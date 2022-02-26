"Самая сильная армия в мире. Здесь всему п#зда": ВСУ показали ужасное состояние военной техники российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Военная техника российских оккупантов находится в ужасном состоянии.
Об этом в Facebook сообщают Сухопутные Войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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+154 Глеб123
показать весь комментарий26.02.2022 12:52
+63 Андрей Саган
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+47 Ostap Bender c683cd52
показать весь комментарий26.02.2022 12:52
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Кацапи збирали це по всіх металлоприйомках "Необ'ятної".
Пуйло наверное рвет и мечет. Уже думал, что Киев взят7 а тут фуй тебе.
как в багдаде спокойно
а потом простой россиянин идет снимать деньги
а тут ему, сбер не выдает, тинькоф не выдает
цены на товары +30%
цены на все +20%
да че происходит
приходит
включает соловьиный помет
аа, мы с нато воюем
ну тогда потерпим....
и немалая часть там эта скотопомойка рашатудейка
можно ее всемирно за распространение лжи и разжигание войны уже закрыть?
у них же филиалы по всем странам
они даже как бесплатный пакет в отелях США его делают где то
Для такой задачи не посылают старье.
Это все, что у них есть в достаточном количестве.
Новые образцы - катастрофически малое число для показух.
(К сожалению и в упрек нашей власти - у нас также с Нептунами, Вильхами, Богданами и т.д.)
На месте Пу я би так и делал бы. Он что, зря бабло закапывать будет? нет, всегда с пользой!!! он любитель убивать три зайца за раз..
Военнослужащие РФ х#йло шизофреник послал Вас на пушечное мясо! Сдавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...