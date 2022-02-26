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В Новой Каховке украинские воины уничтожили вертолет оккупантов с помощью ПЗРК Stinger. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Новой Каховке украинские воины уничтожили вертолет оккупантов с помощью ПЗРК Stinger.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.
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Топ комментарии
+65
Кайф просто.
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26.02.2022 22:02
+52
Летите ***** прямо в АД
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26.02.2022 22:03
+42
Акция в поддержку Украины перед матчем Эвертона и Манчестер Сити
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26.02.2022 22:02
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Ролики, подобного типа, должны пересылаться на сайт МО РФ !
Ну, там можно дочке Шойгу, сыну Медведева, дочке Холуя.....
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26.02.2022 22:30 Ответить
Супер. А ось ще трішки позитиву.
https://twitter.com/newkc14/status/1497660503014969344?s=20&t=InXmdFfSmGNo-OPtT7tr3A
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26.02.2022 22:31 Ответить
Научитесь ссыслки вставлять по-людски. Информация хорошая - и важная.
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26.02.2022 22:58 Ответить
Проще повторить:
https://twitter.com/newkc14/status/1497660503014969344?s=20&t=InXmdFfSmGNo-OPtT7tr3A
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27.02.2022 00:07 Ответить
dekui
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27.02.2022 01:01 Ответить
Nėra už ką. 🙂
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27.02.2022 12:59 Ответить
Всем оркам На вертушках к нам это очень опасно и безнадёжно , в один конец и на всегда
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26.02.2022 22:31 Ответить
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26.02.2022 22:31 Ответить
дублюйте всі відео на титрубі
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26.02.2022 22:33 Ответить
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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26.02.2022 22:33 Ответить
Українці привітали кацапов коктелем молотова

Коктейлі від сусіднього столика🔥🔥🔥

Українські бармени працюють💪

https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497660416847228938?s=20&t=WMJLZ3OHcARK1c3mWhTjgA
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26.02.2022 22:42 Ответить
... ну звиняйте кацапчики, бананів та ананасів в нас немає, але є ці ... як їх ... піндоси подогнали .... **** ))) подарок у 38к $

FIM-92 «Стінгер» - переносний зенітно-ракетний комплекс класу «земля-повітря» з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics. Вікіпедія

Максимальна дальність: 4 500 м

Вартість: $ 38 000

**** Гореть ****** вы будете в каждой точке планеты !
Теперь **** шопотом будете говорить что вы русские. Но скорее всего переобуетесь на лету в равшанов и джумшутов ! Их хоть не так призерают !
Смерть Кацапне ! Слава Украине! Слава нашим доблестным Героям !
#Viva #Ukraine !!!
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26.02.2022 22:58 Ответить
так ватоплан и удмуртский ватолетчик для русни стоят дороже. один ватоплан стоит год кормежки какой небудь дяревни на мордовии.
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26.02.2022 23:07 Ответить
Цивилизованные страны (и весь мир) должны объединиться не против мордора, а четко за Украину.

При этом, в результате, получится против мордора, но результат другой. Тогда мордору труднее будет говорить, что это все только от того что им хотят зла.

Не знаю насколько понятно я выразил свою мысль.
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26.02.2022 22:58 Ответить
Зараз будь-яка думка корисна, тим більше, що Ви сказали все вірно. Дякую.
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26.02.2022 23:20 Ответить
Васильченко це бот . Всі повинні об'єднатися навколо України та проти Росії. Росія має бути знищена. Олег Васильченко ПНХ
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27.02.2022 08:12 Ответить
дуже ясно
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27.02.2022 10:32 Ответить
и хорошее настроение не покинет больше вас ...
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26.02.2022 22:58 Ответить
Красавчики!
Все будет Украина!
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26.02.2022 23:02 Ответить
****** ,быки !!! надо кричать : Аллах Акбар !!!
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26.02.2022 23:15 Ответить
Стингеры еще не доехали, скорее всего Иглой сбили.
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26.02.2022 23:17 Ответить
Іще декілька ка цапчиків стали хорошими. Усі знають, що ка цапи погані. Але як тільки ка цап здихає, він одразу стає хорошим. Ми робимо кацапів хорошими. Нам потрібно більше хороших кацапів!
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26.02.2022 23:36 Ответить
Воістину, почуття гумору в народу бездонне...
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27.02.2022 10:37 Ответить
Браво,млодцы парни
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26.02.2022 23:51 Ответить
Браво, молодцы парни
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26.02.2022 23:53 Ответить
Слава Україні!!!
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27.02.2022 04:40 Ответить
Молоці! Героям Слава!!! Слава ЗСУ!!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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27.02.2022 08:13 Ответить
дебильный телеграмм, хватит ссылки на него давать, телеграмм это гамно редкостное которое не воспроизводит ни видео даже картинки нет возможности смотреть
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07.03.2022 22:18 Ответить
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