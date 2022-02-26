Бойцы 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожили танк российских оккупантов на Луганщине. ВИДЕО

Бойцы 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожили танк российских оккупантов на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба подразделения.

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