
Но сейчас держится просто прекрасно! Респект!!
Якби ми не слідкували та не піднімали гвалт вже давно пішов би на домовленності та підписав би якусь муйню
іх треба заганяти і вони через дві доби самі здадуться.
В них нема обозу немає бензину, .......... не дати ні краплі соляри......
400 мужиков безоружные парятся, когда вокруг в 100 м стреляют уже автоматные очереди!
Это не паника, а разгильдяйство! Упростили они процедуру в тероборону.
Раздавайте оружие населению, чтобы оно могло защищаться!
Уехало только 50 человек, которые имеют боевой опыт и все, загораем целый день, прячась за школу от автоматчиков непонятных.
Раздавайте оружие населению, если хотите сохранить Киев, Украину!!!
Коктейлі від сусіднього столика🔥🔥🔥
Українські бармени працюють💪
https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497660416847228938?s=20&t=WMJLZ3OHcARK1c3mWhTjgA