Коктейли молотова показали эффективность в защите Киева от российской армии. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Коктейли молотова показали себя эффективными в боях с российской армией на улицах Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародован каналом Оперативный ВСУ.
"На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: шедшая на прорыв техника попала под шквал коктейлей, все танки обезврежены. Живые россияне взяты в плен", - сказано в сообщении.
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БТРи спалахнули. 18 лютого 2014, Хрещатик, Київ
Цензор, вам нужно корректировать публикации чтоб избежать недопониманий, с уважением.
буде саме те.
рецептура Че Гевари - 3/4 бензину на 1/4 мастила;
рецептура Вазовського - 2/4 бензину, 1/4 мастила, 1/4 етилового спирту + 10-20 грам сухої суміші дрібних алюмінієвих і залізних ошурок в тонкостінній скляній ампулі;
фінська рецептура - до бензину додають 10-20 мл гудрону;
радянська рецептура - рівні частини бензину, гасу і лігроїну, запал - тонкостінна ампула з сумішшю сірчаної кислоти, бертолетової солі і цукрової пудри;
французька рецептура - бензин і ацетон змішують в пропорції 1:1, додають 50 мл *********, потім поступово розчиняють у суміші подрібнений пінополістирол до утворення густого сиропу;
турецька рецептура - 70 % бензину, 10 % парафіну, 20 % мастила;
одеська рецептура(варіант французької; використовувалася, зокрема, в ході сутичок на вул. Грушевського) - 70 % бензину, 30 % подрібненого пінопласту, розчиненого до максимальної можливої концентрації в ацетоні.
рецептура «Правого сектора» - натерти в стружку господарське мило, розчинити в підігрітому на водяній чи піщаній бані бензині чи дизельному паливі, додати алюмінієвої пудри. Така суміш може проплавити сталь.
рецептура «УНА-УНСО»(перевірена в бойових умовах міської герильї) - уайт-спіритом розводять бітумну мастику до потрібної консистенції і заливають у тонкостінні пляшки. Суміш не розшаровується з часом і залишається однорідною. Дуже добре прилипає до різних поверхонь, важко гаситься водою, дає відносно багато чорного диму. З бавовняної ганчірки розміром 60*10 см виготовляють запал з трьома вузлами - на обох кінцях і посередині. Запал на довжину двох вузлів *********** в пляшку із сумішшю.
Как я рад (кац)
не дали пояснения
как пример что было на майдане
как бтр горит
потом спа массаж
welcome
это было креативно
теперь пусть делают макеты киева
тоже брать будут))
Slava Ukraine.
"Не верю" (с)
БТРи спалахнули. 18 лютого 2014, Хрещатик, Київ