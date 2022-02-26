Попадание снаряда в киевскую многоэтажку на улице Лобановского. ВИДЕОкамер видеонаблюдения

В сети появилось видеокамер наблюдения, на которых зафиксирован момент попадания в киевскую многоэтажку на улице Лобановского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, камеры зафиксировали точное время бомбардировки - 8 часов 11 минут.

Читайте также: ГСЧС о попадании вражеского снаряда в дом на Лобановского: 6 человек госпитализированы. Существует угроза разрушения 22 – 23 этажа. ФОТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Напомним, 26 февраля ракета попала в многоэтажку в районе Севастопольской площади в Киеве.

Читайте также: Комендантский час в Киеве установлен с 17:00 до 8:00. Все гражданские лица, которые будут находиться на улице в этот период, будут считаться членами ДРГ