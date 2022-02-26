Коктейли молотова показали эффективность в защите Киева от российской армии. ВИДЕО

Коктейли молотова показали себя эффективными в боях с российской армией на улицах Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародован каналом Оперативный ВСУ.

"На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: шедшая на прорыв техника попала под шквал коктейлей, все танки обезврежены. Живые россияне взяты в плен", - сказано в сообщении.

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