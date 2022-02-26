2 погибших, 6 тяжело ранены: ГСЧС показали последствия ракетного обстрела войсками РФ одного из районов Киева. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
ГСЧС Украины показали один из районов Киева, который подвергся обстрелам со стороны войск РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Тот, кто кричит о "нацизме в Украине", делает как настоящий нацист. В результате вражеских обстрелов ракеты попали в столичную высотку и ангар", - говорится в сообщении.
Погибли двое и тяжело ранены шесть киевлян. Кремлевский террорист стреляет ракетами в мирное население Украины", – говорится в сообщении.
"Это преступление против человечества, против всей цивилизации. Такого не простить и не забыть", – добавили в ведомстве.
Топ комментарии
+21 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий26.02.2022 15:48
+16 Лилия Стацкая
показать весь комментарий26.02.2022 15:51
+11 grec
показать весь комментарий26.02.2022 15:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Будь проклято кацапское племя до конца веков.
Здохните,мрази!
Я йому: «Що пропонуєш? Здатися? Ми не здамося, хай там що. Краще зразу загинути, ніж жити у вашому рабстві. Але з собою і кілька рашистів утягнемо. Вони в пекло, а ми в рай. А наші діти розберуться з вашими. І добряче розберуться. А онуки ще до чистять