"Русские пид#расы, сдохните": ВСУ уничтожают танки российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские военные с помощью "Джавелинов" уничтожают российские танки.

Видео опубликовали Сухопутные войска ВС Украины, передает Цензор.НЕТ..

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"Оккупанты, вам мало было "Призрака Киева"? Получайте истребителя танков!" - говорится в сообщении.

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