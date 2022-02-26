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"Готов за нас воевать? - Готов": Пленные российские танкисты в Харькове готовы воевать против ВС РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные Силы Украины задержали российских танкистовы в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+97
нехэра такие воены нужны Украине?
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26.02.2022 13:34
+47
- Вот вы приобрели пакетов. А что гробов не было в продаже?
- Так это... гробы мы в Украине покупаем, а они щас не продают.
- Чем мотивируют?
- Ну, как... нормально мотивируют - матами.
- Блд, я спрашиваю, почему не продают?
- Так это... говорят велкам до нас, а мы на удобрениях сэкономим в этом году.
- На удобрения, говоришь... А что отечественных гробов тоже нет?
- Ясен перец нет! Вся древесина идет в Китай.
- Ладно. А почему только сорок пять тысяч? Это у нас такие ожидаемые потери?
- Ну, конечно, нет! Ожидаемые потери у нас - всех под ноль. Просто во-первых там собирать будет нечего, а во-вторых некому.
- Ну да, ну да. А бюджет был, вроде, на сто тысяч пакетов?
- Совершенно верно, товарищ генерал! На сэкономленные мы накрыли прощальную поляну в актовом зале!
- А почему прощальную?
- Ну как, несмотря ни на что нам все-таки удалось для высшего командного состава выцыганить у укров несколько гробов. Так что вы уж не подведите нас, товарищ генерал.
© FerdinandSuheviч
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26.02.2022 13:34
+37
100 в гору, еще **** танк угонит, они же на больше не способные!! К стенке тварь!!!
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26.02.2022 13:35
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Добре що обмінний фонд поповнюєм. Зеля все розтранжирив , а зараз наберемо ***** що навіть бранців першої війни витягнемо.
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26.02.2022 20:42 Ответить
Предателям верить нельзя.
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27.02.2022 09:19 Ответить
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