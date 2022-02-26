Войска РФ несут потери живой силы и техники на Черниговщине и Сумщине, - Оперативное командование "Север". ВИДЕО
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Российские оккупанты терпят потери на Черниговщине и Сумщине.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север", передает Цензор.НЕТ.
"Противник несет потери живой силы и техники на Черниговщине и Сумщине. Северные окраины Конотопа. ВСУ нанесли авиаудар. Подразделения армии РФ понесли большие потери: до 30 ед. броне- и автотехники, живая сила - уточняется. Выжившие покидают позиции и разбегаются в неизвестном направлении.
В н.п. Большая Дорога Нежинского района авиаударом уничтожено около 15 единиц броне- и автотехники. В состоянии разбитого подразделения хаос.
На минском направлении уничтожена понтонная переправа через реку и нанесены удары по противнику. 20 единиц техники было сожжено. Большое количество погибших и раненых. Командование подразделений армии России их не пытается даже эвакуировать", - говорится в сообщении.
Украинская армия держит оборону в окрестностях Чернигова.
Пожалуйста, подождите...
Наші артилеристи прекрасно стріляють по координатах.
А якщо вже масово пішли авіаудари, то справи у каців геть погані.
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины как администратор связи Украины уверяет, что информация, которая распространяется фейковыми телеграмм-каналами и пророссийскими СМИ не соответствует действительности.
Сети мобильных операторов работают стабильно, возможные перебои связаны с перегрузкой этих сетей.
В районах, где происходят боевые действия, могут быть повреждения, в таком случае сети будут восстанавливаться при первой возможности после завершения боевых действий.
Пока информации о существенных повреждениях, которые делают невозможным работу сетей, нет.
Пока не ********* обратно в Беларусь в не пересели на другие танки!
Слава Україні!
Слава її захистникам.!!!
моя бабця з онуком готує гостинці для ординців.
розливає пляшки з коктейлями.. молотова пригощати.
Путин лютует: у РФ заканчиваются ракеты и оружие
Войско оккупантов с каждым днем слабеет не только на фронте, но и в тылу: у России заканчиваются ракеты, патроны, ежедневно огромные финансовые потери.
Об этом написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.
По его словам, ночью было совещание президента РФ Владимира Путина на Урале с бизнесменами-олигархами.
"Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую: "У нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня", - пишет депутат.
Он отметил, что Путин обсуждал финансовые потери - якобы война обходится России в 20 млрд долларов в день.
"Путин лютует. Был уверен, что это будет легкая прогулка. Ракет мало. Хватит дня на 3-4 - потолок. Их берегут. Оружия нет. Тульский завод и остальные два завода (олигарха) Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через 3-4. И то - нет сырья. Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали", - говорит Гончаренко.
По его словам, Путин с олигархами обсудил, что если Украина выстоит 10 дней, то придется садиться за стол переговоров, потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов.
"Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом и 200 человек погибло. Потери с их стороны серьезные. Цитата: "Встретили ожесточенное сопротивление противника". Они в шоке. Задача: выстоять 9 дней еще", - резюмировал нардеп.
Еще один нардеп Федор Вениславский подтверждает утверждения Гончаренко, что у России больший проблемы с резервами.
"По данным нашей разведки, еще до начала войны (вторжения) у них был ограниченный запас крылатых и баллистических ракет, которыми они сейчас обстреливают мирное население. Сегодня я получаю информацию от друзей из РФ, что заканчивается запас ракет. У них даже нет оружия для новых группировок … Еще одна хорошая новость из РФ. По сообщению моих друзей, сегодня на Урале преступник Российской Федерации Путлер собирал своих самых богатых людей с угрозами, чтобы они не уезжали из России и не паниковали", - сказал депутат.
и еще о погоде))) да и ванек запас не безграничный...
ааа, они где то "ихтамнетствуют"
не его уже
срать на деньги
главное что снарядов, ракет, бомб не хватает
а то они уже задолбали туда сюда десант скидывать