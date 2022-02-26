132 006 128
В Новой Каховке украинские воины уничтожили вертолет оккупантов с помощью ПЗРК Stinger. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Новой Каховке украинские воины уничтожили вертолет оккупантов с помощью ПЗРК Stinger.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.
Топ комментарии
+65 Алекс Морф b9a96cfb
показать весь комментарий26.02.2022 22:02
+52 Alex Wyler
показать весь комментарий26.02.2022 22:03
+42 Олег Васильченко 827828f7
показать весь комментарий26.02.2022 22:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ну, там можно дочке Шойгу, сыну Медведева, дочке Холуя.....
https://twitter.com/newkc14/status/1497660503014969344?s=20&t=InXmdFfSmGNo-OPtT7tr3A
https://twitter.com/newkc14/status/1497660503014969344?s=20&t=InXmdFfSmGNo-OPtT7tr3A
Коктейлі від сусіднього столика🔥🔥🔥
Українські бармени працюють💪
https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497660416847228938?s=20&t=WMJLZ3OHcARK1c3mWhTjgA
FIM-92 «Стінгер» - переносний зенітно-ракетний комплекс класу «земля-повітря» з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics. Вікіпедія
Максимальна дальність: 4 500 м
Вартість: $ 38 000
**** Гореть ****** вы будете в каждой точке планеты !
Теперь **** шопотом будете говорить что вы русские. Но скорее всего переобуетесь на лету в равшанов и джумшутов ! Их хоть не так призерают !
Смерть Кацапне ! Слава Украине! Слава нашим доблестным Героям !
#Viva #Ukraine !!!
При этом, в результате, получится против мордора, но результат другой. Тогда мордору труднее будет говорить, что это все только от того что им хотят зла.
Не знаю насколько понятно я выразил свою мысль.
Все будет Украина!