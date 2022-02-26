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задержание (6590) Полтава (681) диверсия (228)

"Завалили суку!" - в Полтаве задержали диверсанта, который ставил метки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Жители Полтавы задержали диверсанта, ставившего метки для наведения оружия оккупантов. При задержании он ударил ножом одного из горожан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Полтавщину".

По словам очевидцев, диверсант ставил метки в районе плотины между микрорайонами Половки и Сады-1. Молодой парень погнался за ним, чтобы задержать. Неизвестный ударил его ножом и стал убегать. Это увидела женщина за рулем автомобиля. Она сбила беглеца. После этого к нему подбежали другие мужчины, которые и произвели задержание.
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Топ комментарии
+69
Паскуда, там нет смысла допрашивать, на столб *Гойдь-Гойдь* !!!
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26.02.2022 21:26
+47
Допросить тварь с пристрастием и уничтожить.
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26.02.2022 21:26
+45
Отаких гопнікв нвавіть ******* не треба. Вбивати на міці. Бо від його диверсії залежать людські життя..
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26.02.2022 21:27
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Таких треба лопатами забивати! На місці. Яке прикре самогубство.
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26.02.2022 21:57 Ответить
тiльки пiсля допиту. поруч можуть бiгати ще пару.

бiля ТЕЦ, вiйськових частин, дамб, електростанцiй, лiкарень, складiв, крiм охорони, потрiбно робити також таємнi засiдки, таємнi камери спостереження, щоб спостерiгати за всiма, хто наближаеться та що воно там робить, виявляти диверсантiв, перевiряти стiни. дороги поруч...
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26.02.2022 22:08 Ответить
откуда они все повылазили блин
как тараканы
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26.02.2022 22:00 Ответить
зараз треба всім ставати на захист Вітчизни!!

виявляти мітки, виявляти коригувальників - вони приїхали з росіі завчасно, орендують помешкання малими групами "мужиків" , вони можуть бути озбороєними.
Мочити козлоногих!!! Все буде Україна!!
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26.02.2022 22:01 Ответить
а кадиров купил новые боты, что бы ходить по Украине ! А уже никуда не едет. Он тоже бросит своих или будут не захороненны.
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26.02.2022 22:01 Ответить
допит обов'язково, щоб взнати хто ще в группi. яке завдання вiд кого, хто воно.

потiм видавити очi, щоб воно вже нiчого нiколи не бачили, та перерiзати сухожилля на ногах, нехай повзає. поки не здохне.

багато диверсантiв з сатанату "У"ПЦ МП.
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26.02.2022 22:02 Ответить
Подобные персонажи не подпадают ни под какие международные конвенции, которые регламентируют правила ведения войны... Так что для подобных право на суд закона должно быть исключено, остаётся только внезаконное судилище...
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26.02.2022 22:04 Ответить
Кацапи ви розумієте, що ми вас реально будемо вбивати. Віздє
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26.02.2022 22:05 Ответить
Останні кілька діб вони почали за кордоном представлятися громадянами України, щоб їм ніде физди не дали. Такі справи.
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26.02.2022 22:37 Ответить
Надо было на кол посадить ,предварительно содрав шкуру .
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26.02.2022 22:05 Ответить
Треба одночасно. Щоб здох від цих двох подій одночасно. Із думками про путєна.
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26.02.2022 22:19 Ответить
Самосуд в умовах воєнного стану оправданий.
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26.02.2022 22:09 Ответить
Рашики дуже сильно дезорієнтуються на Український Святій Землі і самі вбивають одне одного. Це є відео де поранене рашкотіло на ліжку про це вєщає
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26.02.2022 22:21 Ответить
Раніше в Чечні та Афгані місцеві захисники спеціально робили оперативну зйомку - ************ на камеру різали горлянки. Саме тому свинособаки так боялись туди їхати. З початком рашистсько-української війни зайвохромосомні переконались у людяності і благородстві українських воїнів, а нам вже тоді треба було їм показово горлянки різати. Наших хлопців у полоні ці нелюди не шкодували: катували струмом, розстрілювали в голови, затискали геніталії, відрубували руки з гербом України... То ж з вовками треба по-вовчи. І, можливо, цього разу вони ховались би від своїх воєнкомів, аби не потрапити до "страшних біндєровцев".
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26.02.2022 22:09 Ответить
Не ображайте ні свиней ні собак, будь ласка.
Свиня це така тварина яка годує націю тисячоліттями.
А кращого друга ніж собака не лише в Українців, а взагалі в homo sapiens ніколи не було.
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26.02.2022 22:29 Ответить
Камень на шею и в отстойник
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26.02.2022 22:12 Ответить
Мер Полтави потрапив до бази «Миротворця»


7 грудня 2021

це ця гнида позавозила завчасно диверсантiв?




Олександр Мамайфото Укрінформ

Міського голову Полтави Олександра Мамая внесли до бази «Миротворця» за висловлювання про «братовбивчу війну» на Сході України в ефірі на телебаченні.

Мамай потрапив до бази сайту 5 грудня. Причину заявлено таку: «Посібник терористів та російських окупантів. Розповсюдження кремлівської пропаганди. Участь у актах гуманітарної агресії проти України. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України», - написано на сайті «Миротворця».

Відомо, що 4 грудня Мамай у програмі телеканалу «НАШ» заявив про те, що на території України воюють «наддержави» - США та Росія. При цьому наша країна є плацдармом, де брат йде на брата. Він також висловив жаль про те, що Україна розірвала економічні відносини з Росією.

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26.02.2022 22:13 Ответить
типичный пещерный совкопитек
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26.02.2022 22:30 Ответить
всех ОПЗЖ надо арестовать - они все диверсанты
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26.02.2022 23:36 Ответить
Повішати!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сволочь!!!!!!!!!
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26.02.2022 22:20 Ответить
хату спалити
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27.02.2022 05:31 Ответить
Пише " сторінку не знайдено".
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27.02.2022 00:00 Ответить
вот такие у нас есть женщины - водители , аплодирую стоя
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26.02.2022 22:30 Ответить
Мразота, вішати на майданах
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26.02.2022 22:34 Ответить
рахую, що під час запровадження військового стану плюралізм думок і поглядів скасовуєтся. Чорне - це чорне, біле - це біле, жоних відтінків
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26.02.2022 23:35 Ответить
Ну, там у нас не "плотіна", а місток під яким протікають труби з очисних споруд - озер. Цей місток з'єднує 2 мікрорайони і якщо його розбомбити, то об'їзд буде багатокілометровий.
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26.02.2022 23:07 Ответить
Ну то просили ж владу скільки років повністю перекрити сполучення та ввести візовий режим з кацапами, от тепер і маємо... їх як тарганів понабігло...
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26.02.2022 23:26 Ответить
оскопить, нахй!
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26.02.2022 23:34 Ответить
Нічого, це поки емоції, то всі про це бачать, а потім трошки заспокоємося і буде так :"Тіхо прийшов, тіхо ушьол".
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26.02.2022 23:37 Ответить
Поражаюсь с уровня лояльности наших людей, к этой мразоте. Я бы не пощадил!
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26.02.2022 23:49 Ответить
Убивать их нельзя, он должен рассказать , кто куратор, есть ли еще другие. Но я считаю , нужно их калечить на месте, самое простое, это выколоть 1 глаз, ключами например. А потом уже передать полиции
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27.02.2022 00:34 Ответить
Вообще-то всех захваченных российских военных неправильно называть военнопленными. В соответствии с международными конвенциями, военнопленный - это сдавшийся или захваченный на поле боя в беспомощном состоянии военнослужащий армии государства, участвующего в войне, которая была официально объявлена одним государством или группой государств против другого государства или группы государств. Ни Россия не объявляла войну Украине, ни Украина - России. Но Украина - страна подвергшаяся нападению другого государства без объявления войны. Соответственно, все захваченные с оружием в руках военнослужащие государства, совершившего агрессию против Украины, являются не военнопленными, а террористами, и, опять же согласно военным обычаям, могут уничтожаться на месте без проведения дополнительных юридических процедур. Так что украинцы еще добрые, а могли бы просто пристреливать всех на месте и были бы абсолютно правы.
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27.02.2022 01:01 Ответить
Линчевать суку
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27.02.2022 03:01 Ответить
отдайте его людям.и все.а то корми охраняй.отдайте его людям.
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27.02.2022 08:26 Ответить
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