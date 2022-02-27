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В Харькове разбили еще одну колонну российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харькове разбили еще одну колонну ворвавшихся в город российских войск.

Об этом сообщил в телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове разбили еще одну колонну российско-фашистских оккупантов! Русня сдается в плен или разбегается после первых выстрелов, как крысы. Прячутся по подъездам, чердакам и подвалам. Харьков – это наш Сталинград!" - написал Геращенко.

Читайте также: Военную технику российских оккупантов начинают уничтожать в Харькове. ВИДЕО
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Топ комментарии
+96
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27.02.2022 09:27
+52
Шо опять? ****** такое чувство что свинособаки специально на отстрел идут, ****** заехать штурмовать город миллионик который держит оборону двумя Бмп 1 танком и каким то обосаным грузовиком ******* хитрый план. ****** и они типо вторая армия в мире, **** им табор цыган с вокзала по ***** надает
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27.02.2022 09:27
+38
урррааа!!!!!!!!!
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27.02.2022 09:25
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урррааа!!!!!!!!!
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27.02.2022 09:25 Ответить
БТР "Тигр" экипаж зажарен до хрустящей корочки
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27.02.2022 09:32 Ответить
Нажаль ні. Недогледіли... Все згоріло. Але то таке.
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27.02.2022 09:34 Ответить
Пленных не брать!
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27.02.2022 09:59 Ответить
Молодці, ми пишаємося вами.
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27.02.2022 09:25 Ответить
тримайтесь
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27.02.2022 09:25 Ответить
Це буде славна охота, Каа
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27.02.2022 09:25 Ответить
Шо значить ховаються??? Знищуйти щурів, деб вони не були!!!
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27.02.2022 09:25 Ответить
До пекла відправили свинособак!
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27.02.2022 09:26 Ответить
Термінове звернення Путіна к русскому народу.
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27.02.2022 09:26 Ответить
Скоро якось так воно і буде
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27.02.2022 09:28 Ответить
Йому ***** ****.ц, але як і усі тирани, воно бажає забрати з собою як найбільше власних рабів.
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27.02.2022 09:30 Ответить
дивиться не буду, бо зригну
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27.02.2022 11:28 Ответить
Новобранець та командир територіальної оборони Харкова.
- Ото підеш, вб'єш москаля а потім ластівку.
- А ластівку за шо?
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27.02.2022 09:26 Ответить
Молодець! Ти прийнятий!
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27.02.2022 09:29 Ответить
Это перепевка:

Настоящий украинец в жизни должен сделать 5 вещей :
Посадить дерево
Построить дом
Вырастить сына
Убить москаля
Убить ласточку

А ласточку зачем ???
Тест на украинца Вами успешно пройден)))
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27.02.2022 09:52 Ответить
******* кацапы с огоньком встречают год ТИГРА
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27.02.2022 09:26 Ответить
тим часом на свинособачій газеті Взгляд
"Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами"
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27.02.2022 09:26 Ответить
Нехай кіздують в Гаагу, там трибунал чекає...))
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27.02.2022 09:27 Ответить
В білорусію? А що, в Гаазі зачинено?
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27.02.2022 09:28 Ответить
Так неділя, вихідний... До завтра доїдуть, якраз на відкриття, бо в черзі стояти не хочуть)
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27.02.2022 09:38 Ответить
Так пусть же красная
сжимает властно
свой *** мозолистоооой рукой!...
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27.02.2022 09:27 Ответить
Полонених не брати.
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27.02.2022 09:27 Ответить
Пацюків нищити, харків'яни вони будуть стріляти вам у спину.
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27.02.2022 09:27 Ответить
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27.02.2022 09:27 Ответить
Вахахахахахаха **** плакал
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27.02.2022 09:29 Ответить
Шо опять? ****** такое чувство что свинособаки специально на отстрел идут, ****** заехать штурмовать город миллионик который держит оборону двумя Бмп 1 танком и каким то обосаным грузовиком ******* хитрый план. ****** и они типо вторая армия в мире, **** им табор цыган с вокзала по ***** надает
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27.02.2022 09:27 Ответить
их просто прозомбировали, что в центре будут встречать с цветами и все такое, НО ***** их обманул
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27.02.2022 09:32 Ответить
Встречают. Цветами. Пластмасовыми. В венках, правда.
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27.02.2022 09:33 Ответить
а це непоганий флешмоб для населених пунктів, де є ризик їх заходу - викупити всі ці похоронні вінки і дарити їх москалям, якщо зайдуть, мовчки - хай розуміють натяк
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27.02.2022 09:42 Ответить
Не не встречають, а провожають... Тільки переживаємо щоб на всіх вистарчило)) бо лізуть як таракани..
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27.02.2022 09:44 Ответить
Другими цветами. Гвоздика, Гиацинт, Пион замечательные цветы. Да и Акация хорошо пахнет
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27.02.2022 10:06 Ответить
«Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26: 52).
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец» (Мф. 24: 6).
"5 И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях."
Пророк Захария Гл.10
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27.02.2022 11:23 Ответить
😹😹😹
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27.02.2022 09:43 Ответить
У них нема пального. Учора наші розбили їхній ешелон з пальним, 56 цистерн. Під Харковом колону розхерачили, а ці вирішили їхати вперед, так безпечніше.
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27.02.2022 10:08 Ответить
https://twitter.com/i/status/1497735073063391234
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27.02.2022 09:30 Ответить
😁😁😁✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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27.02.2022 09:45 Ответить
Надо у пленных забирать телефоны и звонить родителям в россию говорить приезжайте забирайте труп сына в Украину, надо создать хаос в россии чтобы люди штурмовали красную площадь или границу
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27.02.2022 09:31 Ответить
Нет у них телефонов, их у них ещё по приезду на учения отобрали. Только у командиров оставили.
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27.02.2022 09:37 Ответить
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27.02.2022 11:03 Ответить
Це добре видно з твого Мухосранська?
На пляшку, лапоть!
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27.02.2022 14:25 Ответить
Спасибо народу Казахстана !!! Мой отец в конце 50-х работал в Казахстане и очень тепло отзывался о добром и гостеприимном народе - казахах
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27.02.2022 09:36 Ответить
в Мариуполе казах амангалеев хвастается шо сын в рашке на контракте улица пашковского на против роддома
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27.02.2022 10:36 Ответить
Наши военные Герои, спасибо вам!
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27.02.2022 09:32 Ответить
От рашиська чума обломала зуби ,Слава Харкову ,Слава ЗСУ.
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27.02.2022 09:33 Ответить
Тримаймося, браття!
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27.02.2022 09:33 Ответить
Тримайтеся.
Перемога буде за нами.
Слава нації
Смерть москалям.
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27.02.2022 09:33 Ответить
«Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26: 52).
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец» (Мф. 24: 6).
"5 И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях."
Пророк Захария Гл.10
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27.02.2022 11:25 Ответить
умнички. спасибо вам
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27.02.2022 09:34 Ответить
Продивився тільки що рос. новини : пабєда, Харків взяли, Зе втік з Києва ще вчора і попнредили, що фотки полонених кацапів то фейк.
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27.02.2022 09:34 Ответить
Шашликі так шашликі 😎✊🔥🔥🔥🔥😘
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27.02.2022 09:34 Ответить
Харків - це наш Сталінград!"
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27.02.2022 09:35 Ответить
кожне українське місто зараз - це наш Сталінград
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27.02.2022 09:44 Ответить
В России повесился финансовый директор "Газпрома"
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27.02.2022 09:35 Ответить
схоже на фейк, як було про Ернста, продюсера їх першого канала весною 14-го, пруфів не бачив поки що
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27.02.2022 09:45 Ответить
https://47news.ru/articles/208119/


Навіть кацапи про це пишуть.
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27.02.2022 09:50 Ответить
Скоріше за все десь перевдяглося в жінку, або навіть став трансгендером, і здристануло в гейропу, до ненависних гейропейців. Там місцесі ЛГБТ-ешніки з такими бабками, як у нього, дуже радісно приймуть нового трансгендера. Може колись і на черговій Олімпіаді виступить.
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27.02.2022 10:17 Ответить
Він занадто багато знав... (с).
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27.02.2022 14:26 Ответить
Я може чогось не розумію(точніше ***** не розумію, скажу прямо ) в тактиці ведення бою в місті - але чого їх пропускають так глибоко, не намагаючись якісь блоки бетонні ставити, їжаки з рельсів варити, баррикади, тощо? чи не ефективно?
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27.02.2022 09:37 Ответить
Тому що це радянська тактика "шапками закидать" ...
Коли ти йдеш тільки вперед й не очікуєш постріла в спину ...

А от коли ти не знаєш з якого поверху на тебе котель прилетить, чи з якої фіртки рушниця стрельне ...
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27.02.2022 09:52 Ответить
очень горячо в Харькове. перестрелки высокомобильные вьехавшие почти перебиты. на окраине мощно бухает. на ботсаду перестрелка стихла в районе сокар заправки на отакара яроша приоично горит
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27.02.2022 09:37 Ответить
их ******* а они как таргани лезут.
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27.02.2022 09:37 Ответить
Жарковато сейчас у нас.
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27.02.2022 09:37 Ответить
Смертники..хотіли подивитись місто..останній раз в житті помпезно проїхати по асфальту..їм це вдалось
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27.02.2022 09:37 Ответить
Анонсую скоро нових самогубць, висячих на гілках дерев у харківських скверах та парках.
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27.02.2022 09:39 Ответить
Блдь, на що вони розраховують? Нневже у немає розвідданих як їх там чекають? Самогубці.
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27.02.2022 09:41 Ответить
не ориентируются
на киев ехали
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27.02.2022 09:47 Ответить
автотурысты ***. удмуртские. карта "сусанин" им не помогла однако.
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27.02.2022 10:34 Ответить
Ребятушечки, вот даже игровые порталы вовсю транслируют наши победы:

https://dtf.ru/u/88372-andrey-ivanov/1100260-bitva-za-harkov
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27.02.2022 09:42 Ответить
https://t.me/minvalazchat/41386
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27.02.2022 09:45 Ответить
https://t.me/minval_az/21832
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27.02.2022 09:46 Ответить
ахх
ласковое слово русня
(для тех кто не знает
в письмо басаева
он писал вы называете нас чечня
тогда мы будем называть вас русня)

[почти все страны на русском заканчиваются на ия
а для чеченцев специально пренебрежительно ня
не чечения, а чечня
есть ингушетия
есть адыгея
черкессия
а нас называют чечня]
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27.02.2022 09:46 Ответить
Вообще-то не Чечня, а Ичкерия!😎
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27.02.2022 11:31 Ответить
На России 3 миллиона "украинцев ни одного взрыва в Москве,или уничтоженных военных или мусоров.
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27.02.2022 09:48 Ответить
правый сектор так работает
самые важные у них задачи
какой то храм в крыму))
и пустынное поле у границы с ростовом
остальное пока фсб не придумала

но всегда в запасе есть
взрыв домов в москве
в ростове
ну и конечно в воронеже
(я бы на их месте подвалы постоянно проверял)
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27.02.2022 10:05 Ответить
https://t.me/minvalazchat/41344
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27.02.2022 09:50 Ответить
Жаль, Жирик не увидит. В коме...
Он подарил донбассятам такой тигр и он там тараном наехал на группу ВСУ
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27.02.2022 09:50 Ответить
проговорился же он не зря
думаю там в госдуре раши все про планы знали примерно
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27.02.2022 10:06 Ответить
Беларусы соучастники звериного преступления кацапов против Руси-Украины. Это смогло произойти так как явное большинство беларусов считают кацапстан дружественным государством и почти одним народом.
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27.02.2022 09:50 Ответить
после долгих санкций ес
лукашеску только и оставалось идти в лапы кремля
(хотя ес предлагал послабления в обмен на интеграцию с ес
или как там было)
и все белорусы многие ориентированны на рашку
ну хотя в ит секторе они считай дешевый оутсорсинг
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27.02.2022 10:08 Ответить
по любому болотные рабы сейчас стали подельниками мордвы и даже удмуртов. и они все без исключений так же должны уничтожаться как и русня.
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27.02.2022 10:42 Ответить
В плен не брать.Убивать на месте.Это будет хорошим уроком для жаждущих *вековой дружбы* с русскими. А также симпатизирующим олзж,мураевым,шариям и им подобным.Может поможет вылечить мозги во время голосования.
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27.02.2022 10:04 Ответить
Кадыров уже жидко абасрался и включил заднюю 😁😁😁

https://www.facebook.com/100003540851582/posts/4719632134831435/
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27.02.2022 10:08 Ответить
мордовский чуркобес обдрыстал лапти?
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27.02.2022 10:36 Ответить
Покоління яке зростало на військових серіалах в загарбницькій росії,що,вже не так романтично?
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27.02.2022 10:12 Ответить
Далі пєхота без Тигрів покидала всю зброю, і пішла гуляти по Харкову)))
https://t.me/minval_az/21859
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27.02.2022 10:34 Ответить
80 років ховався партизан у лісі. Думає - може війна закінчилася. Вийшов на край Харкова, питає малюка:
- Скажи хлопець, а що там за техніка горить?
- Це "Тигри" дідусь.
- Ааа... значить, ще не закінчилася, не добили ще фашиста.
І пішов у ліс.
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27.02.2022 10:40 Ответить
Геращенко , какой еще "сталинград" ??? Дубина ты ватная ! Сделай усилие , чтобы твой мозг забыл эти выражения навсегда , если хочешь появляться в информационном пространстве Украины !!!
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27.02.2022 10:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dC4-vvqb-H8

Воїни світла!
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27.02.2022 11:02 Ответить
Збувається мрія кацапів: побачити Харків і здохнуть.
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27.02.2022 11:06 Ответить
Огромная благодарность тем кто снимает, находит хоть несколько секунд..
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27.02.2022 11:24 Ответить
 
 