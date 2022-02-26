Бить русню нужно не только в Украине, но и за ее пределами, - Турчинов из Центра территориальной обороны Киева. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бить русную нужно не только в Украине, но и за ее пределами.
Об этом сказал экс-секретарь СНБО Украины, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, война, начатая Россией в Украине, – война, которая касается дальнейшего развития цивилизации.
"Это война, которая определит, вернется ли фашистско-сталинская чума снова на территорию Европы, именно поэтому Украине нужна не только моральная помощь, нам нужно реальное мощное оружие", – подчеркнул он, обращаясь к нашим стратегическим партнерам.
Он добавил, что из-за того, что два года была заморожена ракетная программа, "сегодня у нашей армии нет "Вильхи-М", "Нептунов", чтобы можно было уничтожить врага на расстоянии 300 км от нашей границы".
"Нам нужны оперативно-тактические ракеты, чтобы уничтожать российских захватчиков в любой точке. Нам нужны современные системы ПВО, чтобы сломить доминирование россиян в украинском небе", – сказал он, призвав руководителей стран-членов НАТО объединить усилия, "чтобы вместе победить этих военных преступников, этих подонков, развязавших войну в ХХІ веке и вновь поставивших мир на грань катастрофы!"
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Я смотрю ваш Монк меня правельно понял
после войны ( если кончится и не войдёт во вкус как людям, не способные не воеват) кто должен нести ответсвенность за сегодняшнее с учётом личного вклада в независимость УА?
Нація зараз має бути об"єднаною !!!
А зі своїми міжпартійними срачками - розберетеся ...
Після Перемоги !
Падла, пусть выражения подбирает
Ні, це воюють залишки армії Пастора і Пороха.
Дуже комфортно почуваються співробітники дипломатичних представництв країни,яка веде війни у всьому світі, що вбиває зараз наших близьких та хоче забрати нашу землю,не дає нам вільно жити.Часто вони мешкають кучно, Їм безпечно.Вони у дипмісії тому,що підтримують свій режим та несуть його ганебні казки туди, де вони працюють.
їм начхати на наші виступи на площах та біля їх посольств.Ці організовані акції на їхні родини ніяк не впливають, не заважають їм "працювати" та вирішувати "завдання" свого режиму в країні,куди їх відрядили.
Потрiбно дати їм особисто відчути те, що відчуваємо ми. То може бути будь-яка форма протесту, наприклад флешмоб - живий ланцюг навколо місця їхнього мешкання. Бiля будинку, де їх діти, де сім'я, де було безпечно. Можливо, таким чином стане зрозумілішим те, що відчуваємо ми, завдяки їх "роботі". Не там десь у кремлі хтось за все це відповідає, а вони - особисто.
Виходьте, організовуйтесь, підтримуйте! Це те, що ми можемо і маємо зробити!