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ВСУ нанесли ракетный удар по колонне войск РФ, уничтожено около 20 единиц техники. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские войска уничтожили около 20 единиц техники российских оккупантов в Черниговской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север", передает Цензор.НЕТ.

После обеда в районе Городни на Черниговщине ВСУ нанесли ракетный удар по колонне противника.

В результате огневого поражения подразделения армии РФ понесли потери. Уничтожено около 20 ед. техники, большие потери личного состава, много раненых.

Читайте также: Войска РФ несут потери живой силы и техники на Черниговщине и Сумщине, - Оперативное командование "Север". ВИДЕО
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Топ комментарии
+66
Як пишуть вже в інтернеті:"Їбашити русню треба так, щоб Талібан хрестився".
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26.02.2022 13:41
+60
⚡️ Европейских стран, несогласных с предложением отключить Россию от SWIFT, не осталось - премьер-министр Литвы.
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26.02.2022 13:38
+57
Супер
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26.02.2022 13:37
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26.02.2022 13:37 Ответить
до майских праздников еще далеко,а шалик уже подан )
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26.02.2022 13:37 Ответить
ну этим "литвин" зря бульбы в карманы совал )) й сам не гам ))
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26.02.2022 13:40 Ответить
Щас просто маринуют тушку, шашлык по расписанию)))
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26.02.2022 13:42 Ответить
нє. вже є і шашлик. під Гостомелем. я відео бачив учора
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26.02.2022 14:05 Ответить
То партия на пробу
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26.02.2022 14:06 Ответить
Тебе понравилось? Можешь подкинуть рецепт на свое усмотрение)))
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26.02.2022 14:10 Ответить
https://t.me/censor_net/8800 пардон, помилився. під Ірпіне
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26.02.2022 14:15 Ответить
Об такую падаль даже руки никто марать не будет. Только на удобрение.
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26.02.2022 13:50 Ответить
Жаркое
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26.02.2022 14:13 Ответить
Буряти і кадировці закінчилися, козломорді ще ні
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26.02.2022 13:38 Ответить
Украине надо продержаться еще немного до истощения врага.
Ночью было совещание. Путин на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещания, чтобы
никто не улетел в панике.
Из аэропортов на частных бортах их не выпускают.
Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана
не было.
Цитирую: "у нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня.
Обсуждают финансовые потери. Война обходится в день в $20 млрд.
Путин лютует. Был уверен, что это будет легкая прогулка.
Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Их берегут.
Оружия не хватает уже. Тульский завод и остальные два завода Ротенберга не могут выполнить
заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально
получить месяца через три - четыре. Нет сырья. Итого возможно и дольше.
Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас
заблокировали.
Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придется садиться за стол переговоров. Потому
что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся.
Альфа, силы спецопераций еще с 18-го где-то под Киевом.
Весь расчет на то, что передовые части возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не
придется тратить ни денег, ни военных, ни оружия.
Готовят провокацию по мирному населению. Атака детей, женщин. Чтобы посеять панику.
Это их козырь. Весь план - надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит.
Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы
избежать кровопролития.
Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под
Харьковом, где 200 человек погибло. Потери со стороны РФ серьезные.
Цитата: встретили ожесточенное сопротивление противника.
Они в шоке.
Задача: выстоять девять дней еще. Не допустить панику. Объяснить про ракеты, что это все для
запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома.

Илья Пономарев, «Фейсбук»
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26.02.2022 17:29 Ответить
прєлєстно. земля їм бетоном, ******. і розсилайте це відео своїм знайомим кацапурам.
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26.02.2022 13:38 Ответить
Шмалять наші кацапню
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26.02.2022 13:38 Ответить
⚡️ Европейских стран, несогласных с предложением отключить Россию от SWIFT, не осталось - премьер-министр Литвы.
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26.02.2022 13:38 Ответить
а мадьяры? они ещё последние утром упирались.
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26.02.2022 13:41 Ответить
Еще вроде немцы.
Венгрия заявила сегодня, что они ничего такого не говорили и вообще "вывсеврете")
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26.02.2022 13:42 Ответить
немцы согласны
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26.02.2022 13:59 Ответить
о мадьярах, инфы пока не нашёл, но в заявлениях по теме, выражения типо "остались несогласными не очень сильные противники". венгры точно подходят под это определение. если упрутся, точно перейдут в рязряд изгоев и на них остальные просто плюнут. они и так уже считаются ***************
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26.02.2022 14:14 Ответить
Немцы тоже не против
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26.02.2022 14:48 Ответить
Или согласились, или больше не европейская страна. Тут одно из двух. Лучше даже второе.
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26.02.2022 14:02 Ответить
Смажена кацапня це так гарно)))
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26.02.2022 13:39 Ответить
Все що їздить без запрошення - має бути знищене.
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26.02.2022 13:39 Ответить
Як пишуть вже в інтернеті:"Їбашити русню треба так, щоб Талібан хрестився".
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26.02.2022 13:41 Ответить
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26.02.2022 13:42 Ответить
Хорошо 😄
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26.02.2022 13:53 Ответить
Золоті слова!!!
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26.02.2022 14:10 Ответить
Я дуже соромлюсь, але ...люто лайкую.
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26.02.2022 14:21 Ответить
хйло не бажає "просто сдохнуть", хоче забрати в пекло з собою якнайбільше своїх холопів
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26.02.2022 13:41 Ответить
Местные металисты уже ждут чтобы собирать металолом?
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26.02.2022 13:41 Ответить
Я уже себе прикупил газовый резак)))
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26.02.2022 13:43 Ответить
Авторе, Ви смалите напалмом

Keep calm and купуй газовий різак
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26.02.2022 13:54 Ответить
Вже по ночах тягають, і недобитих добивають.
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26.02.2022 13:52 Ответить
Металолом из лаптестана растаможен)))
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26.02.2022 13:41 Ответить
Їбати їх в сраку, скільки цим довбурам ще потрібно пустити своїх Ваньок на шашлик, доки вони зрозуміють, що їм п*ізда.
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26.02.2022 13:42 Ответить
Загинути по дурному у руських доблєстью вважається. Просто кончені потвори
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26.02.2022 15:34 Ответить
Скільки буде металолому після них
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26.02.2022 13:42 Ответить
Для металістів роботи буде не початий край .
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26.02.2022 13:43 Ответить
Обісралося *****.Бліцкриг не вдався.
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26.02.2022 13:42 Ответить
я тут читав,хтось питав що там в Одесі,пишуть що все підконтролем в Одесі зараз всім керують наші військові..так що спокійно
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26.02.2022 13:44 Ответить
Да, именно так.
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26.02.2022 14:00 Ответить
С такими темпами Ахметов опять на войне наварит, металлолома на годы хватит😩😏
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26.02.2022 13:45 Ответить
а кстати почему этот урка не в ополчении?
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26.02.2022 15:03 Ответить
З достовірних джерел. Сьогодні повідомили, що в районі Ромнів на Сумщині їхало 20 великих бензовозів, водії були молоді, п'яні, питали у місцевих горілку. Чули, що одному з окупантів телефонували з ерефії родичі, питали де він, сказав, що в Україні на навчаннях.
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26.02.2022 13:46 Ответить
Хороший бы получился фейерверк
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26.02.2022 14:06 Ответить
Єти сдадутся после первого выстрела. Бензовозы - отжать. Наши танки тоже чем-то заправлять надо.
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26.02.2022 14:35 Ответить
4000 дохлых руснявых мразей за 2 дня!!!!!
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26.02.2022 13:48 Ответить
ну больше чем за 2 дня, но ВСУ старается улучшить статистику)
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26.02.2022 14:15 Ответить
Браво ЗСУ!!!! Слава Україні. Горіть в пеклі окупанти!
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26.02.2022 13:52 Ответить
Интересно куды "пихотинцы Путина" из Чечни сховались, гордые сыны гор?
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26.02.2022 13:53 Ответить
пусть в гомеле сидят
наснимались для понтов
пора назад
дон
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26.02.2022 13:55 Ответить
я их нашел, вот - https://www.youtube.com/watch?v=Fp8SEgNRFpc&t=44s
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26.02.2022 23:43 Ответить
Кадыров их не отпусти, его охранять больше не кому
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26.02.2022 14:31 Ответить
Их в Запорожье приняли
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26.02.2022 14:49 Ответить
да уже показывали ценники с хвамилиями типа ху.дыров, мамедов...
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26.02.2022 15:06 Ответить
Ждуть сигналу грабувати, після ДАПу вони вже сцяться ідти в відкритий бій.
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26.02.2022 15:27 Ответить
Их под Харьковом заживо спалили.
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26.02.2022 16:39 Ответить
Было видео где они висели обгорелые в позах при попытке вылезти с бтра.
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26.02.2022 16:40 Ответить
Красиво! Нужно повторить! Слава Украине!
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26.02.2022 13:53 Ответить
.... да, Слава Украине! Сожгите их ВСЕХ!
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26.02.2022 13:54 Ответить
прям фраза из Игры Престолов безумного короля Торгариена, Burn them all!
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26.02.2022 14:14 Ответить
Наші пообідали і трошки прогулялись )
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26.02.2022 13:59 Ответить
а где жаренное козломордое удобрение? требую зрелищ!
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26.02.2022 14:13 Ответить
Так ти римлянин?))))
Добре що хоч не ЕТ-РУСКІ
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26.02.2022 14:20 Ответить
Знаете как руснья обясняет почему Восточная Прусия и Кёнигсберг (Калиниград) исконно русская земля?
Потому что когдато на территории Прусии проживали (только не смейтесь) - проживали племена, внимание - пРУССОВ, улавливаете - оказывается эти козломордые твари себя Тевтонцами возомнили.
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26.02.2022 15:02 Ответить
Я цим їх і тролю)) ЕТ-Рускі Прррр-Руси
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26.02.2022 15:18 Ответить
ГОСПОДИ УБИЙ ВСIХ СКОТОМОРДИХ СВИНОСОБАК,
ГОРIТЬ В ПЕКЛI ПРОКЛЯТI СВИНОСОБАКИ

АМIНЬ
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26.02.2022 14:38 Ответить
Добра новина, горіть в пеклі паскуди ,разом з своім бункерним дедом.
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26.02.2022 15:07 Ответить
Відео - супер!
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26.02.2022 16:20 Ответить
Це один із шансів,де є можливість офіційно їх зажмурити.Україна дає ліцензію на відстріл цих тварин.Час обмежений.
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26.02.2022 16:41 Ответить
скоро не Україна буде просити про приєднання до НАТО, а НАТО буде просити про приєднання до України.
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26.02.2022 17:48 Ответить
Усі знають, що ка цапи погані. Але як тільки ка цап здихає, він одразу стає хорошим. Ми робимо кацапів хорошими. Нам потрібно більше хороших кацапів!
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26.02.2022 17:57 Ответить
В Facebook работают московитские агенты. Они заблокировали меня на 17 дней за то что я регулярно предлагаю осудить Медведчука, Мураева, Рабиновича, Киву и Шуфрича к разным видам наказания. И что я предлагаю превращать мокшанских оккупантов в удобрения. Настаиваю. Я буду и дальше требовать повесить Медведчука и Киву. Мураева-утопить в сортире. Шуфрича- разбить носопырку в кровь. Каждому свое. А все они вместе-путинские свинособаки!
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27.02.2022 08:03 Ответить
 
 