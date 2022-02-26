"Готов за нас воевать? - Готов": Пленные российские танкисты в Харькове готовы воевать против ВС РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
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Olexandr Ivashura
показать весь комментарий26.02.2022 20:42 Ответить Мне нравится 2
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показать весь комментарий27.02.2022 09:19 Ответить Мне нравится 3
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- Так это... гробы мы в Украине покупаем, а они щас не продают.
- Чем мотивируют?
- Ну, как... нормально мотивируют - матами.
- Блд, я спрашиваю, почему не продают?
- Так это... говорят велкам до нас, а мы на удобрениях сэкономим в этом году.
- На удобрения, говоришь... А что отечественных гробов тоже нет?
- Ясен перец нет! Вся древесина идет в Китай.
- Ладно. А почему только сорок пять тысяч? Это у нас такие ожидаемые потери?
- Ну, конечно, нет! Ожидаемые потери у нас - всех под ноль. Просто во-первых там собирать будет нечего, а во-вторых некому.
- Ну да, ну да. А бюджет был, вроде, на сто тысяч пакетов?
- Совершенно верно, товарищ генерал! На сэкономленные мы накрыли прощальную поляну в актовом зале!
- А почему прощальную?
- Ну как, несмотря ни на что нам все-таки удалось для высшего командного состава выцыганить у укров несколько гробов. Так что вы уж не подведите нас, товарищ генерал.
© FerdinandSuheviч