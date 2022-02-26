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Киев (24538) оружие (9386) Нацполиция (15739) Монастырский (333)

В Киеве всем желающим выдано более 25 000 единиц автоматического оружия и 10 млн патронов, - Монастырский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Желающим защищать Киев выдали 25 000 единиц автоматического оружия и около 10 млн патронов, РПГ, гранаты.

Об этом рассказал в своем обращении Министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

Чиновник также отметил самоорганизованность украинцев по всей стране: "Я горжусь и вижу, как люди защищают городки, села, улицы и дома. Самоорганизуются, чтобы не было мародерства и ограблений".

Читайте также: Комендантский час в Киеве установлен с 17:00 до 8:00. Все гражданские лица, которые будут находиться на улице в этот период, будут считаться членами ДРГ

Полиция сейчас вместе с военными обеспечивает надежный тыл, а также противодействует ДРГ, работающим в разных городах, подчеркнул Монастырский.
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Топ комментарии
+36
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26.02.2022 13:57
+34
Це близько 25000 карателів руснявих свинособак.
Співвідношення загиблих свинособак ЕрЕф до загиблих Захисників України десь 1:6 на корість України.
На Україні близько 35 мільйонів громадян лишилось.
35 х 6 = 210 мільйонів.
В них населення стільки немає)))
Біжіть, поки можете, виродки.
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26.02.2022 13:49
+29
Помние путлер не прекратит войну, потому что это ударит по его самолюбию и обернется позором в расисе. Он будет до последнего посылать войска. Единственный выход полное уничтожение парашников и освобождение наших теереторий включая Крым.
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26.02.2022 13:53
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Мало!

Рашка бросит все и всех на штурм Киева
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26.02.2022 13:47 Ответить
Ничего у них не вышло, в 41-м немцы тоже попробовали, а потом вынуждены были обходить и блокировать Киев.
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26.02.2022 13:50 Ответить
Це плюс до того, що було. Цього добра вистачає, повір.
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26.02.2022 14:05 Ответить
Це близько 25000 карателів руснявих свинособак.
Співвідношення загиблих свинособак ЕрЕф до загиблих Захисників України десь 1:6 на корість України.
На Україні близько 35 мільйонів громадян лишилось.
35 х 6 = 210 мільйонів.
В них населення стільки немає)))
Біжіть, поки можете, виродки.
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26.02.2022 13:49 Ответить
Прямо прфесор математики.
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26.02.2022 13:51 Ответить
інфа по радіо почув, що в нього вже і КАЛІБРИ закінчились, залишилось останні 20 ракет, решта на сірію випустив
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26.02.2022 13:59 Ответить
Вын хотів Бліц крігом..Побєдоносно..по Київу ..на 9 Травня
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26.02.2022 14:19 Ответить
надо было ему все ракеты на Сирию потратить...
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26.02.2022 14:47 Ответить
Їдуть хлопці із заходу. Але краще б цифри не писали як в цій статті.
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26.02.2022 13:49 Ответить
Їдуть, так. На захист Києва.
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26.02.2022 13:53 Ответить
Хай знають скількиї ї х за кутка будуть відстрілювати
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26.02.2022 13:54 Ответить
каждый украинец должен получить по стволу! и мы все превратимся в один сплошной пулемет против сцикливой РФ-ии!
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26.02.2022 13:49 Ответить
Кого це всіх? Буряти і кадировці закінчилися, козломорді ще ні. І баби у них вже не ті.
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26.02.2022 13:50 Ответить
які нахрен баби потрібні кацапам якщо вони на бутилках сидять
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26.02.2022 13:57 Ответить
Помние путлер не прекратит войну, потому что это ударит по его самолюбию и обернется позором в расисе. Он будет до последнего посылать войска. Единственный выход полное уничтожение парашников и освобождение наших теереторий включая Крым.
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26.02.2022 13:53 Ответить
А Європа має створити паніку серед трусні. Щоб вони давили на владу і вимагали смерті фуйлуші.
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26.02.2022 13:54 Ответить
Кажуть що оточення хла в тихій паниці, а нас генштаба Герасимов звільнений
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26.02.2022 14:19 Ответить
Мордор повинен бути знищений
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26.02.2022 13:55 Ответить
Як отримати збою? Львів
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26.02.2022 13:56 Ответить
Купи квиток у Київ...

Для Львова не потрібна зброя - їх зброя назва міста Львів
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26.02.2022 14:21 Ответить
самооборонівці по всій країні,по можливості беріть під охорону мости,котрі для нас важливі...
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26.02.2022 13:56 Ответить
Україна переможе!
По іншому навіть не може бути!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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26.02.2022 13:57 Ответить
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26.02.2022 13:57 Ответить
Мало...очень мало
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26.02.2022 13:57 Ответить
Slava ukraine !!!!!!!!!!!
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26.02.2022 13:58 Ответить
В Киеве всем желающим выдано более 25 000 единиц автоматического оружия , а нужно 250 000 единиц на 5млн город, пусть власть не жмётся,
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26.02.2022 13:58 Ответить
Ну что сказать - вы РУмедведю не только зубы повыбиваете и когти повыдергеваете, вы с него живцем кожу сдерете! Слава Украини!
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26.02.2022 13:59 Ответить
ТЯЖКО ДОБИРАТИСЯ ДО ПУНКТІВ ВИДАЧИ, ЯК ЩО НЕМА МАШИНИ!
РОЗВОЗЬТЕ ПО РАЙОНАХ, ТА ПОПЕРЕДЖАЙТЕ ЗАЗДАЛЕГІТЬ!
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26.02.2022 14:01 Ответить
Зброї не вистачає! Чоловік із сином та друзями їздять тричі на день!
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26.02.2022 14:03 Ответить
отличие кацапа от русского.русские живут в УКРАИНЕ.любят свою батькивщину,сражаются сейчас бок о бок с УКРАИНЦАМИ против взбесившейся кацапни из рашки.а кацапы только именуются русскими,являются биомусором,дают в зад ***** и ненавидят всех кто живёт в СВОБОДЕ а не в говнище как они!поэтому мочите этих тварей без всякой пощады,они не имеют национальности,они моральные уроды и не достойны жить на планете земля!СЛАВА УКРАИНЕ!ГЕРОЯМ СЛАВА!смерть кацапско фашисткому врагу!!!!!!!!!!!
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26.02.2022 14:03 Ответить
почему ваша страна не дала нам оружие??
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26.02.2022 15:44 Ответить
потому что думают только о своей шкуре!чиновники все эти твари!но,Брат,я как и многие другие израильтяне не чиновники и мы целиком на вашей стороне!СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.02.2022 15:50 Ответить
Вышгород. Теробороны нет,оружие не раздают,полиции нет,власти еще с понедельника. Поразбегались. А под Козаровичами колона орков чеченского происхождения.
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26.02.2022 14:04 Ответить
Скоро наші хлопи прийдуть та допоможуть! Бо ми не кацапи, та своїх не лишаємо!!!
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26.02.2022 14:12 Ответить
Реальная работа украинской мафии во власти против народа. Их главный враг не Путин, а народ Украины.
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26.02.2022 14:15 Ответить
Скиньте інфу на гарячу лінію всу. Перевірять.
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26.02.2022 14:45 Ответить
https://kyiv.digital/territorial_defense
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27.02.2022 14:01 Ответить
один із номерів тероборони +044 456-32-24
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27.02.2022 14:02 Ответить
456 32 24
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27.02.2022 14:03 Ответить
ДАЙТЕ МЕНІ СТІНГЕР!!!
БУДУ СИДІТИ НА СВОЕМУ ДАХУ І ЦІЛОДОБОВО ШУКАТИ "ПТАШОК"!
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26.02.2022 14:04 Ответить
З вікна крайще й для Вас беспечнійше . Й для дома ...

Але "Стінгером" требо вміти "працювати" !
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26.02.2022 14:33 Ответить
Я що, дурень з кімнати з безоткатки стріляти?
Це тільки з НЛАВ.
Да і кут обзору з вікна менше 180 градусів.
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26.02.2022 15:46 Ответить
вопросы правильные но не своевременные.
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26.02.2022 14:10 Ответить
Я так понимаю, что оружие выдают только тем, кто желает вступить в отряды теробороны.
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26.02.2022 14:23 Ответить
Все вірно.

Для хла це питання самолюбія.
І він буде нещадно нищити всіх - і своїх, і наших.

"Промахи" їхніх ракет це не тільки рукожопість, але й террор проти мирного населення. К тому числі і психологтчний
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26.02.2022 14:06 Ответить
а вот и Ярош нашелся !


Дмитрий Ярош рассказал, где сейчас воюют подразделения УДА - Украинской добровольческой армии. Киев, Днепр, Львов, Одесса, Полесье, Херсонщина и Николаевщина. Вся Украина. Подразделения подчинены командованию ВСУ и взаимодействуют со всеми правоохранительными структурами.

Підрозділи Української добровольчої арміі розгорнуті та беруть активну участь у відбитті агресіі московської орди.
5-й Окремий батальйон, під командуванням друга Чорного - Київ.
3-й батальйон, під командуванням друга Дізеля - Дніпро.
8-й Окремий батальйон, під командуванням друга Марадони - Львівщина.
Одеський зведений загін під командуванням друга Сокола - Одеса.

Медичний батальйон «Госпітальєри» працює по всій Україні.

Також, окремі бойові групи УДА активно діють на Поліссі, Херсонщині та Миколаївщині.
1-й батальйон УДА, під командуванням друга Пітона - Київ.

Головний штаб та відповідні Служби УДА функціонують у бойовому режимі.

Українська добровольча армія підпорядкована Командуванню Збройних Сил України та співдіє зі всіма державними силовими структурами…

Перемога буде за нами!
Смерть московській орді! -говорится в сообщении.
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26.02.2022 14:07 Ответить
Хоть бы ни одна пуля из 10 миллионов не пролетела мимо головы рашиста. Одна пуля - один рашист
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26.02.2022 14:08 Ответить
По 400 патрон на ствол получается. Это нормально, в принципе. Даже с некоторым избытком по 13 магазинов.
Но в условиях городского боя важнее РПГ-7В и ПГ-7 к ним. Ну, и обученные гранатометчики. И слаженность в группе.... И много чего еще...
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26.02.2022 14:21 Ответить
Организуйте порядка 100-200 тысяч посылок два-ноль-ноль по всей России, чтобы возникли зачатки разума в рабских бошках Мордора.
Украинцы, на вас лежит эта великая историческая просветительско-гуманитарная миссия!
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26.02.2022 14:21 Ответить
Хлопці зупиніться десь у владивостоці, далі вже наші
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26.02.2022 14:25 Ответить
Я извиняюсь за вопрос не по теме , но только у меня над комментариями этот портрЭт Усика вылезает ?
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26.02.2022 14:30 Ответить
Надо больше РПГ, противотанковых гранатометов. Выбивать в первую очередь бронетехнику. Танки, БТРы, БМП и прочие машины. Организовать тройки. Один гранатометчик, один пулеметчик, один снайпер. Пара таких троек может разгромить целую колонну.
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26.02.2022 14:44 Ответить
Сегодня рубанули в тер.обороне по состоянию здоровья.Перед мной такую алкашню брали.В военике стоит что в военое время годен.****€ц.В ваенкомате сказали приходи в мирное время,будем снимать медицинскую статью сейчас им некогда.Харчами перебирают.Сук@
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26.02.2022 14:52 Ответить
 
 