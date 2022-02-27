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Оккупанты подорвали газопровод в Харькове. ВИДЕО
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В Харькове ночью 27 февраля российские оккупанты подорвали газопровод на Даниловке.
Эту информацию "Интерфакс-Украина" подтвердили в Харьковской областной военно-гражданской администрации, сообщает Цензор.НЕТ.
Также, видео взрыва на газопроводе опубликовала Государственная служба спецсвязи.
"В Харькове оккупанты подорвали газопровод. Предостерегаем от дезинформации: это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похож на него", - говорится в сообщении.
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