Разбита колонна российской военной техники в Харьковской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ дали бой российским оккупантам в Харьковской области. Колонна российской военной техники была разбита.
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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+82 Ksenia VB
показать весь комментарий26.02.2022 16:56
+62 Jimmy Hill
показать весь комментарий26.02.2022 16:56
+61 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий26.02.2022 16:55
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У нас производство с четверга стоит, посевная на носу и т.д. Умалишенный дед не хочет со своими ротенбергами это возместить, возместить что он здесь натворил? А как он возместит мамочкам с детьми, бабушкам с собачками возле подьездов с подвалами и бомбоубежищами, ну что б успеть спрятаться от братушек. Это я про Харьков, про мой Харьков, про очереди возле аптек и в магазинах за хлебом... У меня сегодня племяшка в ночь выехала во Львов, сестра всю ночь не спала и ждала "как доехали?".
и да, мамы вот этих пригнанных не на парад, а на убой за интересы ваших баринов, вы довольны и вы согласно молчите? и что вам еще бояться что бы открыть рот и сказать этому всему "нет"?
А ще кажуть,що взяли в плотне кольцо весь Київ,чекають коли люди вийдуть і вони таки зачистять місто.
Це в ютубі транслює отой ***,що відгріб в Італіі від участника АТО.шеин кличка у чорта.
А коменти відключені.
На эхо москвы та на Дождь можна писати все,вони не стирають коменти.
И изюминка на торте - УАЗ-
Патриот"Идиот" !
https://twitter.com/Armia_fm/status/1497582428914864141