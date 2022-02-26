"Путин вас, дураков, ставит, чтобы вы шли сюда": Российский оккупант сдался в плен и плачет. ВИДЕО

Очередной российский оккупант сдался в плен Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщают Сухопутные Войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты сдаются в плен, плачут и просятся домой…", - говорится в сообщении.

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