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На горячую линию для родственников оккупантов уже поступают сотни звонков из РФ, - Минобороны. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На горячую линию для родственников российских оккупантов уже звонят сотни людей из РФ, разыскивающих своих близких.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Отмечается, что захваченные в плен могут позвонить домой, как этот очередной "заблудившийся" оккупант из Новокунецкого ОМОНа.
"Чтобы остановить убийц Кремля, о потерях своих солдат и офицеров должно узнать как можно больше россиян", - подчеркнули в Минобороны.
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+33 pompiere
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показать весь комментарий27.02.2022 01:28
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Пожалуйста, подождите...
І підписом - дозволяю забрати рашкотруп самовивозом з України.
Нехай стьобають сраного нєдостратєга. Бігають за ним з формами встановленого ЗСУ зразка.
ху йового сина...
Чтобы память об этой войне была у их народа вечно -
но руку видно - и все сразу понимают - это убийца из РФ
приусают к тому что путин лжет
Я думала, що мені почулося.
Добрі українці чай дали зі снікерсом.
Мордор має бути знищений.
Сподіваюсь вони всі її отримали ще на кордоні, тепер тільки справа часу...
Дикий народ.
https://www.youtube.com/watch?v=usgfxiwoqhI
Виявляється, кацапи не тільки сидять у своїх однокласниках та вконтактах!
Кацапи не тільки "скабеевих" та "кисельових" дивляться!
Кацапи, виявляється знають що таке Фейсбук і, неймовірно(!) вміють користуватися Гууглом!!! коли їм дійсно щось потрібно знайти та взнати.
https://www.youtube.com/watch?v=Jcf7AfeC-v8
Про це повідомляє «Крим. Реалії» з посиланням на слова медперсоналу, пише УНІАН.
«Красноперекопський шпиталь, який розгорнули у місті, забитий. Хірургів не відпускають додому. Морг повний», - каже джерело.
Шпиталь почали будувати в перший день російського вторгнення, ще до оголошення цього російським президентом Володимиром Путіним.
Тілами російських солдатів заповнений і морг в Армянську, додають ЗМІ.
По другому не понимают...)