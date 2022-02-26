"Завалили суку!" - в Полтаве задержали диверсанта, который ставил метки. ВИДЕО
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Жители Полтавы задержали диверсанта, ставившего метки для наведения оружия оккупантов. При задержании он ударил ножом одного из горожан.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Полтавщину".
По словам очевидцев, диверсант ставил метки в районе плотины между микрорайонами Половки и Сады-1. Молодой парень погнался за ним, чтобы задержать. Неизвестный ударил его ножом и стал убегать. Это увидела женщина за рулем автомобиля. Она сбила беглеца. После этого к нему подбежали другие мужчины, которые и произвели задержание.
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+69 Witek Dani
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+47 Petrov Viktor
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бiля ТЕЦ, вiйськових частин, дамб, електростанцiй, лiкарень, складiв, крiм охорони, потрiбно робити також таємнi засiдки, таємнi камери спостереження, щоб спостерiгати за всiма, хто наближаеться та що воно там робить, виявляти диверсантiв, перевiряти стiни. дороги поруч...
как тараканы
виявляти мітки, виявляти коригувальників - вони приїхали з росіі завчасно, орендують помешкання малими групами "мужиків" , вони можуть бути озбороєними.
Мочити козлоногих!!! Все буде Україна!!
потiм видавити очi, щоб воно вже нiчого нiколи не бачили, та перерiзати сухожилля на ногах, нехай повзає. поки не здохне.
багато диверсантiв з сатанату "У"ПЦ МП.
Свиня це така тварина яка годує націю тисячоліттями.
А кращого друга ніж собака не лише в Українців, а взагалі в homo sapiens ніколи не було.
7 грудня 2021
це ця гнида позавозила завчасно диверсантiв?
Олександр Мамайфото Укрінформ
Міського голову Полтави Олександра Мамая внесли до бази «Миротворця» за висловлювання про «братовбивчу війну» на Сході України в ефірі на телебаченні.
Мамай потрапив до бази сайту 5 грудня. Причину заявлено таку: «Посібник терористів та російських окупантів. Розповсюдження кремлівської пропаганди. Участь у актах гуманітарної агресії проти України. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України», - написано на сайті «Миротворця».
Відомо, що 4 грудня Мамай у програмі телеканалу «НАШ» заявив про те, що на території України воюють «наддержави» - США та Росія. При цьому наша країна є плацдармом, де брат йде на брата. Він також висловив жаль про те, що Україна розірвала економічні відносини з Росією.