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Бойцы 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожили танк российских оккупантов на Луганщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Бойцы 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожили танк российских оккупантов на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба подразделения.

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Топ комментарии
+55
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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26.02.2022 15:46
+51
Турция закрывает Босфорский пролив для российских военных кораблей!!!
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26.02.2022 15:47
+41
Героям Слава!
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26.02.2022 15:46
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ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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26.02.2022 15:46 Ответить
Героям Слава!
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26.02.2022 15:46 Ответить
Турция закрывает Босфорский пролив для российских военных кораблей!!!
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26.02.2022 15:47 Ответить
Чувак, це невірна інтерпретація. Він ПОПРОСИВ перекрити.
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26.02.2022 16:17 Ответить
Попросив 20-го. А сьогодні 26-е
Посилання
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26.02.2022 16:46 Ответить
20 йому відмовили, то він знову нагадав.

Офіційної інформації про таке немає. То ж самі робіть висновки, і не створюйте фейки з простого непорозуміння.
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26.02.2022 16:52 Ответить
Значить по-твойому Цензор.нет розганяє фейки?
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26.02.2022 16:59 Ответить
Я ж не кажу, що навмисно - непорозуміння, та й по всьому. Просто тест таким чином написаний, що можна зрозуміти і так, і так.
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26.02.2022 17:17 Ответить
DW сообщило, что уже перекрыли и сейчас проходят технические мероприятия для отключения от SWIFT, а решение примут ближе к вечеру...
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26.02.2022 16:51 Ответить
Боюся, що це"авторитетне" видання, бере інформацію з ваших коментарів.
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26.02.2022 16:54 Ответить
У Кабздуна скора аншлаг...
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26.02.2022 15:47 Ответить
У нього повні зали вже на рік вперед
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26.02.2022 16:07 Ответить
цілі стадіони дядько(чи дідько?) вже збирає!..
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26.02.2022 16:13 Ответить
Я смотрю козломордые везде вдоль дорог по одному танку расставили, типа охраняют пути сообщения
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26.02.2022 15:47 Ответить
Так их и Фагот возмет.
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26.02.2022 15:58 Ответить
Да и обычный РПГ в башню))
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26.02.2022 16:05 Ответить
не охраняють, а "взялі пад кантроль"
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26.02.2022 16:14 Ответить
Героям слава!
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26.02.2022 15:47 Ответить
Выдыхаются касатики, и танков всего по два едет, и бтр одиночные доезжают лишь только на энтузиазме пьяной ваты
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26.02.2022 15:48 Ответить
Героям слава!
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26.02.2022 15:49 Ответить
Гарна новина:
⚡️ Сообщается, что в Украину приедут добровольцы из других стран
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26.02.2022 15:50 Ответить
На все готове. Молодці.
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26.02.2022 15:51 Ответить
вони дійсно молодці
а що на все готове - то не їх вина, а заслуга наших чудових воїнів
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26.02.2022 15:53 Ответить
Як сказати, ще частина територій незвільнена
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26.02.2022 15:54 Ответить
Люди бросаются под танки
https://censor.net/ua/news/3319456/u_bahmachi_na_chernigivschyni_lyudy_kydayutsya_pid_tanky_okupantiv_schob_zupynyty_yihniyi_ruh_video
Где армия? Туда пять человек с джавелинами...
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26.02.2022 15:50 Ответить
Ну так чому ти ще не в ЗСУ? Ти хоч розумієш яка атака йде на Україну?
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26.02.2022 16:45 Ответить
Розумію. Не хуже тебя.
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26.02.2022 16:50 Ответить
Це був останный нанк пуйла. Це- перемога!
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26.02.2022 15:51 Ответить
не верещи свиноцабака...!
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26.02.2022 16:39 Ответить
пiдсмажений i хрумкий кацап улюбленi ласощi для синиць i снегiрей
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26.02.2022 15:52 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА
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26.02.2022 15:54 Ответить
какая хорошая дорога..
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26.02.2022 15:56 Ответить
Горіть в пеклі підораси *****.
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26.02.2022 16:08 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА! Гарно горить синку
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26.02.2022 16:48 Ответить
Смерть кацапским окупантам.
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26.02.2022 17:12 Ответить
Головне на фото під *берьозками*
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26.02.2022 18:27 Ответить
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26.02.2022 18:50 Ответить
Наверное, теперь при виде Украинского военного, я буду на колени перед ними падать. Настолько благодарен за то что они есть. А лучше еще, буду часть зароботка перечислять этим бестрашным и героическим сверхчеловекам.
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20.04.2022 22:31 Ответить
 
 