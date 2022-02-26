"Слава Украине! Скажи "паляниця": Мужчина на Черниговщине общается с российскими оккупантами. ВИДЕО

В Черниговской области мужчина снял российских оккупантов и их военную технику.

Видео было опубликовано в сети, информирует Цензор.НЕТ.

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Автору видео военный РФ пытался запретить снимать военную технику страны-агрессора.

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