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Российские войска нанесли ракетный удар по Арцизу в Одесской области: в городе комендантский час до утра понедельника, - мэр Парпуланский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Ракетный удар получил Арциз в Одесской области в воскресенье утром, сообщил мэр города Сергей Парпуланский.

"По нашей территории совершен ракетный удар. Объявлена воздушная тревога", - написал он в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Позже Парпуланский добавил, что комендантский час во всей Арцизской объединенной территориальной громаде продлен до утра понедельника, 28 февраля.

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"Прошу не выходить на улицу без острой необходимости", - написал мэр.

"Арциз стоит! Было три удара по части ПВО в Арцизе в Одесской области. Погибших нет. Держимся!" – рассказал нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко.
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Топ комментарии
+15
В Москве и других городах России перед банкоматами собираются огромные очереди. Фото сделано в 5 часов утра.
https://twitter.com/i/status/1497811412265099265
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27.02.2022 09:14
+13
Знаменитий французький письменник Фредерік Бегбедер звернувся до громадян Російської Федерації. Він закликав зупинити війну проти України, яку розв'язав російський лідер Володимир Путін. Напередодні письменник записав відеозвернення.

«Дорогі українці! Ще три дні тому я думав, що Зеленський - клоун, але тепер я знаю, що у нього найбільші яйця у Всесвіті. І Володимир Путін не просто с*ка, а просто переляканий та безглуздий. У нього дуже-дуже маленький пеніс, зовсім крихітний член. І мені соромно за мій уряд, мою країну боягузів, які не прийшли допомагати вам негайно. Мені правда дуже соромно. І я думаю, що всі західні уряди повинні допомогти вам так швидко, наскільки це можливо. Вже цього вечора. Хочу, щоб ми прийшли прямо зараз», - заявив Бегбедер.

Письменник назвав українців відважними, які заслуговують бути абсолютно вільними. «Ви - частина Європи. Ви - частина НАТО. Якби я міг вирішувати, ви б вже були нашою частиною, ви - наші брати», - вказав письменник.
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27.02.2022 09:15
+11
Твари, ракеты закончатся, те кто пришел убивать будете уничтожены.
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27.02.2022 09:14
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В Москве и других городах России перед банкоматами собираются огромные очереди. Фото сделано в 5 часов утра.
https://twitter.com/i/status/1497811412265099265
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27.02.2022 09:14 Ответить
Все як в їхньому улюбленому совке. Величие поперло
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27.02.2022 09:23 Ответить
Твари, ракеты закончатся, те кто пришел убивать будете уничтожены.
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27.02.2022 09:14 Ответить
Знаменитий французький письменник Фредерік Бегбедер звернувся до громадян Російської Федерації. Він закликав зупинити війну проти України, яку розв'язав російський лідер Володимир Путін. Напередодні письменник записав відеозвернення.

«Дорогі українці! Ще три дні тому я думав, що Зеленський - клоун, але тепер я знаю, що у нього найбільші яйця у Всесвіті. І Володимир Путін не просто с*ка, а просто переляканий та безглуздий. У нього дуже-дуже маленький пеніс, зовсім крихітний член. І мені соромно за мій уряд, мою країну боягузів, які не прийшли допомагати вам негайно. Мені правда дуже соромно. І я думаю, що всі західні уряди повинні допомогти вам так швидко, наскільки це можливо. Вже цього вечора. Хочу, щоб ми прийшли прямо зараз», - заявив Бегбедер.

Письменник назвав українців відважними, які заслуговують бути абсолютно вільними. «Ви - частина Європи. Ви - частина НАТО. Якби я міг вирішувати, ви б вже були нашою частиною, ви - наші брати», - вказав письменник.
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27.02.2022 09:15 Ответить
Хай притикує французів, які покинули Малі, бо туди прийшли вагнерівці
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27.02.2022 09:33 Ответить
Нарешті! Хоч один із селебріті висловився на наш захист! Чому інші мовчать?
Бегбедер ******** тусоватися в Україні, подяка за підтримку. Французська влада ще вмиється гіркими сльозами через свою неповагу та недружню поведінку, що до України, ми вистоїмо і без їхньої допомоги.
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27.02.2022 09:37 Ответить
⚡Ещё одну колонну российской техники разбили в городе Харьков
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27.02.2022 09:17 Ответить
Кажуть що Білій Церкві горить нафтобаза.
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27.02.2022 09:18 Ответить
Появилась новина, що у населеному пункті Любимовка на Херсонщині цигани у русні вкрали танк
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27.02.2022 09:20 Ответить
2 армія в світі, непереможна, бо важко догнать
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27.02.2022 09:25 Ответить
на металолом 8грн/кг)
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27.02.2022 09:33 Ответить
Смерть кожному кацапському вбивці в Україні
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27.02.2022 09:21 Ответить
Отвлекающий маневр. Южная росийская групировка в Одессу не пойдет, их задача блокада Киева
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27.02.2022 09:28 Ответить
 
 