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Минобороны оккупантов рассказало о страшных "бандеромобилях". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Курьезы Война в Украине
Министерство обороны страны-агрессора пугает своих граждан страшными "бандеромобилями".
Об этом "виде транспорта" рассказал главный спикер Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, сообщает Цензор.НЕТ. Видео его выступления опубликовано в соцсетях.
"Националистические батальоны применяют так называемые "бандер-автомобили", имеющие повышенную проходимость и оснащенные крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами", - сказал он.
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Можливий чому із бункера ************** як крисюк обраний, чкурнув у бункер на Урал? Надіється, що там бандерМобіль його не дістане? *** вам на рило, свинорилі!
Слава Україні!
Слава бандероМобілям!
Здохніть, свиноватні роки!