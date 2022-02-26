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"Самая сильная армия в мире. Здесь всему п#зда": ВСУ показали ужасное состояние военной техники российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Военная техника российских оккупантов находится в ужасном состоянии.

Об этом в Facebook сообщают Сухопутные Войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+154
Самий чудовий вислів у мережі інтернету: "Їбашити русню треба так, щоб Талібан хрестився"...
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26.02.2022 12:52
+63
не удивлюсь если русня скоро на рыкшах будет наступать )
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26.02.2022 12:51
+47
Лада-Калина в военном исполнении рукожопой русней.
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26.02.2022 12:52
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Старе ЛАЙНО!
Кацапи збирали це по всіх металлоприйомках "Необ'ятної".
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26.02.2022 13:11 Ответить
Анало говнєт
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26.02.2022 13:13 Ответить
По новостям РФ, все хорошо.
Пуйло наверное рвет и мечет. Уже думал, что Киев взят7 а тут фуй тебе.
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26.02.2022 13:17 Ответить
аха
как в багдаде спокойно
а потом простой россиянин идет снимать деньги
а тут ему, сбер не выдает, тинькоф не выдает
цены на товары +30%
цены на все +20%

да че происходит
приходит
включает соловьиный помет
аа, мы с нато воюем
ну тогда потерпим....
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26.02.2022 13:22 Ответить
на пропоганду реально тратят по бюджету больше чем на медицину
и немалая часть там эта скотопомойка рашатудейка
можно ее всемирно за распространение лжи и разжигание войны уже закрыть?
у них же филиалы по всем странам
они даже как бесплатный пакет в отелях США его делают где то
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26.02.2022 13:17 Ответить
На Омском трансмаше за 2 года около 700 танков с баз хранения до болта перебрали и собрали по новой, типа модернизировали. Имею мнение, что взамен тех, что ВСУ на Донбассе расколошматили. Тока старое железо старым и остается, скока его не перекрашивай
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26.02.2022 13:21 Ответить
В тому може бути велика проблема. Ми зараз знищуємо чермет використовуючи зброю, яка може бути потрібною, коли зайдуть реально нормальні боєздатні і захищені танки
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26.02.2022 13:19 Ответить
в них все таке
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26.02.2022 13:20 Ответить
Вот для этого и нужно показывать в России уничтоженную технику и трупы захватчиков. Чтоб знали, куда их посылают.
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26.02.2022 13:21 Ответить
Також про це подумав. Треба налагоджувати канали постачання птрк, стінгерів та ппо від партнерів та не розслаблятись...
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26.02.2022 13:46 Ответить
З Польщі вже приїхало і буде ще. Слава Нації - Смерть москалям.
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26.02.2022 13:55 Ответить
Прибалтика ещё джавелины присылает и англосаксы подкинут.
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26.02.2022 17:49 Ответить
Так матеріально ж нам прямо зараз половина світу допомагає. Тому, що б вони не кинули потім, набої, снаряди та інше оборонне озброєння у нас буде поповнюватися. Буде чим палити кацапів і далі, не хвилюйтеся. Хітлер уже так пробував воювати проти світової економічної машини, де він зараз, а де світова економічна машина. )
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27.02.2022 10:17 Ответить
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26.02.2022 13:21 Ответить
Та они с НЗ поснимали и свезли со всей страны, всё что смогли. Так что немудрено.
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26.02.2022 13:23 Ответить
Видно дела плохи если такое говно в бой посылают, знают что всеравно сгорит
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26.02.2022 13:28 Ответить
Это не танк а приют для крыс.Все такое скрепное у них???
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26.02.2022 13:43 Ответить
На метал розберіть))
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26.02.2022 13:43 Ответить
Может, они в начале пустили мясо на старье, так сказать, разведка боем, а лучшие силы берегут на потом?
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26.02.2022 13:45 Ответить
логика подсказывает, что да... к сожалению...
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26.02.2022 19:00 Ответить
Да нет тут логики. У них была задача стратегическая - блицкриг и захват власти в Укоаине максимум за неделю.
Для такой задачи не посылают старье.
Это все, что у них есть в достаточном количестве.
Новые образцы - катастрофически малое число для показух.
(К сожалению и в упрек нашей власти - у нас также с Нептунами, Вильхами, Богданами и т.д.)
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27.02.2022 11:43 Ответить
нет, спокойно посылают... навести шухер а потом "элитку"... лучше быть на поготове, чем как ты...
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27.02.2022 13:55 Ответить
А чего удивляться? Они, уроды, сгребали подчистую по всей расиюшке все, что хоть более-менее боепригодно. Но это хорошая новость.
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26.02.2022 13:58 Ответить
"Too bad for these Russian soldiers in the flowerpot" They should send them pampers to sit softer. The pants will stay dry too
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26.02.2022 14:08 Ответить
A bukva "Z" gde????? Kak ni kak "************"....
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26.02.2022 14:48 Ответить
Ребята... ви не расслабляйтесь... это древняя техника, на утиль пригнанная сюда...
На месте Пу я би так и делал бы. Он что, зря бабло закапывать будет? нет, всегда с пользой!!! он любитель убивать три зайца за раз..
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26.02.2022 19:00 Ответить
Этот хлам направлен на утилизацию вместе с экипажем для кремлевских утырков это мусор.

Военнослужащие РФ х#йло шизофреник послал Вас на пушечное мясо! Сдавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...
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26.02.2022 22:14 Ответить
про коктейль забув
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27.02.2022 10:13 Ответить
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