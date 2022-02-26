"Путин вас, дураков, ставит, чтобы вы шли сюда": Российский оккупант сдался в плен и плачет. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Очередной российский оккупант сдался в плен Вооруженным Силам Украины.
Об этом сообщают Сухопутные Войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты сдаются в плен, плачут и просятся домой…", - говорится в сообщении.
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+73 Ksenia VB
показать весь комментарий26.02.2022 14:18
+36 Серьога Харківський
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+34 Alex Tom
показать весь комментарий26.02.2022 14:23
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"26 лютого Збройні сили України затримали ще двох диверсантів. Один з російських полонених повісився, передають Патріоти України.
Українські військові у одного з полонених запитали, навіщо він приїхав в нашу країну. На що той відповів, щоб "захопити територію".
не бутьте мягкотілі, чому він не відпиз...ний!
Зараз то ні до чого.
Добре якщо сам здався, а не зловили а зараз дурня клеє.
Принаймні ти був смішним, ми хотіли, щоб ти здох останнім - подивишись, що буде з твоєю рашкою....
Мені їх не шкода! Нікого! Війна то війна! Вони перші прийшли в наш дім, в нашу країну. Тепер хай горять всі в пеклі! На фарш їх!
Статья про то, что обсуждают в бункере ***** сейчас. Вкратце - воно в шоке...
Илья Пономарев: Встретили ожесточенное сопротивление. Они в шоке.
http://www.kasparov.ru/material.php?id=621A1CB2D127E
они там сдурели в Ніжині і Конотопі ??
акт1
нужно плакать, будут плакать, нужно прикинутся дураком, будут дураком, но отпусти, и он вернётся что бы убить тебя
Нет веры, нет доверия, оно все растоптано и смешано с кровью жителей Украины, какой бы они небыли веры и политических взглядов
А они сопли жуют... наша доброта нас погубит, люди, очнитесь!! это враг, и он пришел нас убить и уже сколько убил...а вы их жалеете?? с ума сошли?
как сказал Станиславский
Нет, их упоратых не исправить. А как вот такие раньше конфетки топтали, на украинском флаге танцевали, а как визжали от восторга когда украинцев пленных на своей земле через парады прогоняли под крики радостно визжащей толпы. А на просторах интернета такое сопливо- дохлое существо выкладывало свои фотки на фоне убитых. Не жалко его.