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Попадание снаряда в киевскую многоэтажку на улице Лобановского. ВИДЕОкамер видеонаблюдения

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

В сети появилось видеокамер наблюдения, на которых зафиксирован момент попадания в киевскую многоэтажку на улице Лобановского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, камеры зафиксировали точное время бомбардировки - 8 часов 11 минут.

Читайте также: ГСЧС о попадании вражеского снаряда в дом на Лобановского: 6 человек госпитализированы. Существует угроза разрушения 22 – 23 этажа. ФОТО

Напомним, 26 февраля ракета попала в многоэтажку в районе Севастопольской площади в Киеве.

Читайте также: Комендантский час в Киеве установлен с 17:00 до 8:00. Все гражданские лица, которые будут находиться на улице в этот период, будут считаться членами ДРГ
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Топ комментарии
+27
Смерть цапам!
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26.02.2022 14:11
+15
Кацапи, здохніть падли йібані
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26.02.2022 14:13
+5
Лживые твари росфашисты.
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26.02.2022 14:14
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Смерть цапам!
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26.02.2022 14:11 Ответить
Влучання керованого (димовий шлейф видає двигун) снаряда/ракети у будинок і хрести УФ-фарбою на дорогах і дахах є взаємнопов'язаними.

Росіяни мають "високоточні" засоби ураження (артилерія, ракети) і дрони, які позиціонуються за допомогою GPS, GLONASS та подібних систем, але всі ці системи працюють на електроніці, яка складається з американських компонентів (процесори, транзистори).

2008 року у Грузії російський літак врізався у гору, а їхня артилерія втратила влучність, і тоді "миротворцями" було виявлено аномальні відхилення у показах приладів GPS піхоти, іноді похибка між показами на моніторі і даними топографічної мапи становила до 500 метрів. Пізніше вони захопили патрульний броньований грузинський Хамер, де працювала навігаційна система без похибок, до слова, зібрана на одному з одеських заводів.

Історія повторюється у наш час, координати точок на місцевості на планшетах артилерістів, льотчиків і ракетників "пливуть" і "мігрують", тому всі наведені на військові об'єкти по координатах GPS "високоточні" і "аналоговнєтні" озброєння такими не є - снаряди і ракети влучають у житлові будинки і інші цивільні об'єкти. Щоби хоч якось актуалізувати і відкоригувати ці дані, російські агенти безпосередньо перед запуском ракети збирають актуальні зроблені зі смартфонів фотознімки "крестів", "міток" з геомітками з наближеної до цілі місцевості (приблизно як кілька років тому всі грали на смартфонах у Покемонів, а насправді фотографували і знімали на відео на камери своїх смартфонів оборонні об'єкти).

Тому, щоби допомогти агресору якнайшвидше позбутися "аналоговнєтних" снарядів і ракет, пропоную нашим хакерам і кіберполіцейським зареєструватися на всіх майданчиках, де пропонують гроші в обмін на фото зі смартфону будь-якого українського об'єкту, і засипати замовників фотографіями зі смартфонів з фальшивими відмітками геоміток у службових розділах.

Вибачте за лонгрід.
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26.02.2022 14:48 Ответить
Кацапи, здохніть падли йібані
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26.02.2022 14:13 Ответить
Ани па гражданским не стреляют.
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26.02.2022 14:13 Ответить
Лживые твари росфашисты.
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26.02.2022 14:14 Ответить
Покажи это рашкобыдлу - скажут, что это "не мы" / "не Украина" / "Х лет назад" и похожую *****. Поэтому нужно сделать все, чтобы эти многочисленные видео дошли официально...
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26.02.2022 14:19 Ответить
oni uzhe skazali
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26.02.2022 14:22 Ответить
так у них или не покажут или скажут всу бомбит))
они вообще бошкой поехали
первых кого в гааге судить должны будут
это соловьиный помет, кисель, боброедка
и все остальные впридачу
и чтобы официально суд доказал вину, фактами
а то опять будут говорить
"да это сша с нами воюет"
или что там ватаны придумывают

забрать яо, разбить страну на 3 5 частей
пусть хоть ягель жрут
главное москву оставить в размере садового кольца
чтобы доить сибирь и тайгу не поучилось бы
ну и хорошо бы протекторат японии например
(чтобы не стран нато, а то скажут что нато нас завоевало)
чтобы китаю не досталось
(дайте помечатть человеку, надоело что снова выростает монстр "Большевизма"
надо решать эту задачу)
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26.02.2022 14:25 Ответить
Так а шо нельзя пару ракет на ростов отправить,в спальные районы?
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26.02.2022 14:24 Ответить
нет
только военные объекты
спальные районы если что фсб сама взорвет
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26.02.2022 14:26 Ответить
Это видео надо показать этой твари в кремле .
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26.02.2022 14:24 Ответить
он с нато воюет
шойгу докладывает об успехах операции
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26.02.2022 14:27 Ответить
ему такие видео - просто бальзам на душу, людоеду *******...
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26.02.2022 14:28 Ответить
он во власть пришел первым делом взорвал жилые дома со своими спящими русскими. ему похер
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26.02.2022 14:55 Ответить
Тварь московская пропаганда:
В рамках специальной миротворческой операции задача ставится демилитаризировать Украину и избавить её от неонацистов. Которые наносят удары по жилым кварталам городов, используя мирных граждан как живой щит. В результате есть погибшие среди населения.
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26.02.2022 14:28 Ответить
так в грозном тоже
"боевики сами взрывают свои дома и больницы"
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26.02.2022 14:34 Ответить
Я когда ватников в Германии вижу охото в харю дать, но нельзя. Мой брат им под ноги плюёт? Твари кацапские , почему не запрещены руцкие вещания
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02.03.2022 14:08 Ответить
от підараси! цивільних обстрілюють!
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26.02.2022 14:32 Ответить
ГААГА П Р О С Ь І П А Й С Я. У тебя заключенньІй в кремле созрел. Камера Милошевича освободилась.
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26.02.2022 14:37 Ответить
Є інформація, що за тип ракети?
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26.02.2022 14:48 Ответить
 
 