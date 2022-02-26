Бойцы 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожили танк российских оккупантов на Луганщине. ВИДЕО
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Бойцы 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожили танк российских оккупантов на Луганщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба подразделения.
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показать весь комментарий26.02.2022 15:46
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⚡️ Сообщается, что в Украину приедут добровольцы из других стран
а що на все готове - то не їх вина, а заслуга наших чудових воїнів
https://censor.net/ua/news/3319456/u_bahmachi_na_chernigivschyni_lyudy_kydayutsya_pid_tanky_okupantiv_schob_zupynyty_yihniyi_ruh_video
Где армия? Туда пять человек с джавелинами...