"Русские пид#расы, сдохните": ВСУ уничтожают танки российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные с помощью "Джавелинов" уничтожают российские танки.
Видео опубликовали Сухопутные войска ВС Украины, передает Цензор.НЕТ..
"Оккупанты, вам мало было "Призрака Киева"? Получайте истребителя танков!" - говорится в сообщении.
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+92 Максім ХОЙ 07fb0949
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+80 Максім ХОЙ 07fb0949
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+52 Cheba AtWork
показать весь комментарий26.02.2022 18:21
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у меня біло ощущение, что єто живой терминатор идет.
ВИЖУ ЦЕЛЬ - НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ!
МУЖИКУ РЕСПЕКТИЩЕ ПРОСТО!
ЯКЩО ТАНКИ РФІЇ ВІД НЬОГО РОЗІРВАЛО - МЕНІ ЧХАТИ НА ЙОГО СОБІВАРТІСТЬ
всіма лапами ЗА
Головне щоб його хлопцям ВИСТАЧАЛО і воно ПРАЦЮВАЛО
Не тра мене розводити на економіку, я бухгалтер за фахом
а цей чоловік - просто бракує слів.
я в захваті.
В дополнение. Через Бахмач прошла ещё одна колонна русни.
Тримайтеся кияни, ви герої!
А ще, як видно, вам пощастило мати в скрутні дні виняткових ангелів-охоронців.