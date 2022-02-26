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война (46795) Черниговщина (1342)

"Слава Украине! Скажи "паляниця": Мужчина на Черниговщине общается с российскими оккупантами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Черниговской области мужчина снял российских оккупантов и их военную технику.

Видео было опубликовано в сети, информирует Цензор.НЕТ.

Автору видео военный РФ пытался запретить снимать военную технику страны-агрессора.

Читайте также: Армия РФ вероятно будет обстреливать из "Градов" жилые кварталы Чернигова: всем в укрытие, - глава ОГА Чаус
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Топ комментарии
+92
дед конечно смелый
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26.02.2022 15:04
+65
Міцні горішки у дядька. Отак просто підійти до озброєних свинособак без підтримки не кожен зможе
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26.02.2022 15:07
+57
Красунчик !
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26.02.2022 15:05
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26.02.2022 15:03 Ответить
В телеграмі це постити небезпечно. Він контролюється фсб
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26.02.2022 15:26 Ответить
я з твітера взяв
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26.02.2022 15:27 Ответить
3 взрыва слышны .Одесса .где то далеко но у южного рынка сигнализации на машинах сработали
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26.02.2022 15:04 Ответить
Смерть цапам!
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26.02.2022 15:04 Ответить
дед конечно смелый
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26.02.2022 15:04 Ответить
Часто старим людям дійсно пофігу все і смерть може бути навіть милістю.

По свому татові знаю.
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26.02.2022 15:06 Ответить
але ж хочеться все ж таки подивитись як рашку нарешті закопають...
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26.02.2022 15:17 Ответить
Беріть приклад.
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26.02.2022 15:15 Ответить
Я хоть не назвал бы себя большим сцыкуном, но я бы не смог
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26.02.2022 15:30 Ответить
Дід ТРОЛЬ 80 рівня, і такого ж віку.
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26.02.2022 17:57 Ответить
Красунчик !
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26.02.2022 15:05 Ответить
там теробороні автомати не видали?
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26.02.2022 15:05 Ответить
треба знищувати на місці. а то вони потім получать приказ, і прийдуть знищать вас.
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26.02.2022 15:06 Ответить
Выдают.оружие .броники!!!
Только звонил им.паспорт и код с собой
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26.02.2022 15:06 Ответить
а в Краматорске хер !, говорят контракт только, сегодня ходил военкомат и охирел !!!
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26.02.2022 15:14 Ответить
От дебилы!
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26.02.2022 15:23 Ответить
сепарня
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26.02.2022 15:36 Ответить
Не в обіду але у вас вати на порядок вище...хз кому в руки автомат попаде
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26.02.2022 15:47 Ответить
Так це ж на Сумщині!
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26.02.2022 15:07 Ответить
Міцні горішки у дядька. Отак просто підійти до озброєних свинособак без підтримки не кожен зможе
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26.02.2022 15:07 Ответить
Справжній козарлюга( що веде відео) .... нічого не боїться... отакі ми УКРАЇНЦІ....
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26.02.2022 15:08 Ответить
Бери приклад.
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26.02.2022 15:16 Ответить
шооо бери.. ? я їх ******* шодня пачками.... почув ізик... прислухаюсь... обмірковую... а потім *****... ну я людина не квола...
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26.02.2022 15:20 Ответить
а що там обмірковувати?
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26.02.2022 15:25 Ответить
Ну тому, що може розмовляти па-рускі... але козак.. ну таке буває... особливо в транспорті( громадському) вислуховую все і виходжу за козачком.... а потім згадую що воно несло в транспоті... і *******... не до смерті, а щоб істота зрозуміла що краще йому в родную говень.....
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26.02.2022 15:31 Ответить
Якщо так, то шана тобі..
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26.02.2022 15:25 Ответить
я за часів овоча, ну так склалось, працював в приватній типогграфії... і на перервах, на обід і перекур(власнику це не дуже подобалось) говорив що війна буде і вона неменуча, на мене дивились як на ідіота, потай підсміхувались... амоє маленьке дитяко, улюбленна донка... каже: ти батку був правий на 100%
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26.02.2022 15:54 Ответить
Це Т-72 Б3, так називаєма "гордість москалів" ... але палає дуже добре він
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26.02.2022 15:09 Ответить
То не танк,а трактор,совковий хлам.
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26.02.2022 15:15 Ответить
ще й без мангала )) козак молодець, заощадливий, не пропонує насіння по чому зря ))
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26.02.2022 15:32 Ответить
Скажи "паляниця".
...
Все понятно.

Сук, до сліз.
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26.02.2022 15:10 Ответить
орки берут просто числом но не умением)) но гасить этих глистов все равно надо,а то я уже потихоньку начинаю их жалеть как деток)) а они гитлер югенд
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26.02.2022 15:11 Ответить
Жалій наших хлопців, яких прокляті кацапи вже вбили.
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26.02.2022 15:18 Ответить
Срані гуманоїди!
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26.02.2022 15:11 Ответить
Молодець чоловік. А могли ж і пристрелити сволоти. Таку країну не перемогти. Слава Україні!
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26.02.2022 15:11 Ответить
Какие то они перепуганые
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26.02.2022 15:11 Ответить
Конечно. Им командование сказало, что возьмут Киев за 2 часа без потерь, а реальность оказалась немного другой
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26.02.2022 15:18 Ответить
Козак Голота!
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26.02.2022 15:11 Ответить
це явно монтаж!! не чутно дзвону титанових яєць оператора, фейк же!
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26.02.2022 15:12 Ответить
Дійсно, чолов'яга має титанові яйця
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26.02.2022 15:16 Ответить
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26.02.2022 15:19 Ответить
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26.02.2022 15:36 Ответить
Гарна новина****** звільнило начальника генштаба РФ!
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26.02.2022 15:13 Ответить
От повезло начальнику. Мабуть тихо раді
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26.02.2022 19:18 Ответить
Молочинка!
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26.02.2022 15:14 Ответить
Це на Сумщині - траса Суми-Київ, десь 35 км від Сум
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26.02.2022 15:14 Ответить
отличие кацапа от русского.русские живут в УКРАИНЕ.любят свою батькивщину,сражаются сейчас бок о бок с УКРАИНЦАМИ против взбесившейся кацапни из рашки.а кацапы только именуются русскими,являются биомусором,дают в зад ***** и ненавидят всех кто живёт в СВОБОДЕ а не в говнище как они!поэтому мочите этих тварей без всякой пощады,они не имеют национальности,они моральные уроды и не достойны жить на планете земля!СЛАВА УКРАИНЕ!ГЕРОЯМ СЛАВА!смерть кацапско фашисткому врагу!!!!!!!!!!!
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26.02.2022 15:16 Ответить
Аргументы у автора железобетонные. Как у свободного человека. Этим обезъянам его никогда не понять.
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26.02.2022 15:16 Ответить
Так танк не в куветі, то він схований що важко було влучити по ньому, а щоб роздали зброю людям то такий дід темною ніченькою завалив би екіпаж і спалив танк
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26.02.2022 15:16 Ответить
Козак, не шути с этими мутантами, побереги себя, дед
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26.02.2022 15:18 Ответить
бєдниє.... обосралісь а помитьсй ...
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26.02.2022 15:20 Ответить
Нас не побороти!
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26.02.2022 15:21 Ответить
Народ... заходьте на ютуб канал Шарія і блокуйте онлайн цієї гниди... чим більше жалоб-тим більше ймовірність заблокування
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26.02.2022 15:21 Ответить
У тебе прапор Іспанії. Тобі краще до нього додому прийти і виключити педофілу онлайн на все життя
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26.02.2022 15:26 Ответить
"Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.
Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.
Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».
Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****".
(с) Олександра Смілянська
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26.02.2022 15:23 Ответить
А как всё-таки приятно наблюдать, как "второсортный клоун и ни на что не способная кучка националистов" на глазах у всего мира дрючат вдоль и поперек "умудренного опытом всемогущего КГБшника и одну из самых могучих в мире армию".
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26.02.2022 15:23 Ответить
Горжусь ЗСУ и украинцами!
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26.02.2022 15:25 Ответить
Только суть состоит в том, что эту "кучку" привел в чувство исключительно украинский народ. Эта "кучка" все время прощупывала вбросами тех или иных идей. Когда эти идеи не проходили - люди собирались под офисом президента и протестовали. И тогда они отступали. А ведь все это исторически сложилось современ Киевской Руси. Когда-то князя Изяслава, как несправившегося менеджера, киевляне выгнали из Киева. Князей тогда народ выбирал на правление. Ну вот, эта кучка вынужденно получила "крещение". Теперь они и сами поверили, что патриоты до мозга костей.
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26.02.2022 16:17 Ответить
сміливий дядько. не впевнений що я б так зміг
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26.02.2022 15:24 Ответить
Спасибо, батько! Ты справжний украинэць. Держимся вместе. Украина понад всэ!
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26.02.2022 15:24 Ответить
У мужика стальные яйца браво. Но это не говорит о том что мобильным телефоном доказывать правду. Не та ситуация это Мрази... Ты нам нужен Украине нужен Живой береги себя.
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26.02.2022 15:24 Ответить
Просто красавец! ржу нимагу - и проти таких чоловикив збераютя воювати козломорди тварини? Я вже вивчил украиньску!
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26.02.2022 15:26 Ответить
Траса Суми-Київ. Поворот на Гамаліївку.
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26.02.2022 15:26 Ответить
красавчик..
зеленский, ты обещал быть слугой такого народа, а на деле со с своими дружками грабил украинский народ с 2019..
так вот, теперь, будь хотя бы, если не Слугой, то Другом народа, благодаря которому фюрер кабаев не может завоевать Украину..
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26.02.2022 15:27 Ответить
Уже ходят по селам, жрать просят. Селяне говорят: сдавайтесь, тогда накормим! Русише швайн сдавайтесь! Внимание! Могут ходить по дворам якобы собирать продукты для армии. Всех проверять, звонить куда надо. Будет им и яйки и млеко.
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26.02.2022 15:27 Ответить
Крикнул - Лягай! Не легли, стреляй с берданки
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26.02.2022 15:27 Ответить
Мои украинские братья и сёстра. Я вылетаю к вам, чтобы встать ваши ряды. Украина обязательно выстоит и орда кремлёвского шизофреника захлебнётся собственной кровью.

К сожалению пока только душой с вами, но скоро мое отсутствие в ваших рядах восполнят и мои физические возможности. Держитесь и ХРАНИ ВАС БОГ. УКРАИНА ПЕРЕГРЫЗЁТ ГЛОТКУ шизофренику и его орде.
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26.02.2022 15:29 Ответить
Спасибо друг!
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26.02.2022 16:36 Ответить
та блин
путлер говорил что в киеве биндеры
а тут блин в селе
вы рашисты привыкли да, без флага, без гимна?
че вообще без шевронов ходите
вы же "сободождаете от биндер укрАинцев"
че вы стесняетесь показать что вы из рассееи чтоли?

во позорники
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26.02.2022 15:30 Ответить
..кацапи, якщо боїтесь коли знімають на камеру?,
тоді посміхніться - вас знімає "джавелін"
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26.02.2022 15:30 Ответить
дедуля скинь пожалуйста геолокацию...
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26.02.2022 15:36 Ответить
он наверное когда услышал "согласно конституции украины" офигел))
у них, приказ есть, выполняешь
конституция? это что?
хоть какой, менты и прочие работают так, законов собственных "гумманных" не знают
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26.02.2022 15:38 Ответить
Мужик відчайдуха звісно але краще по тихому передать їхні координати і залишитись живим)
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26.02.2022 15:38 Ответить
Раніше ми жартували з цією «паляницею», але це слово дійсно для рускагаварящєй щелепи невимовне. Вони неспроможні сказати «ця» у них виходить лише «ца».

Крутий дядько, пішов на озброєних орків з голими руками . Респект! Ми непереможні!
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26.02.2022 15:42 Ответить
Так, і замість "Ы" усі вимовляють "і".
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26.02.2022 19:18 Ответить
Палініца
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26.02.2022 20:22 Ответить
ТРИМАЙСЬ, МІЙ КИЄВЕ СВЯТИЙ!
ХОЧ ВОРОГ ЛІЗЕ ЗЛОЮ РАТТЮ,
НЕ ДОСЯГНЕ ВІН ТУТ МЕТИ!
ВЖЕ ЙДУТЬ НА ДОПОМОГУ БРАТТЯ!

ЛАТИШ, ЕСТОНЕЦЬ І ГРУЗИН
ДЛЯ НАС Є СПРАЖНІМИ БРАТАМИ!
ТРИМАЙСЬ! І СТІЙ ! ТИ НЕ ОДИН!
А БОГ І ПРАВДА ЗАВЖДИ З НАМИ!

СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ЇЇ ЗАХИСНИКАМ! Валентина Зеленська.
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26.02.2022 15:43 Ответить
дибилам ще не дойшло що нлавам и джевилинам похер что танк спрятан в кювейте
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26.02.2022 15:47 Ответить
Це не Чернігивщина а Сумщина. Траса Суми-Ромни. Виправте.
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26.02.2022 15:51 Ответить
Дед красавчик! Героям слава! Смерть ворогам!!!
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26.02.2022 16:08 Ответить
Т-72 Б3. З дополнительной бортовой защитой
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26.02.2022 16:44 Ответить
Ну, цей росіянин військовий, і якщо його не загасити, то за ними прийде на зачистку Росгвардій, то ті за таке постріляють, бо то буде їх завдання.
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26.02.2022 17:01 Ответить
Що, - застряг, москалик?
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26.02.2022 17:28 Ответить
Мужик правильный, - там продолжение есть
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26.02.2022 17:38 Ответить
Мужик бесстрашный!
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26.02.2022 18:32 Ответить
Я знiмаю капелюха перед цим дядьком !! Слава Украiнi i Героям Слава !!!
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26.02.2022 18:42 Ответить
Дід молодець, кацапам жаба цицьки дала
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26.02.2022 19:40 Ответить
Асвабадители!
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26.02.2022 19:49 Ответить
какие-то напуганные малолетки...
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26.02.2022 21:00 Ответить
Шановні захисники України та користувачі Facebook, велике прохання не поширювати відео з полоненими росіянами (типу скажи паляниця), бо подібні дії роблять велику шкоду авторитету Українського війська. Це є прямим порушенням стітті 13 женевської конвенцій, з захисту військовополонених "від актів насильства або залякування". Подібні дії є військовокримінальним злочином і можуть бути використані як системні порушення прав полонених в міжнародному кримінальному суді, та масово використовуватись російською пропагандою.
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02.03.2022 12:24 Ответить
 
 