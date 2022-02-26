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Киев (24538) обстрел (20169) ГСЧС (4484)

2 погибших, 6 тяжело ранены: ГСЧС показали последствия ракетного обстрела войсками РФ одного из районов Киева. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

ГСЧС Украины показали один из районов Киева, который подвергся обстрелам со стороны войск РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Тот, кто кричит о "нацизме в Украине", делает как настоящий нацист. В результате вражеских обстрелов ракеты попали в столичную высотку и ангар", - говорится в сообщении.

Погибли двое и тяжело ранены шесть киевлян. Кремлевский террорист стреляет ракетами в мирное население Украины", – говорится в сообщении.

"Это преступление против человечества, против всей цивилизации. Такого не простить и не забыть", – добавили в ведомстве.

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Топ комментарии
+21
Кацапські вбивці горітимуть у пеклі...
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26.02.2022 15:48
+16
Чтобы земля украинскаая горела под ногами российских тварей!
Будь проклято кацапское племя до конца веков.
Здохните,мрази!
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26.02.2022 15:51
+11
речь Гитлера перед вторжением в Польшу: "Я решил освободить германские границы от элементов неуверенности, постоянной угрозы гражданской войны. Я добьюсь, чтобы на восточной границе воцарился мир, такой же, как на остальных наших границах. Для этого я предприму необходимые меры, не противоречащие предложениям, сделанным мною в Рейхстаге для всего мира, то есть, я не буду воевать против женщин и детей. Я приказал, чтобы мои воздушные силы ограничились атаками на военные цели."
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26.02.2022 15:57
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терористи, блд
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26.02.2022 15:48 Ответить
Кацапські вбивці горітимуть у пеклі...
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26.02.2022 15:48 Ответить
Теперь переговоры будут на наших условиях!

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26.02.2022 15:49 Ответить
Фу, що достойніших не знайшлось? Серйозно? Чувіха, яка залишила чорноморський флот в криму буде боротись за Україну? Ти ще б медвдчука сюди запостив
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26.02.2022 15:52 Ответить
Не бреши хоч зараз. Вона до того флоту взагалы не мала жодного відношення. Там командувач ВМС перебіг до кацапів і здав флот.
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26.02.2022 15:56 Ответить
Не могу представить как Юля в гламурном пальто и на каблуках бегает с автоматом, но то что не удрала ,уже похвально.
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26.02.2022 15:53 Ответить
Все ок, в неї калаш від версаче
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26.02.2022 16:48 Ответить
Люля на підборах та з автоматом!
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26.02.2022 16:11 Ответить
А чому автомати без магазинiв?
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26.02.2022 16:17 Ответить
магазини у підсумках
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26.02.2022 16:50 Ответить
Чтобы земля украинскаая горела под ногами российских тварей!
Будь проклято кацапское племя до конца веков.
Здохните,мрази!
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26.02.2022 15:51 Ответить
Здохни кацапське лайно:- кажу це тобі українською.
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26.02.2022 16:13 Ответить
Покайтеся, складіть зброю, і тоді зможете жити мирно, хоч і без Донбасу та Криму, але мирно))
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26.02.2022 16:22 Ответить
пішов на *** спам
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26.02.2022 16:52 Ответить
речь Гитлера перед вторжением в Польшу: "Я решил освободить германские границы от элементов неуверенности, постоянной угрозы гражданской войны. Я добьюсь, чтобы на восточной границе воцарился мир, такой же, как на остальных наших границах. Для этого я предприму необходимые меры, не противоречащие предложениям, сделанным мною в Рейхстаге для всего мира, то есть, я не буду воевать против женщин и детей. Я приказал, чтобы мои воздушные силы ограничились атаками на военные цели."
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26.02.2022 15:57 Ответить
БУДЬ ОН ПРОКЛЯТ И ВСЯ ЕГО РУСНЯ
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26.02.2022 15:59 Ответить
ВСУ надо на территорию Беларуси войну переносить. Если бы не Лукашенко, Киев находился бы глубоко в тылу. А заодно можно таким образом Польшу в войну втянуть. Сторонняя поддержка хорошо, лучше б они тож делом занялись!
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26.02.2022 16:19 Ответить
Батька тебе так перенесёт, мало не покажется!
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26.02.2022 16:25 Ответить
Его в Беларуси батькой никогда не называли. Чаще Лука. Самое распространённое погоняло.
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26.02.2022 16:43 Ответить
Лука от Лукавого
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26.02.2022 17:32 Ответить
Нічого не нагадує наведена вище промова Гітлера
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26.02.2022 16:23 Ответить
Мене вже лякає родич з рашки (направду сказати, він повністю притомний і все розуміє), що у разі, якщо ми будемо успішно воювати, то можуть розпочати ковролін бомбардування міст.
Я йому: «Що пропонуєш? Здатися? Ми не здамося, хай там що. Краще зразу загинути, ніж жити у вашому рабстві. Але з собою і кілька рашистів утягнемо. Вони в пекло, а ми в рай. А наші діти розберуться з вашими. І добряче розберуться. А онуки ще до чистять
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26.02.2022 16:33 Ответить
Приведіть туди в двір всих полонених підеров пресу відео. Короче їбані москалі
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26.02.2022 16:41 Ответить
Та древня курва і тут не може не пропіаритисяЮ цій би дурепі втікати з України, щоб залишитись живою, але Бог розуму не дав! Їй ВСЕ пригадають- і газовий контракт з Ордою і як лементувала про то що жоден автомат в Криму не має вистрілити, нічого не забуте про цю марамойку двірцеву.
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26.02.2022 16:51 Ответить
баньте підока сашу пИтрова
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26.02.2022 16:53 Ответить
Тобі видніше, де хто підор
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26.02.2022 17:01 Ответить
 
 