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В Николаеве ситуацию контролируют ВСУ, танки и бронетехника в городе - украинские - мэр Сенкевич! Мы не сдадимся, никогда!" - говорится в сообщении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Ситуацию в Николаеве контролируют Вооруженные Силы Украины, танки и бронетехника на территории города – украинские.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в городе есть несколько российских ДРГ, но ситуация под контролем. Танки и бронетехника, которые находятся сейчас на территории города - украинская. Будьте внимательны и берегите себя", - ссказал мэр.
Он добавил, что пока ситуация в Николаеве не является безопасной, однако украинская армия охраняет город.
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-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.
-Я кажу двома руками черпай!
- Ну, як полювання?
- Двох негрів з'їв, а ти?
- А я одного москаля.
- Брешеш, ану дихни...
- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.
Рибка:
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
Українець:
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.
https://www.youtube.com/watch?v=z4CVImMtHBw