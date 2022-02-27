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война (46795) Николаев (2009) Сенкевич (181)

В Николаеве ситуацию контролируют ВСУ, танки и бронетехника в городе - украинские - мэр Сенкевич! Мы не сдадимся, никогда!" - говорится в сообщении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Ситуацию в Николаеве контролируют Вооруженные Силы Украины, танки и бронетехника на территории города – украинские.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в городе есть несколько российских ДРГ, но ситуация под контролем. Танки и бронетехника, которые находятся сейчас на территории города - украинская. Будьте внимательны и берегите себя", - ссказал мэр.

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Он добавил, что пока ситуация в Николаеве не является безопасной, однако украинская армия охраняет город.
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-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.

-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.

-Я кажу двома руками черпай!
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27.02.2022 08:32 Ответить
Слава Героям ЗСУ!!!
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27.02.2022 08:32 Ответить
Слава Україні! Слава українському Миколаєву!
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27.02.2022 08:34 Ответить
Не думаю, що хтось забув, але потрібно нагадувати кожну хвилину: маскалі не люди! Ріжте їх, режьте их! cut them!
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27.02.2022 08:35 Ответить
Зустрічаються двоє крокодилів:

- Ну, як полювання?

- Двох негрів з'їв, а ти?

- А я одного москаля.

- Брешеш, ану дихни...

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27.02.2022 08:38 Ответить
Зловив українець золоту рибку і каже:

- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.

Рибка:

- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.

Українець:

- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.
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27.02.2022 08:39 Ответить
Последствие ночного обстрела топливного склада в Николаеве.

https://www.youtube.com/watch?v=z4CVImMtHBw
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27.02.2022 08:47 Ответить
Пуйло уже обосрасля. Два часа молниеносной спецоперации по захвату Киева, уже превратились в четыре сутки Великой Украинской освободительной войны.
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27.02.2022 09:12 Ответить
так обісрався..але війну ніхто не відміняв..вона триває. Грузини 5 днів тримались
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27.02.2022 09:15 Ответить
тактика закиду ДРГ..потім дестабілізація міста...щоб відкрити прохід зовнішніх колон ворога в місто
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27.02.2022 09:13 Ответить
 
 