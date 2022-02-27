Легкая техника войск РФ прорвалась в Харьков. ВСУ ликвидируют врага, - глава ОГА Синегубов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Внимание жителям Харькова: по городу передвигается враждебная техника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в телеграмме.
"Городом передвигается вражеская техника. Информацию подтвердили в областном Департаменте гражданской защиты. В связи с оперативной ситуацией, транспорт в р-не Алексеевки отменен", - говорится в сообщении.
"Женщинам и детям оставаться в укрытиях! Украинские мужчины уничтожат врага!" – добавили в ведомстве.
Эту информацию также подтвердил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в фейсбуке.
"Произошел прорыв легкой техники российского врага в город Харьков. В том числе и центральную часть города", – написал он.
Синегубов призвал граждан не покидать мест укрытия.
"Вооруженные Силы Украины ликвидируют врага. Гражданское население просим не выходить на улицы города", - добавил он.
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Європа наразі ВСЕ дає.
хай поки в півалі посидять.
дати ім зв*язок з ріднею хай повідомляють як їх тут зустрічають.
по немного посылают
массовой колонной смылсла нет, а вот так постоянно по-немногу
ты задолбаешься их убивать
хотя не знаю
тамв селах люди без оружия на танки лезут чтобы рашисты уходили
а тут многомилионный харьков
"русскАговАрящий"
это тактика видимо такая
чтобы вы задобались их по 100 раз уничтожать
может сейчас 1 поедет
потом 2
а потом они попробуют с разных сторон небольшими группами сразу
сердечко зашалит
несколько дней прошло
в раше не особо люди замечают
вот сейчас swift отключат (хотя он не такой тотальный сначала точно будет)
начнут по-немного понимать масштаб
но многие все равно будут винить "хахлов", что они им жизнь испортили
или типа "изза войны у нас денег нет"
не то что "изза войны люди гибнут" аа то что денег нет
т.е. не было бы порблем с деньгами, пофиг на войну
ядерная держава хренова
кто не "хахол" тот бандерофашист
если не любишь рассею, то фашист тоже
столько лет лжи
теперь невозможно уже правду говорить
рашка должна быть разрушена и поделена
путлера в гаагу
и чтобы все преступления его иего страны узнали по всему и миру и осудили
а то уже почти 30 лет "невиноватые"
(и дело не в путлере, во времена алкаша ельцина
они так же вели себя)