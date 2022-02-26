РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7538 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
49 091 66
война (46795) Чернигов (793)

Войска РФ несут потери живой силы и техники на Черниговщине и Сумщине, - Оперативное командование "Север". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты терпят потери на Черниговщине и Сумщине.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север", передает Цензор.НЕТ.

"Противник несет потери живой силы и техники на Черниговщине и Сумщине. Северные окраины Конотопа. ВСУ нанесли авиаудар. Подразделения армии РФ понесли большие потери: до 30 ед. броне- и автотехники, живая сила - уточняется. Выжившие покидают позиции и разбегаются в неизвестном направлении.

В н.п. Большая Дорога Нежинского района авиаударом уничтожено около 15 единиц броне- и автотехники. В состоянии разбитого подразделения хаос.

На минском направлении уничтожена понтонная переправа через реку и нанесены удары по противнику. 20 единиц техники было сожжено. Большое количество погибших и раненых. Командование подразделений армии России их не пытается даже эвакуировать", - говорится в сообщении.

Украинская армия держит оборону в окрестностях Чернигова.

Читайте также: "Самая сильная армия в мире. Здесь всему п#зда": ВСУ показали ужасное состояние военной техники российских оккупантов. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+68
Какой же красивый у нас ФЛАГ! Едут и аж тепло на душе от него
показать весь комментарий
26.02.2022 13:20
+52
работают и пусть себе работают по-тихому. не надо никакой информации.
показать весь комментарий
26.02.2022 13:23
+49
Казали ж мудакам. Не знімайте і не поширюйте переміщення українських військ.
показать весь комментарий
26.02.2022 13:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чому давно нема новин ніде про роботу Байрактарів,ними взагалі користуються чи ні?
показать весь комментарий
26.02.2022 13:19 Ответить
Про них взагалі краще мовчати. Русня полює на них.
показать весь комментарий
26.02.2022 13:20 Ответить
работают и пусть себе работают по-тихому. не надо никакой информации.
показать весь комментарий
26.02.2022 13:23 Ответить
Читай уважно новини Штабу ЗСУ
показать весь комментарий
26.02.2022 13:25 Ответить
Сьогодні десь бачив інформацію що сьогодні зранку байрактар відпрацьовував десь районі на захід або на південий -захід від Гостомеля в напрямку Ворзеля і далі там росіяни скоріше за всього збудували штучний ареодром на який зранку прилетіли вертольоти і було чути двигуна Іл-76 тобто була висадка десанта.
показать весь комментарий
26.02.2022 13:26 Ответить
Зачем глупые вопросы?
показать весь комментарий
26.02.2022 13:26 Ответить
прямой инфы нет. но не трудно понять, где они поработали ночью ))
показать весь комментарий
26.02.2022 13:27 Ответить
можливо просто не розголошують,що свинособаки не відслідковували їх переміщення
показать весь комментарий
26.02.2022 13:29 Ответить
це зрозуміло. але видно де вони вночі попрацювали, по результатах роботи ))
показать весь комментарий
26.02.2022 13:32 Ответить
Может не хотят турок подставлять.
показать весь комментарий
26.02.2022 13:30 Ответить
Основна задача байрактарів - знаходити цілі. Ім бажано не світитись.

Наші артилеристи прекрасно стріляють по координатах.

А якщо вже масово пішли авіаудари, то справи у каців геть погані.
показать весь комментарий
26.02.2022 13:37 Ответить
дай Боже!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 13:38 Ответить
Вони працюють ночами, місце їх роботи не афішують.
показать весь комментарий
26.02.2022 14:04 Ответить
После победы удовлетворим наше любопытство. Думаю они прежде всего наводят арту и авиацию.
показать весь комментарий
26.02.2022 15:04 Ответить
Читайте більше новин. Байрактар учора давав координати скупчення військ орків для артилерії. А це чимала відстань, і дуже зручно.
показать весь комментарий
26.02.2022 15:15 Ответить
Какой же красивый у нас ФЛАГ! Едут и аж тепло на душе от него
показать весь комментарий
26.02.2022 13:20 Ответить
Тілько що так само подумала... У нас в машині одразу два рапора - червоно-чорний та жовто-блакитний...
показать весь комментарий
26.02.2022 13:40 Ответить
Казали ж мудакам. Не знімайте і не поширюйте переміщення українських військ.
показать весь комментарий
26.02.2022 13:20 Ответить
⚡️ Связь и мобильный интернет никто не будет отключать, - Госспецсвязи.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины как администратор связи Украины уверяет, что информация, которая распространяется фейковыми телеграмм-каналами и пророссийскими СМИ не соответствует действительности.

Сети мобильных операторов работают стабильно, возможные перебои связаны с перегрузкой этих сетей.

В районах, где происходят боевые действия, могут быть повреждения, в таком случае сети будут восстанавливаться при первой возможности после завершения боевых действий.

Пока информации о существенных повреждениях, которые делают невозможным работу сетей, нет.
показать весь комментарий
26.02.2022 13:20 Ответить
Ну просили ж не знімати наших і не розповсюджувати!!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 13:21 Ответить
Та вони і так знають що їм і під Черніговом п..ць. І без наглядної агітації. Слава ЗСУ!!! Слава НАЦІЇ!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 13:27 Ответить
Сбежавших найти и добить!
Пока не ********* обратно в Беларусь в не пересели на другие танки!
показать весь комментарий
26.02.2022 13:22 Ответить
Эти уже пересядут только на очко
показать весь комментарий
26.02.2022 13:26 Ответить
З чату свинопсів приємні новини:
показать весь комментарий
26.02.2022 13:22 Ответить
Адміністрація сайту,видаліть це відео будь-ласка,не показуйте переміщення Українських війск!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 13:22 Ответить
ну вони ж не на позиції ,
показать весь комментарий
26.02.2022 13:26 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2022 13:23 Ответить
Потрібно щоб всі військові терміново перейшли виключно українську мову маскалі можуть маскуватись і по мові їх можна дуже швидко вираховувати!
показать весь комментарий
26.02.2022 13:23 Ответить
Це було б варто зробити усім украйнцям. Принаймні спробувати.
показать весь комментарий
26.02.2022 14:55 Ответить
Чернигів древнійший за Київ.Славне наше місто!!
показать весь комментарий
26.02.2022 13:23 Ответить
новоявленная знакомая молодая дама здесь считает себя 100 русской, считает себя по маме как у евреев)) папа был украинцем. Любимые каналы с пропагандонами рф. Чем с такими общаться то лучше уж с соседями на иностранном))
показать весь комментарий
26.02.2022 13:35 Ответить
чернігів тримайтеся- я тернопіль-будемо бити по *********** харі
показать весь комментарий
26.02.2022 13:47 Ответить
Просят же, не снимайте передвижение украинской армии
показать весь комментарий
26.02.2022 13:24 Ответить
Кому що не зрозуміло, не знімайте наших військових на камеру і тим більше не розповсюджуйте!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 13:24 Ответить
В тих хто знімає , в голові тирса !
показать весь комментарий
26.02.2022 13:25 Ответить
Дали влізти і зависнути, а тепер масакрація. Скіфи застосовували таку тактику.
показать весь комментарий
26.02.2022 13:26 Ответить
парни жгите эту московскую нечисть, чтобі на столетия отбить у них желание нападать на Украину.
показать весь комментарий
26.02.2022 13:26 Ответить
Все будет норм. Сегодня у нас тут в Чернигове много желающих освоить профессию бармена, если понимаете о чем я.
показать весь комментарий
26.02.2022 13:29 Ответить
Спасибо, помогайте нашим ВСУ.
показать весь комментарий
26.02.2022 14:20 Ответить
Какая красотища) Какая гордость за нашу армию! Все будэ Украина!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 13:27 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2022 13:30 Ответить
Дохните побольше, рашистские ублюдки.
показать весь комментарий
26.02.2022 13:32 Ответить
SLAVA UKRAINE !!!!!!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 13:33 Ответить
Сказали ж---НЕ знімати на відео
показать весь комментарий
26.02.2022 13:34 Ответить
Навіщо знімати нашу техніку і її місцеперебування, люди ви хворі?
показать весь комментарий
26.02.2022 13:35 Ответить
Как приятно видеть НАШ ФЛАГ!!! Красавцы!
показать весь комментарий
26.02.2022 13:35 Ответить
|xaрьков. цифровое тв в13.30 все-не работает
показать весь комментарий
26.02.2022 13:35 Ответить
после обстрела
показать весь комментарий
26.02.2022 13:36 Ответить
блиц криг накрылся бабушкиным детородным органом его организатора.
Слава Україні!
Слава її захистникам.!!!
моя бабця з онуком готує гостинці для ординців.
розливає пляшки з коктейлями.. молотова пригощати.
показать весь комментарий
26.02.2022 13:40 Ответить
///
Путин лютует: у РФ заканчиваются ракеты и оружие

Войско оккупантов с каждым днем слабеет не только на фронте, но и в тылу: у России заканчиваются ракеты, патроны, ежедневно огромные финансовые потери.
Об этом написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, ночью было совещание президента РФ Владимира Путина на Урале с бизнесменами-олигархами.
"Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую: "У нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня", - пишет депутат.
Он отметил, что Путин обсуждал финансовые потери - якобы война обходится России в 20 млрд долларов в день.
"Путин лютует. Был уверен, что это будет легкая прогулка. Ракет мало. Хватит дня на 3-4 - потолок. Их берегут. Оружия нет. Тульский завод и остальные два завода (олигарха) Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через 3-4. И то - нет сырья. Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали", - говорит Гончаренко.
По его словам, Путин с олигархами обсудил, что если Украина выстоит 10 дней, то придется садиться за стол переговоров, потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов.
"Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом и 200 человек погибло. Потери с их стороны серьезные. Цитата: "Встретили ожесточенное сопротивление противника". Они в шоке. Задача: выстоять 9 дней еще", - резюмировал нардеп.

Еще один нардеп Федор Вениславский подтверждает утверждения Гончаренко, что у России больший проблемы с резервами.
"По данным нашей разведки, еще до начала войны (вторжения) у них был ограниченный запас крылатых и баллистических ракет, которыми они сейчас обстреливают мирное население. Сегодня я получаю информацию от друзей из РФ, что заканчивается запас ракет. У них даже нет оружия для новых группировок … Еще одна хорошая новость из РФ. По сообщению моих друзей, сегодня на Урале преступник Российской Федерации Путлер собирал своих самых богатых людей с угрозами, чтобы они не уезжали из России и не паниковали", - сказал депутат.
и еще о погоде))) да и ванек запас не безграничный...
показать весь комментарий
26.02.2022 13:40 Ответить
пусть свои триллионы вытаскивает...
ааа, они где то "ихтамнетствуют"
не его уже

срать на деньги

главное что снарядов, ракет, бомб не хватает
а то они уже задолбали туда сюда десант скидывать
показать весь комментарий
26.02.2022 13:49 Ответить
по слухам, що чув на ютуб каналі Поплава вчора, де відзвітовується Тарас Чмут, волонтер: у його знайомого племінниця в СБУ на прослушці - в них, орків, з ракет якогось одного типу, крутих, далекобійних з 200-т вже щось 150 пустили, резерву, запасу нема, але то тільки один з типів
показать весь комментарий
26.02.2022 14:15 Ответить
зажмурили больше 100 единиц российской техники ложится связь Слава Украине
показать весь комментарий
26.02.2022 13:41 Ответить
Молодцы! Мы здесь вами очень гордимся и постоянно молимся за вас! Слава Україні!
показать весь комментарий
26.02.2022 13:49 Ответить
ПАНОВЕ, НЕ ЗНІМАЙТЕ НА ВІДЕО ПЕРЕМІЩЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬК! НЕ ДОПОМАГАЙТЕ ВОРОГУ!
показать весь комментарий
26.02.2022 14:16 Ответить
Умнички Мы за Вас молимся .
показать весь комментарий
26.02.2022 14:23 Ответить
МО русни пишет , шо патерь в обще нет , Шо **** Ковид Украинский делает , косит москвичей . По смертности от Ковида русня вышла на первое место в Мире Чихнул москвич и его не стало
показать весь комментарий
26.02.2022 14:29 Ответить
Нахер они снимают передвижение наших войск? ********
показать весь комментарий
26.02.2022 14:48 Ответить
Живемо, блд, від Майдану до Майдану. Зе після перемоги має стати на коліна перед Україною, попросити пробачення за расп*дяйство, і віддати владу якомусь військовому Вони (військові) зараз не солдафони, а ерудовані люди, з управлінням всієї держави справляться. А Зе нехай заглядає в очі, кому хоче, але не на найвищому посту, а десь за столиком у генделику. Ну, і відосікі, куди ж без них. Шкода втрачених життів. Через несусвітну дурість керманичів, що потрапляють у владу шляхом маніпуляцій.
показать весь комментарий
26.02.2022 15:23 Ответить
Это случайно не переодетые кацапы,чтото очень много Украинских флагов!Чтото подозрительно!
показать весь комментарий
26.02.2022 16:08 Ответить
Попросили же не снимать наших ВСУ передвижения...
показать весь комментарий
26.02.2022 16:10 Ответить
храни вас Бог!
показать весь комментарий
26.02.2022 17:07 Ответить
Просили ж вас не показувати наше військо!
показать весь комментарий
26.02.2022 17:07 Ответить
Героям Слава! Смерть рашистським окупантам! Слава ВСУ!!!💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
26.02.2022 17:18 Ответить
 
 