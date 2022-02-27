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Оккупанты подорвали газопровод в Харькове. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харькове ночью 27 февраля российские оккупанты подорвали газопровод на Даниловке.

Эту информацию "Интерфакс-Украина" подтвердили в Харьковской областной военно-гражданской администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

Также, видео взрыва на газопроводе опубликовала Государственная служба спецсвязи.

"В Харькове оккупанты подорвали газопровод. Предостерегаем от дезинформации: это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похож на него", - говорится в сообщении.

Автор: Наталя Джума
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Эти русские ******** лупят с окружной,спрашивается нахера нам эти Байрактары,сбросить маленькую ракету и все.
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27.02.2022 04:01 Ответить
А рабатают Байрактары вообще где-по Украине, есть такие факты, знает кто?
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27.02.2022 08:55 Ответить
Анонимусы положили почти все пропагондонские каналыв рф и вместо них крутится ролик про "нет войне в Украине "
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27.02.2022 04:03 Ответить
Лучше бы крутили видео сгоревшей в Украине кацапни, эти твари понимают только силу.
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27.02.2022 04:15 Ответить
Та не надто й схоже )) Якщо без характерного сліпучого спалаху - не ядерний.
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27.02.2022 04:51 Ответить
Погано… але є приємна новина, Топаза в сраного піймали. Пам'ятаєте Майдан? Його скільки раз ловили, і кожен раз відпускали. Зараз воно погоріло на диверсії. Поліція знову відпустить?
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27.02.2022 05:23 Ответить
На все четыре стороны сразу
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27.02.2022 05:31 Ответить
Ой надо контролировать это процесс, шоб 4 БАНДЕРольки до адресата дошли
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27.02.2022 05:40 Ответить
Мне этого чмыря-мазохиста даже жаль немного))) хотя, ему, походу, нраицца 3.14 получать)) возможно, уже и сзади пробовал ))
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27.02.2022 06:11 Ответить
Выпускайте БАНДЕРОМОБИЛИ !!!!!
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27.02.2022 07:56 Ответить
Не треба розчаровувати окупанта - треба робити бандеробомбілі)
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27.02.2022 08:48 Ответить
 
 