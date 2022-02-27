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В Харькове разбили еще одну колонну российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Харькове разбили еще одну колонну ворвавшихся в город российских войск.
Об этом сообщил в телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове разбили еще одну колонну российско-фашистских оккупантов! Русня сдается в плен или разбегается после первых выстрелов, как крысы. Прячутся по подъездам, чердакам и подвалам. Харьков – это наш Сталинград!" - написал Геращенко.
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Топ комментарии
+96 Шимус
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+52 Серьога Харківський
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+38 Ольга Жмудовська
показать весь комментарий27.02.2022 09:25
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- Ото підеш, вб'єш москаля а потім ластівку.
- А ластівку за шо?
Настоящий украинец в жизни должен сделать 5 вещей :
Посадить дерево
Построить дом
Вырастить сына
Убить москаля
Убить ласточку
А ласточку зачем ???
Тест на украинца Вами успешно пройден)))
"Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами"
сжимает властно
свой *** мозолистоооой рукой!...
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец» (Мф. 24: 6).
"5 И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях."
Пророк Захария Гл.10
На пляшку, лапоть!
Перемога буде за нами.
Слава нації
Смерть москалям.
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец» (Мф. 24: 6).
"5 И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях."
Пророк Захария Гл.10
Навіть кацапи про це пишуть.
Коли ти йдеш тільки вперед й не очікуєш постріла в спину ...
А от коли ти не знаєш з якого поверху на тебе котель прилетить, чи з якої фіртки рушниця стрельне ...
на киев ехали
https://dtf.ru/u/88372-andrey-ivanov/1100260-bitva-za-harkov
ласковое слово русня
(для тех кто не знает
в письмо басаева
он писал вы называете нас чечня
тогда мы будем называть вас русня)
[почти все страны на русском заканчиваются на ия
а для чеченцев специально пренебрежительно ня
не чечения, а чечня
есть ингушетия
есть адыгея
черкессия
а нас называют чечня]
самые важные у них задачи
какой то храм в крыму))
и пустынное поле у границы с ростовом
остальное пока фсб не придумала
но всегда в запасе есть
взрыв домов в москве
в ростове
ну и конечно в воронеже
(я бы на их месте подвалы постоянно проверял)
Он подарил донбассятам такой тигр и он там тараном наехал на группу ВСУ
думаю там в госдуре раши все про планы знали примерно
лукашеску только и оставалось идти в лапы кремля
(хотя ес предлагал послабления в обмен на интеграцию с ес
или как там было)
и все белорусы многие ориентированны на рашку
ну хотя в ит секторе они считай дешевый оутсорсинг
https://www.facebook.com/100003540851582/posts/4719632134831435/
https://t.me/minval_az/21859
- Скажи хлопець, а що там за техніка горить?
- Це "Тигри" дідусь.
- Ааа... значить, ще не закінчилася, не добили ще фашиста.
І пішов у ліс.
Воїни світла!