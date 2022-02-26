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Под Херсоном оккупанты расстреляли машину скорой помощи: "Сука! Вот ваше "братский народ", п#дары!" ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Под Херсоном оккупанты расстреляли машину скорой помощи при транспортировке тяжелораненого. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, скорая выгорела, водитель скончался, фельдшер получил ранение. Видеозапись с места террористического акта опубликована в соцсетях.

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Топ комментарии
+101
+58 Виктор Дийнега

Внимание! Важная информация - Убивать, убивать и еще раз убивать - российские войска раздроблены на мелкие группы по 2 - 5 человек. Скитаются по Украине, мародерствуют не желают сдаваться в плен, а значит хотят убивать украинцев. Вооружены автоматическим оружием. Если есть оружие, утилизируйте сразу и на месте где поймали. Нет оружия, ищите тех кто его имеет. Мы украинцы, защищаем свою землю от оккупантов. На нашей стороне закон и правда. Вместе победим эту сволоту. Максимальный репост
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26.02.2022 17:05
+84
Я ж кажу- вони стріляють у цивільних.
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26.02.2022 17:04
+77
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26.02.2022 17:36
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Я ж кажу- вони стріляють у цивільних.
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26.02.2022 17:04 Ответить
Тактика запугивания и террора.
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26.02.2022 17:07 Ответить
Да, но этим самым увеличивают и ненависть к себе.
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26.02.2022 17:09 Ответить
нехай ненавидять. Мені огидно інше - коли вони кажуть, що ми братські народи
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26.02.2022 18:53 Ответить
В цьому питанні єврейська психологія недоречна.
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26.02.2022 20:22 Ответить
Вже нікуди збільшити ненависть до росіян. Росія буде знищена!
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27.02.2022 06:28 Ответить
Це тактика для мокшан.

Зродились ми великої години,
З пожеж війни і з полум'я вогнів,
Плекав нас біль за долю України,
Кормив нас гнів і злість на ворогів.
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26.02.2022 17:25 Ответить
Далі буде тільки гірше. Горбатого могила справе
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26.02.2022 17:38 Ответить
+58 Виктор Дийнега

Внимание! Важная информация - Убивать, убивать и еще раз убивать - российские войска раздроблены на мелкие группы по 2 - 5 человек. Скитаются по Украине, мародерствуют не желают сдаваться в плен, а значит хотят убивать украинцев. Вооружены автоматическим оружием. Если есть оружие, утилизируйте сразу и на месте где поймали. Нет оружия, ищите тех кто его имеет. Мы украинцы, защищаем свою землю от оккупантов. На нашей стороне закон и правда. Вместе победим эту сволоту. Максимальный репост
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26.02.2022 17:05 Ответить
******* расеян во всех уголках мира, пусть валят к себе и мочат плешивую тварь, это их обязанность.
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26.02.2022 17:05 Ответить
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26.02.2022 17:36 Ответить
+, е це звернення нашого воіна- росіяни-******** в Україні у вас 2 варіанта- пакет и красивий пакет!!!! ПНХ
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27.02.2022 06:30 Ответить
некогда.
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27.02.2022 13:49 Ответить
А що,хотілося би що кацапський кораблик їх таки розстріляв? Га?
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26.02.2022 17:12 Ответить
Кацапи не люди...
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26.02.2022 17:10 Ответить
Так, не люди, а андрофаги. Мочити у різні засоби: у спину, з за рогу, з балконів... Будь який метод знищення цієі нечисті виправданий.
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26.02.2022 20:57 Ответить
Увидел кацапов убей. в плен не брать, а то они потом опять приеду
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26.02.2022 17:12 Ответить
С*уки москальські, хай кожен з них вмиється у власній крові.
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26.02.2022 17:13 Ответить
От підлі тварюки що роблять... тільки Нюрнберг!
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26.02.2022 17:13 Ответить
Ці фашистські нелюди, як казав їхній фюрер хло, будуть стояти за спинами пенсіонерів, жінок та дітей. І нехай тільки спробує стріляти. А ще вони бояться ЗСУ і відігруються на цівільних і медіках.
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26.02.2022 17:20 Ответить
Писдишь ***** федераст
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26.02.2022 17:23 Ответить
Чому в Києві до цих пір лайв камери працюють?????
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26.02.2022 17:25 Ответить
Потрібно цих орків в полон не брати, молотком по голові, щоб не тратити патрони зайві!
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26.02.2022 17:31 Ответить
по привычке стреляют в медиков
"герои" асвабадители
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26.02.2022 17:36 Ответить
СМЕРТЬ ПРОКЛЯТЫМ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ ! ВСЕХ ЭТИХ МРАЗЕЙ УБЬЁМ !!!
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26.02.2022 17:37 Ответить
Еще раз покажут пленного кацапа...- Буду материться ! Нахера вы это делаете ? КАцап пришел сдохнуть. ТОчка.
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26.02.2022 17:39 Ответить
тому що наші полонені теж є. Потрібні для обміну
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26.02.2022 17:49 Ответить
Не глупи. В чужой стране полонени не нужны.Их допрашивают и в расход,чтобы не мешались. - И я знаю как они этих полонених отпускают по гуманитарным коридорам.....
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26.02.2022 17:52 Ответить
Цемах , ...ять уже ПОМЕНЯЛИ! На кого менять!? На "пленніх" барменов, танцовщиц и таксистов!*!*
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26.02.2022 17:59 Ответить
Это точно, "чтоб вы ****** в аду горели"!
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26.02.2022 17:40 Ответить
Плять!
Все эти видео обстрелов гражданских жилых сооружений и расстрелы опять таки гражданского автотранспорта надо показывать пленным, которые "ничего не знали о войне и были на учениях" и "не хотели ехать в Украину".
Интересно было бы послушать их комментарии по поводу этих видео.
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26.02.2022 17:40 Ответить
за 3 дні, всім чим можуть похвалитися: десятками воєнних злочинів, собаки недорізані! ось така "доблєсть" в них, *****!
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26.02.2022 17:41 Ответить
Найух вы их в плен берете?
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26.02.2022 17:43 Ответить
Стріляти в лікаря при виконанні може тільки ідіот.
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26.02.2022 17:43 Ответить
"Международные соглашения не позволяют стрелять по красным крестам. Но российский солдат "не подозревает об этих соглашениях... Попробуйте нарисовать красный крест у себя на спине..., а затем пойти в лес. Неужели вы думаете, что красный крест спасет вас от атаки волков?" "Если вы перевозите раненых - охраняйте их всеми способами, спрячьте их..."
(В.Суворов)
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26.02.2022 18:56 Ответить
Это нелюди и звери.
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26.02.2022 17:44 Ответить
горите в аду кацапские твари!
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26.02.2022 17:54 Ответить
Горіть в АДУ всі ви московиті!!!!! вИ зараз повернетесь у КАМ"ЯНИЙ ВІК!!!!!!! Слава Україні!!!! Слава УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ!!!!!! Слава ВСУ!!!!!!!Медикам велика пошана!!!!!!!
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26.02.2022 17:59 Ответить
со страху видать стреляют по всему что движется, ублюдки обосравшиеся
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26.02.2022 18:04 Ответить
Теперь будут не руским народом, а руской падалью! Я уверен, мы положим конец РФ, раз и на всегда! Слава Україні Браття!!!
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26.02.2022 18:53 Ответить
Уничтожайте всех этих "наших" вояк. В плен не берите никого. Жалко у пчёлки. У них нет мозгов и совести. Что там жалеть?
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26.02.2022 18:54 Ответить
Ну это просто нелюди
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26.02.2022 19:05 Ответить
ВАТА , ЦЕ ВАЩІ БРАТИ ?
КІВА, ОПЗЖ, КОРОЛЕВСЬКА, ШУФРІЧ ТА ІНШ - ЦЕ ВАЩІ БРАТИ ?
ТІЛЬКИ ВИНИЩЕННЯ ВАТНОЇ ІДЕЇ В УКРАЇНІ
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26.02.2022 19:12 Ответить
Пленных не брать -- они все с оружием . уничтожать на месте
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26.02.2022 20:01 Ответить
тогда будет труднее доказать рашистские преступления. суду нужны живые обвиняемые. пусть на суде расскажут, как они на "учения" ехали и зачем боевые патроны везли. но, это после войны...
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27.02.2022 14:00 Ответить
Есть подозрение, что это те же отморозки, которые обстреляли вчера на Антоновском мосту (на вьезде со стороны Олешки) легковую машину с тремя взрослыми и ребенком (видео есть как они летели).
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26.02.2022 20:07 Ответить
перестаньте вживати оце гімняне слово про якісь братерські народи, тим паче до козломордих
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26.02.2022 20:24 Ответить
На этот раз скотокацапии Гааского Трибунала не избежать - всю ********* будут судить.
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26.02.2022 21:01 Ответить
 
 