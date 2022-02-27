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Российские войска нанесли ракетный удар по Арцизу в Одесской области: в городе комендантский час до утра понедельника, - мэр Парпуланский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Ракетный удар получил Арциз в Одесской области в воскресенье утром, сообщил мэр города Сергей Парпуланский.
"По нашей территории совершен ракетный удар. Объявлена воздушная тревога", - написал он в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Позже Парпуланский добавил, что комендантский час во всей Арцизской объединенной территориальной громаде продлен до утра понедельника, 28 февраля.
"Прошу не выходить на улицу без острой необходимости", - написал мэр.
"Арциз стоит! Было три удара по части ПВО в Арцизе в Одесской области. Погибших нет. Держимся!" – рассказал нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко.
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«Дорогі українці! Ще три дні тому я думав, що Зеленський - клоун, але тепер я знаю, що у нього найбільші яйця у Всесвіті. І Володимир Путін не просто с*ка, а просто переляканий та безглуздий. У нього дуже-дуже маленький пеніс, зовсім крихітний член. І мені соромно за мій уряд, мою країну боягузів, які не прийшли допомагати вам негайно. Мені правда дуже соромно. І я думаю, що всі західні уряди повинні допомогти вам так швидко, наскільки це можливо. Вже цього вечора. Хочу, щоб ми прийшли прямо зараз», - заявив Бегбедер.
Письменник назвав українців відважними, які заслуговують бути абсолютно вільними. «Ви - частина Європи. Ви - частина НАТО. Якби я міг вирішувати, ви б вже були нашою частиною, ви - наші брати», - вказав письменник.
Бегбедер ******** тусоватися в Україні, подяка за підтримку. Французська влада ще вмиється гіркими сльозами через свою неповагу та недружню поведінку, що до України, ми вистоїмо і без їхньої допомоги.