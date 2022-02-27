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На горячую линию для родственников оккупантов уже поступают сотни звонков из РФ, - Минобороны. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На горячую линию для родственников российских оккупантов уже звонят сотни людей из РФ, разыскивающих своих близких.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что захваченные в плен могут позвонить домой, как этот очередной "заблудившийся" оккупант из Новокунецкого ОМОНа.

"Чтобы остановить убийц Кремля, о потерях своих солдат и офицеров должно узнать как можно больше россиян", - подчеркнули в Минобороны.

На горячую линию для родственников оккупантов уже поступают сотни звонков из РФ, - Минобороны 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+33
Всім рашкомамкам треба казати, що трупи будуть видаватися за поданням форми встановлленого зразку, можна завантажити на сайті ЗСУ, але з особистим підписом путєна. Не штампом, а рукою.
І підписом - дозволяю забрати рашкотруп самовивозом з України.

Нехай стьобають сраного нєдостратєга. Бігають за ним з формами встановленого ЗСУ зразка.
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27.02.2022 01:20
+33
Как в плену -сразу братья Ураинцы!!! А как же Укры, Нацики, Бендеровцы?
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27.02.2022 01:31
+31
Расстроились предки видать,что не задвухсотили... Даже не реагируют. Кредит теперь как выплачивать?
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27.02.2022 01:28
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Всім рашкомамкам треба казати, що трупи будуть видаватися за поданням форми встановлленого зразку, можна завантажити на сайті ЗСУ, але з особистим підписом путєна. Не штампом, а рукою.
І підписом - дозволяю забрати рашкотруп самовивозом з України.

Нехай стьобають сраного нєдостратєга. Бігають за ним з формами встановленого ЗСУ зразка.
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27.02.2022 01:20 Ответить
навіщо Україні треба, щоб сюди перлися нові диверсанти під виглядом забрати труп???? Вони вже забрали трупи у ДАПі. Тепер нехай Червоний Хрест вивозити це лайно до Ростівського пересувного крематорію
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27.02.2022 01:32 Ответить
нє жді мєня мама
ху йового сина...

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27.02.2022 02:15 Ответить
Но правую руку оккупанту отрезать надо
Чтобы память об этой войне была у их народа вечно -
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27.02.2022 01:21 Ответить
краще фаберже - щоб не плодилися
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27.02.2022 01:22 Ответить
😀😀😀
но руку видно - и все сразу понимают - это убийца из РФ
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27.02.2022 01:25 Ответить
та можна і те й інше
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27.02.2022 02:12 Ответить
І око ще одне виколоти.
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27.02.2022 06:07 Ответить
pravil'no otrezat yajca-vo pervyh budut kak devochki,vo vtoryh ne budut plodit' debilov.
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27.02.2022 01:34 Ответить
Ти диви, одьожку дали, годують. Та він до мамки-ракині не захоче повертатися
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27.02.2022 01:21 Ответить
За кожен "на" давайте по вухам!
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27.02.2022 01:22 Ответить
eti durni krolikami stanet ot vsex ********* poka nauchtsa
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27.02.2022 01:38 Ответить
Мастерский ход
приусают к тому что путин лжет
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27.02.2022 01:22 Ответить
Ще й зберуть інформацію. Там же ще ті що не зайшли в України із позабираними командирами телефонами рашкомамкам не відповідають. Так, що буде що послухати від рашкомамок - хто, де, як, коли останній раз... тощо.
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27.02.2022 01:39 Ответить
"упал с лестницы"(С)
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27.02.2022 01:25 Ответить
и так пять раз)))Вставал и падал,вставал и падал))
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27.02.2022 01:40 Ответить
Пацан, мы тебя сбережем,... для Гааги,... свидетелем.
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27.02.2022 01:25 Ответить
Расстроились предки видать,что не задвухсотили... Даже не реагируют. Кредит теперь как выплачивать?
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27.02.2022 01:28 Ответить
а може навіть "лішній рот"....
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27.02.2022 01:58 Ответить
за этих покойников компенсацию не дают,только открытку с 8марта.
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27.02.2022 03:06 Ответить
кацапськи мамки прийняли це як призов - і пійшли інших дєлать...
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27.02.2022 01:30 Ответить
Как в плену -сразу братья Ураинцы!!! А как же Укры, Нацики, Бендеровцы?
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27.02.2022 01:31 Ответить
"Бендеровцы" кажете? - так так...
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27.02.2022 01:39 Ответить
Какие нах братья, одноглазые нам не братья
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27.02.2022 01:45 Ответить
Таких братьев в гробу я видела.
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27.02.2022 02:10 Ответить
Страшне.
Я думала, що мені почулося.

Добрі українці чай дали зі снікерсом.
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27.02.2022 06:08 Ответить
Не повторювати помилки Ічкерії. Окупант не має право на життя!
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27.02.2022 01:31 Ответить


Мордор має бути знищений.
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27.02.2022 02:17 Ответить
Та як казав кіля азіров - п....хій.Баби ще нарожають.
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27.02.2022 01:31 Ответить
Кілька днів тому проходила інфа що росіян через кордон пускають тільки за наявності свідоцтва про смерть.

Сподіваюсь вони всі її отримали ще на кордоні, тепер тільки справа часу...
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27.02.2022 01:32 Ответить
Співрозмовнику видно так побоку, шо там дзвонить полонений з іншої країни.
Дикий народ.
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27.02.2022 01:32 Ответить
не бачу відео. Це на ютубі? Можете саме посилання сюди скинути? Дякую.
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27.02.2022 01:41 Ответить
Є на фб https://fb.watch/bqt5XyihW7/
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27.02.2022 01:42 Ответить
Дякую. Так побачив і послузхав. Дикуни.
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27.02.2022 01:51 Ответить
Які ми тобі брати, гівно лапотне?
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27.02.2022 01:35 Ответить
Правильно, пусть матери идут и рвут кремлёвского гебиста
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27.02.2022 01:37 Ответить
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27.02.2022 01:40 Ответить
Судя по реакции, им пох на пленных.
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27.02.2022 01:38 Ответить
Там товарищ майор звонит, а не мать
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27.02.2022 01:46 Ответить
ви правда читали новину?
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27.02.2022 01:50 Ответить
Лапти.сдавайтесь.будете обменены .если не замарались кровью.чай.сникерс бонусом к вашим жизням и ваших. не разбитых сердец родных и близких
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27.02.2022 01:38 Ответить
какая няшечка кацапская.... лучше всего находить в соц сетях их аккаунты, где они мочат украинцев и т.д... а тут в плену они уже и гимн украинский петь будут...
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27.02.2022 01:39 Ответить
Усі знають, що ка цапи погані. Але як тільки ка цап здихає, він одразу стає хорошим. Ми робимо кацапів хорошими. Нам потрібно більше хороших кацапів!
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27.02.2022 01:40 Ответить
Цим кацапо мамкам треба зачитувати на гарячій лінії цей тест:Вообще-то всех захваченных российских военных неправильно называть военнопленными. В соответствии с международными конвенциями, военнопленный - это сдавшийся или захваченный на поле боя в беспомощном состоянии военнослужащий армии государства, участвующего в войне, которая была официально объявлена одним государством или группой государств против другого государства или группы государств. Ни Россия не объявляла войну Украине, ни Украина - России. Но Украина - страна подвергшаяся нападению другого государства без объявления войны. Соответственно, все захваченные с оружием в руках военнослужащие государства, совершившего агрессию против Украины, являются не военнопленными, а террористами, и, опять же согласно военным обычаям, могут уничтожаться на месте без проведения дополнительных юридических процедур. Так что украинцы еще добрые, а могли бы просто пристреливать всех на месте и были бы абсолютно правы. А в кінці добавити що видача ваших дебілів тільки в присутності вашого імператора *****.
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27.02.2022 01:46 Ответить
Именно!
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27.02.2022 01:50 Ответить
Ща тупые родственнички скинут на горячую линию всю полезную нам инфу.
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27.02.2022 01:47 Ответить
Это субъекты не являются военнопленными, так как официально войны между Украиной и кацапией нет. Так что, попрошу отдать мне двух рабов, я их ещё с 2014 года с Донбасса жду, обещали, но так и не выдали!
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27.02.2022 01:49 Ответить
Щоб зупинити кацапську навалу треба вбивати більше московських окупантів, чим я і займусь.Слава Україні!❤🖤
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27.02.2022 01:50 Ответить
Настоящий козак когда был школотою и изучал историю Украины всегда восхищался козаками. Эти перцы могли как и москалям навалять, так и янычарам. И жили на своей сичи, сами по себе,сплошная романтика.
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27.02.2022 01:54 Ответить
Московського окупанта впіймали

https://www.youtube.com/watch?v=usgfxiwoqhI
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27.02.2022 01:51 Ответить
Щось не здається мені, що це буде мати ефект...от як будуть самі дзвонити, то це інша справа. Але не будуть. Та й технічно це вже неможливо.
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27.02.2022 01:51 Ответить
Ілон маск виділить для кацапомамок канал через Старлінк.
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27.02.2022 01:54 Ответить
Ось-так-так!!!
Виявляється, кацапи не тільки сидять у своїх однокласниках та вконтактах!
Кацапи не тільки "скабеевих" та "кисельових" дивляться!
Кацапи, виявляється знають що таке Фейсбук і, неймовірно(!) вміють користуватися Гууглом!!! коли їм дійсно щось потрібно знайти та взнати.
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27.02.2022 01:52 Ответить
тільки взнали про фейсбук, і одразу їм його вимкнули...печалька...
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27.02.2022 02:09 Ответить
Ще одного московського окупанта спіймали.

https://www.youtube.com/watch?v=Jcf7AfeC-v8
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27.02.2022 01:52 Ответить
Они же суки в один голос звездят, что были на учениях и ничего не знали. Эта песня поётся с 14 года. Есть ещё кто то, кто этому верит?
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27.02.2022 01:52 Ответить
Ну конечно учения. В полном обмундировании и за сотни км от своей границы. Именно так. Учения. Учения как убивать и калечить.
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27.02.2022 01:57 Ответить
там "політруки" працюють по темі "коли потрапиш у полон, то треба давити на жалість, щоб вижити"...не жалійте їх, вони знали на що йдуть, там обіцяли медалі та винагороду...
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27.02.2022 02:05 Ответить
Этим пдрм нельзя верить. Вчера этот черт ехал и мечтал как будет "укропов" расстреливать, а сегодня уже такой мирный дружный тьфу.
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27.02.2022 02:40 Ответить
Їхнім самкам до одного міста, ще виплодять років....зате кредит на диван закриють...щоб та смердюча територія сдохла від дизентерії...суки кацапські
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27.02.2022 02:00 Ответить
*орків
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27.02.2022 02:01 Ответить
Человеческое отношение! Повезло кацапам, что у наших ребят сердца большие! И вебут от всего сердца и чаем накормят! Во как!
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27.02.2022 02:01 Ответить
За інформацією журналістів, мобільний госпіталь в окупованому Криму, а саме в Красноперекопську, забитий пораненими російськими військовими. Їх везуть з боку материкової України.

Про це повідомляє «Крим. Реалії» з посиланням на слова медперсоналу, пише УНІАН.

«Красноперекопський шпиталь, який розгорнули у місті, забитий. Хірургів не відпускають додому. Морг повний», - каже джерело.

Шпиталь почали будувати в перший день російського вторгнення, ще до оголошення цього російським президентом Володимиром Путіним.

Тілами російських солдатів заповнений і морг в Армянську, додають ЗМІ.
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27.02.2022 02:03 Ответить
Блин, бедные ребята на самом деле. Вы прикиньте, без смартфонов, без доступа к информации, им там мозги промывали, много срочников, которые там вообще не по своей воле. ****, из-за одного сраного ***** и его шайки. Не поймите неправильно, всех, кто нам пришёл с мечём надо уничтожать либо обезвреживать без всякой жалости. Но ****, бедные пацаны, без информации, без выбора, самим бы жить да жить, а их на пушечное мясо... Гореть ******* карлику в аду!!!
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27.02.2022 02:12 Ответить
Они 2 месяца сидели у границы в телефонах игрались, серьезно думаешь что не знали на что идут?! Да я уверен 100 что это чмо и его дружки сотню роликов в тиктоке наклепали как они едут укропов крошить, но что то пошло не так.
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27.02.2022 02:42 Ответить
Знали вони усе прекрасно! Товариш казав - говорив по телефону з Гродненщиною - з тещею Та в магазині чула тиждень тому розмову між продацем і російськими військовими: "Ребята! Куда Вы столько водки берёте?" "А ****?! Всё равно -завтра-послезавтра на Украину воевать пойдём! Убить могут"
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27.02.2022 03:46 Ответить
Так а шо они знали? Ну ок, что идут на Украину. Зачем? Потому что "бендеровская хунта держит в заложниках народ и надо помочь братьям". "За правое дело воюем, товарищи!". И я уверен, большинство из них верили в эту басню. И тут они пришли и охерели, оказывается в Украине -- проблема только они сами и и их будут мочить, как захватчиков, всем народом. Все же видели, что когда мы начали выкладывать в соцсетях инву о русском вторжении, как ведут себя ватники. Они реально верят в ту чушь, которую им вливают в уши. Влили -- и на пушечное мясо, бо ***** хочет дальше сидеть на троне. Мерзко, однако...
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27.02.2022 03:57 Ответить
Как дали п*здюлей, так сразу братья-украинцы...
По другому не понимают...)
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27.02.2022 02:12 Ответить
"вернись живым из Украины" - такая опция для большинства зеленых *********** уже недоступна.
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27.02.2022 02:19 Ответить
кацапам верить нельзя, сейчас он ссыт в штаны и братьями называет, а если вернется и окрепнет возмется за старое. По человечески может и жаль, но он знал на что тдет
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27.02.2022 02:29 Ответить
Ни капли не жаль. Именно по человечески. Особенно когда вспоминаешь, сколько зла они да эти дни сотворили. Слишком часто мы их жалели и спускали им с рук. Обстрелы каждый день в течении 8 лет. Обманы, котлы куда они наших ребят затягивали. А сколько радости у кацапов было когда в Иране самолёт с нашими сбили? У меня нет жалости этим существам. Им чертовски повезло что украинцы их не развешивают по столбам.
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27.02.2022 02:47 Ответить
Шакал тебе брат.Зачем отпускатъ.Срок ему впаять и на восстановление Украины
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27.02.2022 03:24 Ответить
За слова "На Україну" треба було йому друге око підбити!
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27.02.2022 03:38 Ответить
Командиры парня предали. Сбежали на концерт к Кабзону и Жириновскому 😁
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27.02.2022 04:30 Ответить
Кацап контуженый мы тебе не братья гнида! Ты пришол на нашу землю убивать.
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27.02.2022 04:53 Ответить
Чай он пьёт с братьями -украинцами. ****. Хохлы-фашисты кончились? Братья опять? Гнида вонючая.
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27.02.2022 06:21 Ответить
каждому такому передасту надо давать сильное слабительное и через 5 минут телефон для видеозвонка... пусть показывают себя во всей красе...
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27.02.2022 06:27 Ответить
да руским мамакам похер..родители хотели деньги..за 200-х
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27.02.2022 06:30 Ответить
Недостатньо у розмовах тварюк з родичами інформаціі « я в плЯну НА Украине» вони повинні вказувати біля якого міста потрапили в полон.Ці ********* подають інформацю, що АперАцИя на Данбассе.Хай розкриваються очі у біомаси, бо задля мізків ще лаптеногим потрібен час.
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27.02.2022 07:58 Ответить
**** ***** - беспорядки, братья....
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27.02.2022 09:29 Ответить
 
 