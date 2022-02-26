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Военную технику российских оккупантов разбили в Чернигове. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска вели бои в Чернигове, однако ВСУ разбили военную технику оккупантов.

Видео с военной техникой оккупантов появилось в сети, передает Цензор.НЕТ.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Российские оккупанты обстреляли детсад в Чернигове. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+39
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26.02.2022 17:30
+36
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26.02.2022 17:28
+29
герасимов радостно перекрестился и облегченно вздохнул
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26.02.2022 17:36
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26.02.2022 17:28 Ответить
"батяня комбат"?
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26.02.2022 17:38 Ответить
Вомбат
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26.02.2022 17:47 Ответить
Приунывший какой то , не весело уже суке ?
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26.02.2022 17:39 Ответить
Це Бог його лашив
Щоб коли повернувся творив "добро" в Росії
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26.02.2022 18:42 Ответить
русский богатырь, батянякомбат, да еще и при бабле - 200 рублей на кармане легко у пацанчика. Или это у них оберег, чтобы не стать двухсотым?
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26.02.2022 21:42 Ответить
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26.02.2022 17:30 Ответить
Это фейк, Резников не мог такого сказать - но сам совет норм, если бы хотябы в каждом районном центре было то на пару десятков мужиков с гранатометами.
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26.02.2022 17:51 Ответить
если бы хотябы в каждом районном центре было то на пару десятков мужиков с гранатометами

Так отож!!!
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26.02.2022 18:33 Ответить
💯 я видел это какой то блогер говорил слово в слово, не Резников. Но совет конечно хороший
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03.03.2022 13:38 Ответить
шо за фигню в конце понесли ?
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26.02.2022 17:30 Ответить
может капельницу
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26.02.2022 17:33 Ответить
Похоже на старій пистолет для салидола
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26.02.2022 17:34 Ответить
в хозяйстве все пригодится)) починят украинскую технику))
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26.02.2022 17:34 Ответить
средство связи
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26.02.2022 17:35 Ответить
Шприц-пресс - приспособа для смазки подшипников.
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26.02.2022 17:37 Ответить
шо не було прикручено болтами те і понесли, не задавайте дурних питань, куме)
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26.02.2022 17:38 Ответить
Украине надо продержаться еще немного до истощения врага.
Ночью было совещание. Путин на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещания, чтобы
никто не улетел в панике.
Из аэропортов на частных бортах их не выпускают.
Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана
не было.
Цитирую: "у нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня.
Обсуждают финансовые потери. Война обходится в день в $20 млрд.
Путин лютует. Был уверен, что это будет легкая прогулка.
Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Их берегут.
Оружия не хватает уже. Тульский завод и остальные два завода Ротенберга не могут выполнить
заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально
получить месяца через три - четыре. Нет сырья. Итого возможно и дольше.
Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас
заблокировали.
Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придется садиться за стол переговоров. Потому
что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся.
Альфа, силы спецопераций еще с 18-го где-то под Киевом.
Весь расчет на то, что передовые части возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не
придется тратить ни денег, ни военных, ни оружия.
Готовят провокацию по мирному населению. Атака детей, женщин. Чтобы посеять панику.
Это их козырь. Весь план - надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит.
Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы
избежать кровопролития.
Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под
Харьковом, где 200 человек погибло. Потери со стороны РФ серьезные.
Цитата: встретили ожесточенное сопротивление противника.
Они в шоке.
Задача: выстоять девять дней еще. Не допустить панику. Объяснить про ракеты, что это все для
запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома.

Илья Пономарев, «Фейсбук»
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26.02.2022 17:31 Ответить
Те, що влаштовує шизоїдна кремлівська мавпа в Україні, можна назвати справжнім Холокостом. Чому ?
Бо ця стара падла наказала вбивати нас за те, що ми - УКРАЇНЦІ і не хочемо жити за законами кацапсього рейху.
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26.02.2022 17:37 Ответить
Его называют ******** - но я не согласен, он подонок и мерзавец. Не надо его записывать больным - еще откосит по психушке!!
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26.02.2022 17:41 Ответить
Я мала на увазі, що хворий не фізично, а ментально.
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26.02.2022 18:19 Ответить
санкции только на пользу)) щеки они могут дуть как и прицельно стрелять)) промэлектроника в ауте, начнут выпуск паяльников))
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26.02.2022 17:39 Ответить
хлопець шо кидався на кацтанки - дуже сподіваюсь шо живий...
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26.02.2022 17:32 Ответить
Путин снял начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова за провал операции по Украине.
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26.02.2022 17:33 Ответить
герасимов радостно перекрестился и облегченно вздохнул
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26.02.2022 17:36 Ответить
Та не відомо чи довго він буде дихати
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26.02.2022 17:41 Ответить
Теперь ***** ждёт Герасимова на чаек с полонием.
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26.02.2022 17:51 Ответить
После провала пары чюваков в Лондоне

Глава ГРУ пошол на тот свет...
Вообще у ГРУ постояно, кто то умерает. То сердце остановилось, то ещё что то.....

Да и представитель в ООН тоже помер за оплошность....
И посол в Нидерландах
Так что если он не свалили куда то в леса

То он уже труп
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26.02.2022 18:49 Ответить
Звідки інфо? Інформація достовірна?
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26.02.2022 17:37 Ответить
На 5-м еще в обед говаривали и тут
https://ua.news/ru/nachalnyk-genshtaba-rf-otpravlen-v-otstavku-za-proval-v-ukrayne/
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26.02.2022 17:40 Ответить
Путлер ще новачком почастує полковника ФСБ Гундяєва. Вони ж православну карту знову розігрували в цій афері.
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26.02.2022 17:37 Ответить
Как!??? Великого и славного ученика самого Кутузова и Суворова?!!
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26.02.2022 17:42 Ответить
И автора великой "доктрины Герасимова"!
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26.02.2022 18:07 Ответить
Там по одной его харе можно понять, что он не только "доктрину", но и ничего умнее чем "мама мыла раму" написать не может.
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26.02.2022 18:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WJVZrw1_rAw
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26.02.2022 17:33 Ответить
Вот новости из Севастополя: Нет денег в банкоматах, не выполняются авиарейсы в Крым, госпиталь забит ранеными.
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26.02.2022 17:34 Ответить
Я вас умоляю, Фима! Не верьте той укропской прапаганде! Таам сами укропишен перестреливаются а наших бурятов встречают с цветами и коктейлям!!
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26.02.2022 17:45 Ответить
Ляпота, скоро ще і морги будуть забитію
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26.02.2022 17:50 Ответить
Не будуть, бо була інформація, що окрім "чорних пакетів", московити взяли з собою у бліц-кріг (запасливі, ******! ) мобільні крематорії, які з успіхом протестували в ЛуганДоні!
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26.02.2022 19:28 Ответить
"Бачили очі, що купували, тепер їжте, хоч повилазьте."
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26.02.2022 18:16 Ответить
не об3ивайте ре3нікова 3ара3 війна і ми едині ми одна краіна і один народ
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26.02.2022 17:49 Ответить
наші хлопці ревізію роблять? незрозуміло з камазом... якщо він робочий, то на хазяйстві буде не зайвим... чи відігнати до наших...
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26.02.2022 17:53 Ответить
Мужики растаскивают кацапскую рухлядь по запчастям - не пропадать же добру зря - в хозяйстве всё пригодится.
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26.02.2022 18:06 Ответить
Сдать на металлолом, єтого барахла будет много, и поднять металлургическую отрасль.
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26.02.2022 18:18 Ответить
Ну нашой технике запчасти не помешают

Надеюсь в этой машинке состояние было по лучше, чем в том гомно БМП/танке с видио ранние сегодня
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26.02.2022 18:51 Ответить
наши металлисты потом будут долго все сдавать на металлолом)))
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26.02.2022 18:26 Ответить
Добрий металобрухт, а тулуби теж згодяться як гнояка на полях.
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26.02.2022 18:30 Ответить
Ось те саме відео з кращою якістю.

https://twitter.com/666_mancer/status/1497580527037165571
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26.02.2022 19:35 Ответить
в печали пацанчик, жизнь не удалась. Русский богатырь до Киева не дошел
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26.02.2022 21:49 Ответить
Техника , оружие врага ,пригодится в хозяйстве берите оружие . Б
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27.02.2022 07:07 Ответить
 
 