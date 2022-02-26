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Оккупанты могут взорвать Запорожскую АЭС, нацелили "Грады", - МВД. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты могут взорвать Запорожскую АЭС, нацелили

Российские войска подходят к Энергодару и начинают размещать "Грады", направленные на город и Запорожскую АЭС. Украинские власти уже проинформировали международное сообщество об угрозе подрыва атомной станции.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На данный момент российские войска подходят к Энергодару и начинают размещать "Грады", направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС", - сказал Денисенко.

В МВД отметили, что не допустят худшего сценария, однако призвали граждан быть готовыми ко всему.
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Топ комментарии
+31
Друзі амереканці ваща розвідка працює,якщо зрозумієте що ***** дойшов до кандіції червоної кнопки,******* по Москві,вам це робити не в перший раз..а який ща вихід?
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26.02.2022 20:18
+26
ну подивимось, як крим захоче пити радіоактивну воду дніпра по кримському каналу....
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26.02.2022 20:16
+26
.
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26.02.2022 20:28
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А смысл ? 1. Реактор выдержит не прямой ядерный удар. 2. Выстрелы с арты по сути до 1 места. 3. и что это будет, радиационная вода в крыму ? ****** твари.
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26.02.2022 20:15 Ответить
Шо ты трындиш, ЧАЕС взорвался, когда система управления неправильно сработала, а тут вообще обстрел.
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26.02.2022 20:29 Ответить
Не зовсім так.
Там єксперімент був з системою охолодження, можна сказати навмисне підірвали реактор. В інеті багато є інфи пошукайте.
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26.02.2022 23:13 Ответить
Это вообще треш. Всем будет ****......ц
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26.02.2022 20:16 Ответить
Ты же их знаешь. Они жеж у нас мученички, сразу в рай.

"Я не хочу жить сама хорошо, я хочу, чтоб другим не было лучше" - вот и вся философия той страны. Никакого достоевского с его сраной слезинкой не понадобилось, чтобы изречь эту истину, хватило одной типичной бабки.
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26.02.2022 20:22 Ответить
Спокуха!! Еще в конце 80-х,, когда мы пикетировали нетишинскю АЭС типа за зеленых и Гринпис (на самом деле думаю всё это было с подачи угле-добывающих министерств) я лично общался с Гл. Инженером - так вот он сказал что внешне блок рассчитан на прямое попадание самолета. Это конечно не критерий но все таки.
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26.02.2022 20:47 Ответить
это точно, градом его не возьмёш
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26.02.2022 21:03 Ответить
ну подивимось, як крим захоче пити радіоактивну воду дніпра по кримському каналу....
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26.02.2022 20:16 Ответить
Там всему региону задница. Та самая их любимая Новороссия и южный берег России. Сочи всякие.
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26.02.2022 20:18 Ответить
Там новоросии больше нет даже в их самых влажных мечтах. Они это уже поняли, потому и звереют.
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26.02.2022 20:24 Ответить
так, але не варто недооцінювати психічно хворих людей.
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26.02.2022 20:26 Ответить
А Пуйлу пох...Он будет пить воду с ледников Новой земли или других чистых источников.А вы травитесь,господа Крымчане....
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26.02.2022 20:44 Ответить
У путіна нема вибору... Тільки бомбить...
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26.02.2022 20:16 Ответить
його вже 3ій день бомбить....так і до інфаркту недалеко
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26.02.2022 20:19 Ответить
Я бы предпочёл, чтобы он сдох от рака. Медленно, с десятками курсов химео и лучевой терапии. Я сам болел, и сказал себе, что не пожелаю злейшему врагу. Ну вот, не сдержал обещания, пожелал.
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26.02.2022 20:26 Ответить
Його вчора так трясло і коробило від люті під час відосика про наркоманів і нацистів, що я думав ,що воно собі олівець в око заб'є. Там кукуха вже повністю з'їхала.
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26.02.2022 20:29 Ответить
Можливо для цього він злиняв на Урал,щоб його не дістала радіація?
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26.02.2022 20:26 Ответить
Литва закрила небо для РФ, заблокувавши авіарейси у Калінінград над материком
СУБОТА, 26 ЛЮТОГО 2022, 19:47
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26.02.2022 20:17 Ответить
Это как называется - спасли Донбасс.
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26.02.2022 20:17 Ответить
Не поверят. Киев в основном со светом и интернетом, в отличие от Белграда во время войны.
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26.02.2022 20:18 Ответить
Друзі амереканці ваща розвідка працює,якщо зрозумієте що ***** дойшов до кандіції червоної кнопки,******* по Москві,вам це робити не в перший раз..а який ща вихід?
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26.02.2022 20:18 Ответить
Це вже давно відомо, що воно хворе на голову з ядерною кнопкою в кишені.
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26.02.2022 20:22 Ответить
ви бачили сьогодні у якому стані їхні танки? ті ядерні боєголовки в шахтах вибухнуть під час можливого запуску
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26.02.2022 21:07 Ответить
Він в бункері на Уралі, там бомбою не візьмеш
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26.02.2022 23:00 Ответить
дуже схоже на фейк. може іде підготовка. щоб потім сказати бачите? ми іх вибили і відвернули таку катастрофу.
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26.02.2022 20:19 Ответить
можеш приїхати в Енергодар і сам оцінити
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26.02.2022 20:21 Ответить
Если ты не видишь наши постоянно страхуются. Они предупреждают о химическом поражении на Донбассе, о грязной бомбе около Москвы и так далее. Не надо позволить им никаких провокаций.
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26.02.2022 20:21 Ответить
я не з ким не хочу спорити я просто маю свою думку. І 100% ніколи не повірю навіть укр смі. Все в житті буває.
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26.02.2022 20:28 Ответить
Можешь не верить, но пойми почему они это делают. Чтобы Россия не выехала что она несчастная жертва.
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26.02.2022 20:30 Ответить
та нікуя собі яка ***** жертва? ми тут за океаном уже пів канади переконали хто такі кацапи. я навіть допускаю що загнаний в кут пес може піти на що завгодно. але є і інше розуміння. чому ви всі так вірите про те шо на заборі написано?
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26.02.2022 20:34 Ответить
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26.02.2022 20:41 Ответить
путін котів напасти на Україну... Щоб показати всьому світу свій геній... Захват держави..

Ми воюємо за мир...
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26.02.2022 20:20 Ответить
IMHO:
80% - лякають, що би ми аварійно заглушили реактори.
5% - насправді можуть пальнути.
15% - вони сами не знають "навіщо?"
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26.02.2022 20:20 Ответить
Вони, навіть не знають, що потім робити з Україною, навіщо їм непокірлеве теля , як утримати свою владу на всій окупованій території? Вони взагалі руйнуючи ПРОСТО ТАК!, бо ***** не може пробачити нам СВОБОДИ!
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26.02.2022 20:27 Ответить
Стовідсотково
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26.02.2022 20:31 Ответить
99% лякають
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26.02.2022 20:37 Ответить
Чем громче собака лается, тем меньше кусается... ...и наоборот. *)
...мы тут санкции персональные вводим потихоньку -- для всех ******* Особ и все членов их ******** персональных семей...
"Не торопыся, моя Кыся!" -- как гриться...*)
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26.02.2022 20:23 Ответить
то треба ф-35 піднімати та розбомбити їх на хер, а сказати що НЛО прилітало
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26.02.2022 20:24 Ответить
На жаль, стоять в Румунії без діла.

Столтенберг реально боїться скаженої мавпи з кнопкою від "Авангарда"
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26.02.2022 20:27 Ответить
В Энергодаре все хорошо
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26.02.2022 20:25 Ответить
Це вже точно, що карлик психічно хворий.
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26.02.2022 20:25 Ответить
Кожух реактора такої конструкції має витримувати пряме попадання літака, як наприклад 11 вересня у Нью-Йорку
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26.02.2022 20:26 Ответить
А пан то гарантує?Читайте формулу Ейнштейна Е=мс2
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26.02.2022 20:36 Ответить
Це вимога Магате
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26.02.2022 20:48 Ответить
a nado li eto proverjatj ?
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26.02.2022 20:44 Ответить
тому кожуху уже сто лет в обед...он не может ничего никому прогарантировать...
(в 1984 введена в эксплуатацию, а строилась с 1981...вот и считайте - около 40 годков)
если так еще стоит...то хрен его знает как удар выдержит...
(но это мое личное мнение, которое не претендует на истину))
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26.02.2022 20:48 Ответить
бетон, чтоб ты знал, со временем только крепче становится
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26.02.2022 21:09 Ответить
возможно (но если соблюдались все технологические и технические условия)
и второе.... у нас в Днепре есть знаменитый недострой "Парус" с 2014 с "трезубом" - монолит... передовая технология (на тот момент) сваи, мет/обрешетка и тонны бетона - литьем.... так вот... эксплуатировать уже нельзя - бетон устарел и потрескался ... хотят взорвать...(через дорогу 5-этажки и масложирка "Олейна" с боку - груз/речпорт)...хер его знает...что и с тем бетоном и с теми многоэтажками (шо быстрее сложиться)))
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26.02.2022 21:18 Ответить
У меня вопрос, кто в теме. Почему рашисты свободно едут по югу в направлении Мариуполя? Что там вообще происходит?
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26.02.2022 20:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=z_67LC9CZ5A Тут все ответы на твои вопросы
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26.02.2022 20:38 Ответить
К сожалению, у нас там почти ничего нет. ВСУ сейчас дают бой в Васильевке под Запорожьем...
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26.02.2022 20:47 Ответить
До чого тут МВС? ЗСУ потрібно ************ їхні колони і "гради" авіацією, артилерією чи безпілотниками. Що менти (МВС) можуть зробити чи "не допустити"? Менти, як завжди відсидяться в кущах, почекають поки все згорить, вилізуть і почнуть "протоколювати" та "вносити до єдиного реєстру"...
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26.02.2022 20:27 Ответить
у ментів автомат один на двох. шо ви хочете??? По друге - поруч з атомною стоіть теплова Запорізька. просто поруч! Навколо міста розташовані села! найближще- 1 км!
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26.02.2022 20:40 Ответить
Без паніки! Конструкція АЕС передбачає удар ядерною бомбою. тому гради нічого серйозного не зроблять. Я думаю АЕС переведена у аварійний режим і ядерної небезпеки не буде. Крім того, реактор ВВЕР-1000 найбезбечніші у світі. Слідкуємо за ситуацією
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26.02.2022 20:27 Ответить
Это - да, но если его спецы заминируют, положив хрен знает, сколько угодно взрывчатки...
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26.02.2022 20:31 Ответить
.
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26.02.2022 20:28 Ответить
А мы предупреждали, что АЭС и война не должны встречаться.
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26.02.2022 20:31 Ответить
Якщо підірвуть атомну станцію то можливо це може бути розглянемо як напад на країни НАТО?
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26.02.2022 20:32 Ответить
"Пока весь мир носится за виртуальным Бен-Ладеном, спасая себя от «мирового терроризма», за кремлевскими стенами наливается кровью очередное чудовище, подобное Гитлеру. И если его вовремя не остановить, возможно, этот маньяк в самом скором времени приведет цивилизацию к очередной мировой бойне, в топке которой сгорят миллионы и миллионы человеческих жизней."

Александр Литвиненко, Лондон, для CHECHENPRESS, 21.10.06г.
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26.02.2022 20:34 Ответить
как же это актуально
ужас, столько лет прошло
а ранее подобное говорил еще дудаев в 95м

еще бы суд в гааге по
литвиненко
качинскому
крым, донбас

чтобы не было после
"ой это все конспирология"
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26.02.2022 20:43 Ответить
Слава нації!
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26.02.2022 20:34 Ответить
Німеччина офіційно вирішила передати Україні озброєння, повідомляє AFP. Ідеться про 500 ракет Stinger та тисячу одиниць протитанкової техніки. 26 лютого, 20:23
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26.02.2022 20:34 Ответить
я не удивляюсь, это обыкновенный рашизм..
кабаева однозначно ждёт Гаага!
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26.02.2022 20:35 Ответить
Ну что ж пускай НАТО и ЕС, или ООН вводит войска и берет под защиту АС. А как шантаж Украины это не проходит. Как говорится "таки так".
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26.02.2022 20:36 Ответить
Похоже у них задача брать города в окружение.
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26.02.2022 20:38 Ответить
Я, извиняюсь - не совсем пойму тогда новую стратегию - нафига? Они сколько будут стоять, окружив Киев? Неделю - не протянут, ибо будет полная задница кацапии + санкции + трупы. Выморить голодом Киев - нереально. У них ресурсов на затяжную войну не хватит. Если штурмом брать, то нужно их колонны уже жечь сейчас, чтобы не сжималось кольцо.
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26.02.2022 20:54 Ответить
Стратегия такая же как на донбасе. Грады в соседних селах нацелены на город. В какой-то момент РФ будут выдвигать требования, а в случае отказа давить, каким путем обьяснять думаю не стоит.
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26.02.2022 21:04 Ответить
Тут крошить надо потихоньку, чтобы и грады и танки выбивать по колоннам. Выбит процентов 30 и сами остановятся, кинут всё и побегут. Ладно, в генштабе и без меня знают, что делать.
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26.02.2022 21:11 Ответить
Воно ***** ****...
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26.02.2022 20:39 Ответить
Як орда взагалі дійшла до Запоріжжя? А також пройшла поряд з Бердянськом і йде на Маріуполь. Оборони Мелітополя взагалі толком не було. Йдуть собі колони і ніхто іх не чіпає. Це якийсь треш
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26.02.2022 20:41 Ответить
Не поширюйте істерію. Від Енергодара до Криму рукую подати. Просто це шантаж, як останній аргумент.
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26.02.2022 20:41 Ответить
будут запад шантажировать...мол сдавайте Украину,а то всем плохо будет
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26.02.2022 20:49 Ответить
Получается что если АЭС захвачена то с Румынии с базы НАТО должны прилететь без опознавательных знаков птички и навести порядок. Потому что это уже атомная угроза для всей Европы - другого варианта нет.
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26.02.2022 20:53 Ответить
А впердолить по позициям Градов Смерчами не решатся наши?
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26.02.2022 20:55 Ответить
Терористичні виродки.
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26.02.2022 21:06 Ответить
Арестович сказав,що все під контролем,мов знають і бачуть проблему. На Маріуполь йде тактично- бригадне угруповання,його зустрічають,за Енергодар теж знають.Там теж вирішується
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26.02.2022 21:11 Ответить
Восхищает лёгкость,с которой рассуждают о ситуации.60 000 тысяч город на полуострове,а напротив выезда стоят орки с градами.Вдумайтесь в эту цифру. 60000 ни в чем не повинных людей! Их просто вынесли за скобки -вода испортится,Европа огорчаться и тд..
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26.02.2022 21:11 Ответить
Ніхто людей не виніс "за скобки". Просто до європи повільно доходить, що підораша була, є і буде ОКУПАНТОМ. Підлим, скотським. На Польщу хіба не так напав сатанисьский союз? Польща памятає. А ось німці, все мукали, мукали. Якісь санкції вводили, незрозумілі з незрозумвлим механізмом та результатом. Англія взагалі 7 років нічим не допомагала.
Тепер до них доходить, що пора вже дебільну, непередбачувану та абсолютно непрогнозовану задушити. Крім деібла ху..ла є ще й депутати госдури, чиновники. Всі ці ублюдки, замість вкладати гроші у свою країну крали в 5 рил, а людям в вуха дули лайно.
Пора вже США, Англії цих виродків арештувати, арештувати ВСІ активи отримані злочинним шляхом. І в камери вибб ків чинуш, депутанів госдури. сраліна також завалили. їм краще та простіше завали сраного носильщика чемоданів
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26.02.2022 21:28 Ответить
Ну це буде ну дуже хріново для підораші. світ може не витримати та визволити ВСЮ росію. воно москалям треба? Підірвуть - зачепить Європу, а вже Європа голодранцям надає сповна.
В 1941 проти німців також казали "ваивать будем неделю-две". Не вийшло.
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26.02.2022 21:14 Ответить
Хєрня неприємна, сам я із Запоріжжя так шо ніяк не зацікавлений у підриві ЗАЕС, але доводилось мені якось побувати на ЗАЕС на всіх блоках, я, звичайно не фахівець по будуванню атомних станцій, але нені здвється, що градом реактор не пошкодити, там стіни товсті, я навіть не знаю якої товщини, але дуже товсті.
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26.02.2022 21:34 Ответить
Це не фейк. О 21.00 спілкувався із знайомими, з тої сторони, вони казали що в сторону аес йде колона РСЗО...
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27.02.2022 00:32 Ответить
в даній ситуації самий правильний варіант "гасіння" тобто зупинку усіх реакторів. БЕЗ ВАРІАНТІВ.БУКВАЛЬНО ВЖЕ.
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27.02.2022 01:39 Ответить
Залишиться значна проблема, витік охолоджувальної рідини першого циклу(радіоактивна).
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27.02.2022 01:44 Ответить
Час грає проти нас. Хто знає якийсь інший вихід?
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27.02.2022 01:49 Ответить
неправда！Колонна вражеской техники по времени в 16:10 прошла на расстоянии 40км от Энергодара, не останавливаясь, ГРАДы не размещали. Подтверждение можете найти на официальных сайтах городской администрации, мэра, и территориальной обороны Энергодара
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27.02.2022 02:08 Ответить
 
 