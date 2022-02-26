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Бить русню нужно не только в Украине, но и за ее пределами, - Турчинов из Центра территориальной обороны Киева. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бить русную нужно не только в Украине, но и за ее пределами.

Об этом сказал экс-секретарь СНБО Украины, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, война, начатая Россией в Украине, – война, которая касается дальнейшего развития цивилизации.

"Это война, которая определит,  вернется ли фашистско-сталинская чума снова на территорию Европы, именно поэтому Украине нужна не только моральная помощь, нам нужно реальное мощное оружие", – подчеркнул он, обращаясь к нашим стратегическим партнерам.

Он добавил, что из-за того, что два года была заморожена ракетная программа, "сегодня у нашей армии нет "Вильхи-М", "Нептунов", чтобы можно было уничтожить врага на расстоянии 300 км от нашей границы".

"Нам нужны оперативно-тактические ракеты, чтобы уничтожать российских захватчиков в любой точке. Нам нужны современные системы ПВО, чтобы сломить доминирование россиян в украинском небе", – сказал он, призвав руководителей стран-членов НАТО объединить усилия, "чтобы вместе победить этих военных преступников, этих подонков, развязавших войну в ХХІ веке и вновь поставивших мир на грань катастрофы!"

Смотрите также: Турчинов призвал граждан встать на защиту Украины: "Патриоты – снова пришло наше время! Берем оружие и не пускаем врага". ВIДЕО
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Топ комментарии
+53
Кривавий пастор знає що каже.
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26.02.2022 16:32
+51
Пастор ***** не скаже 👍
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26.02.2022 16:33
+46
⚡В Приват24 убрали рубль
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26.02.2022 16:32
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Аве Пастор!
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26.02.2022 17:03 Ответить
Я и предлагаю Белорусам вспомнить чей Витаутас а ни какой-то Лукашенко.
Я смотрю ваш Монк меня правельно понял
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26.02.2022 17:03 Ответить
Русея - це непотріб!!!! Лише перегній!!!!
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26.02.2022 17:06 Ответить
ona ne ruseya i ne rossiya ona moskoviya,RUS' odna tol'ko -Kievskaya
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26.02.2022 17:43 Ответить
Значит Украинцы смогут определьть
после войны ( если кончится и не войдёт во вкус как людям, не способные не воеват) кто должен нести ответсвенность за сегодняшнее с учётом личного вклада в независимость УА?
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26.02.2022 17:07 Ответить
Когда все закончится необходимо на щите родины-матери золотом нанести слова пограничников с о.Змеиный.Это должен быть девиз всей Украины на ближайшие сто лет.
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26.02.2022 17:08 Ответить
Р.В.К.И.Н.
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26.02.2022 17:47 Ответить
Але правий таки був Вучетич коли цей монумент встановив обличчям до кацапії - саме там весь час точив зуби на Україну її ворог ((
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26.02.2022 18:09 Ответить
НЕТ СЛОВ. ВОТ чьими именами нужно называть города и улицы!!!
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26.02.2022 18:29 Ответить
Ми в Україні чекаємо терпляче ніж у спину від Придністровської республіки. Та я можу вам сказати, коли це трапилося: коли флот Московії обстріляє узбережжя в районі Овідіополя та Білгород-Дністровська і висадить дисант.
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26.02.2022 17:12 Ответить
трапиться...
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26.02.2022 17:13 Ответить
Треба вже завдавати ракетних ударів по Білорусі.
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26.02.2022 17:22 Ответить
У зв"язку зі складною ситуацією - вернути "Кривавого Пастора" у керівництво Національної безпезпеки України !
Нація зараз має бути об"єднаною !!!
А зі своїми міжпартійними срачками - розберетеся ...
Після Перемоги !
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26.02.2022 17:25 Ответить
Надо такое, что бы до Москвы достало, людей там не осталось.
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26.02.2022 17:27 Ответить
Лечится ему надо...русню....я тоже русский, гражданин Украины...
Падла, пусть выражения подбирает
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26.02.2022 17:28 Ответить
Что-то много появилось Николай Николаевичей, Пётр Петровичей ,Евгениев Михайловичей которые за русский мир топят под видом украинских патриотов, Украинцы и хохлы тоже разные вещи но мы их не путаем как всякие путают ругню с русскими
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26.02.2022 17:39 Ответить
Не витрачайте на паскудників дорогоцінні миті свого життя - клац і спам ))
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26.02.2022 18:10 Ответить
Бачу Пастора - ставлю лайк. А щодо замороженої ракетної програми, то за це слід "подякувати" Нєлоху, який замість того, аби займатися розвитком армії та підвищувати обороноздатність країни, піарився на будівництві доріг і зі своєю зеленою шоблою дерибанив ковідний фонд, про який потім заявляли, що його, бачте, й не було.
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26.02.2022 17:33 Ответить
Производство всех видов ракет специально саботировалось на случай нападения московщины, за 8 лет что-то можно было выпускать серийно, а что-то закупить. Разбираться, кто это делал конкретно и кто виноват будем потом после победы, сейчас надо искать компенсацию другими видами и требовать все что можно с Запада. Наносить удары по местам базирования и коммуникаций рашистов надо обязательно, меньше погибнет людей.
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26.02.2022 17:34 Ответить
gazeta UK the Sun -zagolovki-BRAVE KYIV DEFIES PUTIN,BUT TYRANT BOMBS KIDS
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26.02.2022 17:37 Ответить
этот персонаж отказывался оказать сопротивление в УКРАИНСКОМ Крыму.а тут призывает к в общем-то правильному шагу...Но что мешало самому в нужный час предовратить оккупацию? А возможности были и поэтому у русскитх был план "Б" по сворачиванию операции
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26.02.2022 17:52 Ответить
У Украины тогда не было НИЧЕГО. Разграбленная старая армия без оружия и обмундирования. Если бы тогда Пастор сказал, "идите на Крым" -- это был бы конец. Понадобилось восемь лет, чтобы сделать и обустроить армию.
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26.02.2022 20:19 Ответить
не пытайтесь переделывать историю,её очень хорошо ещё помнят.Помнят "оружие под замок" и приказ ни за что не открывать огонь...Помним и утопление воен. кораблей.Помним,сколько воен. командам пришлось без оружия выходить.То есть,ьыли силы т оружие,но был приказ "огонь не открывать" и передвижение врага по полуострову не блокировать.Это пытались делать гражданские патриоты совсем без оружия,тогда как наши тихонько сидели в прежелах частей с закрытым на замок оружием
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26.02.2022 21:02 Ответить
Оружие под замок это когда путлер только хотел повода для "наворосии". Украина была тогда НЕ ГОТОВА. Украина тогда была в шоке после Майдана. А когда 200 летчиков окружают тысяча зелёных человечков -- спецназ РФ -- это была бы просто убийство. Хотел положить своих ради славы и чести? Так поступают только рашисты что не уважают свой народ и армию когда толкают её быть пушечным мясом.
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26.02.2022 21:09 Ответить
расскажи это тем,кто требовал разрешения на применение оружия и спешных мер по блокированию крымских дорог,когда эти "зелёные человечки" расползались по Крыму..Просто найди тех.кто оттужа выходил со злостью и обидой на ссыкуна турчинова.Т ех,кто выходил в Украину уже было достаточно,чтобы пресечь передвижение..тогда бы даже те,кто ПОЗЖЕ решил присоединиться к врагу.ничего бы не делали против,просто бы "ушли на больничный".Много свидетельств было и даже заведено дело,но турчинов через Махницкого уничтожил документы,а потом было не до этого..Просто поговори с теми,кто выходил с Крыма
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26.02.2022 22:21 Ответить
Нужно так же бить по местам дислокаций техники и живой силы у границы Украины на территориях россии и беларуси. У них должно там всё гореть. Это деморализует руссо-фашискую армию. А после , нужно восстанавливать границы в пределах 2014 вместе с крымом. И не давая опомнится идти до ставраполья и забрать назад все украинские территории, включая исконно украинские белгородскую, воронежскую обл. А остановиться после взятия москвы. ядерное оружие они не применят,потому-что сами же тоже и сгорят.
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26.02.2022 17:53 Ответить
Кстасти, последний дебыт Точки - У по ростовскому отстойнику - просто шедевр!
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26.02.2022 18:27 Ответить
До 2019 року він очолював РНБО та очолював оновлення української армії. Саме під його керівництвом українські військові стали справжньою бойовою силою, здатною зупинити Росію.
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26.02.2022 20:26 Ответить
Зараз воює і нищить ворога армія зеленого?
Ні, це воюють залишки армії Пастора і Пороха.
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26.02.2022 20:41 Ответить
Кривавий Пастор }{уйні не посовітує. Аве його Кривавості!
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26.02.2022 21:46 Ответить
Саме так :знищити кремлівський фашизм в його логові . На Запоріжжі з"явилась у окупантів нова термозброя......дійте на упередження ворога....а китайтці можуть дати лазер-хуйло вже полетіло до Сі.
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26.02.2022 22:21 Ответить
Пастор, не проси, а требуй, итить. И самолёты, и танки. Не проси, а требуй. Ещё не поздно повернуть должок и за Крым и за Донбасс.
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26.02.2022 22:50 Ответить
Доброго здоровья, пан Турчинов! И смерть московитам
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27.02.2022 02:23 Ответить
грёбаный передаст... сначала это чмо просрало крым, потом соплями засопливило даунбасию... и оно призывает... возьми веревку и мыло и закрой свой вонючий рот навсегда... ты, падел, причина начала бед Украины... ты ссыклицо побоялся дать приказ изгонять из крыма передастов... а чейчас рот открыло... лучше бы ты подох...
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27.02.2022 06:18 Ответить
Українці за кордоном!

Дуже комфортно почуваються співробітники дипломатичних представництв країни,яка веде війни у всьому світі, що вбиває зараз наших близьких та хоче забрати нашу землю,не дає нам вільно жити.Часто вони мешкають кучно, Їм безпечно.Вони у дипмісії тому,що підтримують свій режим та несуть його ганебні казки туди, де вони працюють.

їм начхати на наші виступи на площах та біля їх посольств.Ці організовані акції на їхні родини ніяк не впливають, не заважають їм "працювати" та вирішувати "завдання" свого режиму в країні,куди їх відрядили.

Потрiбно дати їм особисто відчути те, що відчуваємо ми. То може бути будь-яка форма протесту, наприклад флешмоб - живий ланцюг навколо місця їхнього мешкання. Бiля будинку, де їх діти, де сім'я, де було безпечно. Можливо, таким чином стане зрозумілішим те, що відчуваємо ми, завдяки їх "роботі". Не там десь у кремлі хтось за все це відповідає, а вони - особисто.

Виходьте, організовуйтесь, підтримуйте! Це те, що ми можемо і маємо зробити!
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27.02.2022 11:54 Ответить
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