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война (46795) пленные (1835)

"Путин вас, дураков, ставит, чтобы вы шли сюда": Российский оккупант сдался в плен и плачет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Очередной российский оккупант сдался в плен Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщают Сухопутные Войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты сдаются в плен, плачут и просятся домой…", - говорится в сообщении.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии
+73
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26.02.2022 14:18
+36
Когда в наших пацанов стрелял тоже плакал? Знают эти СУКИ куда они пришли и зачем
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26.02.2022 14:20
+34
Зараз він плаче, а потрапить до своїх, стане звіром до українців. Мій дід говорив:"Бреше, як москаль і краде, як москаль".
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26.02.2022 14:23
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Розстрелять мало, але на обмін мабуть лише офіцери згодяться.... Звичайне м'ясо підарашкі не цікаво.
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26.02.2022 14:17 Ответить
А 200-тим не забути покласти у кишеню візитку Яроша. Відповідними послугами забезпечимо.
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26.02.2022 14:20 Ответить
Деякі вже самі віддають Богу те, що в них називається душею.

"26 лютого Збройні сили України затримали ще двох диверсантів. Один з російських полонених повісився, передають Патріоти України.

Українські військові у одного з полонених запитали, навіщо він приїхав в нашу країну. На що той відповів, щоб "захопити територію".
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26.02.2022 14:28 Ответить
Єдина була чесна паскуда на 200 тисяч орчої армії. Інщі дурня клеють, сподіваючись подовжити нікчемне життя. Земля йому х##ми!
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26.02.2022 14:56 Ответить
Так и я считаю в плену только офицеров брать они там ещё кому то ну
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26.02.2022 14:39 Ответить
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26.02.2022 14:18 Ответить
Гарно сказано.
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26.02.2022 14:21 Ответить
Такой разумный русский 1 на 1000, но пусть сдаются, понадобятся потом для обмена.
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26.02.2022 14:33 Ответить
разорвали стосунки с лукой или нет?
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26.02.2022 14:57 Ответить
поздно всрался - они уже себя давно не считают себя пограничниками в Рф фээсбэшики в РБ кэгэбэшники
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26.02.2022 15:49 Ответить
Крокодилячі сльози !!! Нех*й шастать !!!
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26.02.2022 14:19 Ответить
моя бабуся в 60 -х роках казала: НЕ ВІР МОСКАЛЕВІ!!!
не бутьте мягкотілі, чому він не відпиз...ний!
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26.02.2022 14:23 Ответить
а, це диверсант, якого в Миколаєві дядьки впійиали
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26.02.2022 14:19 Ответить
Русская весна, ****.. А это путинские скворцы.
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26.02.2022 14:19 Ответить
Защіитнікі Путінської Родіни!
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26.02.2022 14:25 Ответить
та щось мені підказує, що ця весна вже буде Українською!
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26.02.2022 14:31 Ответить
Плаче бо хоче врятуватися, а не тому що розкаюється.
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26.02.2022 14:19 Ответить
Не жаль зовсім цих тварюк,знали вони чи не знали,якось пох.
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26.02.2022 14:20 Ответить
Незнання не звільняє від відповідальності.
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26.02.2022 14:22 Ответить
Плакати було треба коли брали до війська, другий раз - коли почав виконував злочинний наказ.
Зараз то ні до чого.
Добре якщо сам здався, а не зловили а зараз дурня клеє.
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26.02.2022 14:20 Ответить
Когда в наших пацанов стрелял тоже плакал? Знают эти СУКИ куда они пришли и зачем
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26.02.2022 14:20 Ответить
россияне, сдавайтесь! если война не справедливая - то сдаваться не позорно! лучше сдаться, чем выполнять преступные приказы поехавшего президента!
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26.02.2022 14:20 Ответить
Нема часу щось писати,самі розумієте.Но вродіби жирік здох.
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26.02.2022 14:20 Ответить
Якщо правда, то запускайте єнота!
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26.02.2022 14:22 Ответить
Перепрошую,це падло ще в комі.Сподіваюсь не довго йому кисень переводити.
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26.02.2022 16:11 Ответить
земля ему кабздоном
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26.02.2022 14:23 Ответить


Принаймні ти був смішним, ми хотіли, щоб ти здох останнім - подивишись, що буде з твоєю рашкою....
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26.02.2022 14:35 Ответить
Гейпарад
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26.02.2022 14:47 Ответить
Мда... Жиря почему-то всегда любит быть в компании полуголых мальчиков.
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26.02.2022 18:34 Ответить
В Луцьку ставлять мітки, невідомі ходять по дахах будинків.
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26.02.2022 14:21 Ответить
российкий солдат плачет как маленькая девочка на ступенечках.
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26.02.2022 14:22 Ответить
Зараз він плаче, а потрапить до своїх, стане звіром до українців. Мій дід говорив:"Бреше, як москаль і краде, як москаль".
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26.02.2022 14:23 Ответить
Згоден 100%!!!
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26.02.2022 15:41 Ответить
Я би написала ще вчора що мені його шкода... Але зараз ні... Я дивлюсь на це відео і хочу написати що це дитина... Але не напишу бо це людина без серця і совісті.
Мені їх не шкода! Нікого! Війна то війна! Вони перші прийшли в наш дім, в нашу країну. Тепер хай горять всі в пеклі! На фарш їх!
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26.02.2022 14:23 Ответить
Жалость здесь должна ограничиваться Женевской конвенцией о правах военнопленных
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26.02.2022 16:07 Ответить
********** питар, где твой спецназ, одни желторотики, пушечное мясо.
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26.02.2022 14:23 Ответить
https://news.obozrevatel.com/russia/soveschanie-u-putina-obsuzhdali-poteri-i-problemyi.htm
Статья про то, что обсуждают в бункере ***** сейчас. Вкратце - воно в шоке...
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26.02.2022 14:25 Ответить
Esli eta kremliovska k****va protianet 2 nedeli - ja budu v shoke
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26.02.2022 14:42 Ответить
Он был уверен, что это - легкая прогулка
Илья Пономарев: Встретили ожесточенное сопротивление. Они в шоке.

http://www.kasparov.ru/material.php?id=621A1CB2D127E

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26.02.2022 15:40 Ответить
Дивно, колись би викликав почуття жалю. А зараз черство. Ворог.ВОРОГ. Ніякого жалю.
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26.02.2022 14:25 Ответить
знаков различия нет, можно уничтожать на месте без разговоров
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26.02.2022 15:26 Ответить
Розмовляв з рідними - стоять в Ніжині і Конотопі без соляри і ходять по хатах, просять Їсти)
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26.02.2022 14:29 Ответить
в хатах должны расстреливать оккупанта, а не годувати!!!
они там сдурели в Ніжині і Конотопі ??
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26.02.2022 15:35 Ответить
Нажаль пропустили момент, коли потрібно було в кожному містечку створити осередок ТО з хочаб пари десятків підготовлених бійців, озброєних протитанковими засобами(
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26.02.2022 16:25 Ответить
Форумчани, якщо буде час, перегляньте відео на ютюбі: Как теперь быть владимиру путину? Відлючення від сфіфт кацапам здастя раєм.
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26.02.2022 14:30 Ответить
Не верьте УКРАИНЦЫ этим фашистам! Невозможно свободному мыслящему человеку запудрить голову! Дайте ему пояс шахида пульт оставьте себе и пусть идёт к ***** с сообщением! Держитесь БРАТЬСЯ и СЕТРЫ берегите детей от этого ада!!! Весь СВБОДНЫЙ МИР на ВАШЕЙ стороне!! С ВАМИ БОГ И УКРАИНА! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
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26.02.2022 14:32 Ответить
"бандеровцы расстерзали мальчика в трусиках"
акт1
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26.02.2022 14:32 Ответить
не успел унитазом розжиться, халоші штанів выглядят мокрыми, как у сивухи ))
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26.02.2022 14:32 Ответить
Любой ценой сохранить жизнь
нужно плакать, будут плакать, нужно прикинутся дураком, будут дураком, но отпусти, и он вернётся что бы убить тебя
Нет веры, нет доверия, оно все растоптано и смешано с кровью жителей Украины, какой бы они небыли веры и политических взглядов
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26.02.2022 14:35 Ответить
Украинские лидеры мнений выступили против переговоров с Россией - https://zn.ua/UKRAINE/ukrainskie-aktivisty-vystupili-protiv-perehovorov-s-rossiej.html
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26.02.2022 14:35 Ответить
Хакерская группа Anonymous объявила войну эрефии и обещает валить сайты рашистских ведомств, а также угрожает вывалить кучу грязного белья путинского отребья.
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26.02.2022 14:37 Ответить
Пленных уже достаточно. Иначе придется строить лагеря и тратиться на охрану и жратву для них Мы сами в подвешенном состоянии. Просто пристреливайте.Как будто пал в бою. И смерть хоть не позорно выглядеть будет для него. Только на камеру не снимать это. Не смотрите на молодость. Эти молодяки наших в гуманитарных лживых коридорах всех уложили без колебаний. Не лохайтесь - раз пришел ,значит должен умереть. Выбора нет.
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26.02.2022 14:38 Ответить
в лагеря их. Потом надо же будет кому то отстраивать все что они тут разрушили. Сами поломали сами пусть и восстанавливают. А не хочешь, билет на концерт КАбзона подарить.
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26.02.2022 15:34 Ответить
Они же рукожопые. Даже если захотят то не смогут. Лишь обуза в такое тяжелое время. Вы уверены,что мы выживем на 100 % ? Я не уверен. Поэтому не хочу и рисковать. ТОчнее выживем. Но риски нам не нужны.
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26.02.2022 15:38 Ответить
я вообще поражаюсь, какие на х пленные. Кроме оф. состава всех ликвидировать
А они сопли жуют... наша доброта нас погубит, люди, очнитесь!! это враг, и он пришел нас убить и уже сколько убил...а вы их жалеете?? с ума сошли?
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26.02.2022 15:37 Ответить
Вы мыслите как стратег. Я тоже. Телячьи нежности не для страны,которая стоит на грани выживания. Даже США такое не позволила бы себе. Нас это погубит,если не осознаем всю опасность.
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26.02.2022 15:40 Ответить
Они нам нужны для европейских толерантов, которых купил бункерфюрер.
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26.02.2022 15:52 Ответить
Молоді кацапи призвані до війська вважаються "здоровими" і ще мають сили дати потомство. Тому молодих не брати в полон і вбивати в першу чергу. Старих і спитих мудаків повертати. Це суттєво вплине на демографічну ситуацію в ********** і знизить якість потомства.
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26.02.2022 14:38 Ответить
Характерная черта русских дураков - доверчивая наивность - чтоб не думать самим. Живут по принципу "ты начальник - я дурак". Пусть плачут, но это не поможет им начать думать, ибо лень - вторя их особенность. Как были крепостными рабами, так и остались. Наивные дураки, ленивые и трусливые рабы.
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26.02.2022 14:42 Ответить
***** сняло нач ГШ за провал операции в Украине!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.02.2022 14:43 Ответить
НЕ ВЕРЮ ---
как сказал Станиславский
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26.02.2022 14:44 Ответить
Все хотят ЖИТЬ. Особенно Путин
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26.02.2022 14:45 Ответить
Отправить разминировать Донбасс.
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26.02.2022 14:46 Ответить
Отак подивися здаля на москаля... Сподіваюсь цей відомий вірш всі знають. Скотина погана, а не людина.
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26.02.2022 14:49 Ответить
они отправили молодых пацанов, пушечное мясо даже не знает куда поехали
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26.02.2022 14:49 Ответить
нехай здаються , на важкі роботы по востановленню після війни можно використати рашистів, в шахтах камеломнях і тд
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26.02.2022 14:57 Ответить
З язика зняв.
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26.02.2022 15:40 Ответить
Не верьте слезам,в 14 м это слезливые под Иловайском со смехом расстреливали колонны и добивали раненных.
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26.02.2022 15:30 Ответить
Ситуация Путина напоминает Гитлера весной 1945г.
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26.02.2022 15:45 Ответить
Не вірте сльозам цієї гниди!!!! Розстріляти і прикопати в полі!!!!
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26.02.2022 17:34 Ответить
Нравится им- не нравится, а Стингер с Пшемысля с ними справится.
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27.02.2022 15:26 Ответить
Сидит пацан обхвативши руками голову и раскачиваясь повторяет себе « это все фэйк».

Нет, их упоратых не исправить. А как вот такие раньше конфетки топтали, на украинском флаге танцевали, а как визжали от восторга когда украинцев пленных на своей земле через парады прогоняли под крики радостно визжащей толпы. А на просторах интернета такое сопливо- дохлое существо выкладывало свои фотки на фоне убитых. Не жалко его.
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28.02.2022 10:46 Ответить
 
 