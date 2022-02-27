Российские оккупанты попали в жилой дом на столичной Троещине. ВИДЕО
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В Киеве на Троещине в жилом квартале видны клубы дыма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госспецсвязи в телеграмме.
"Троещина, Киев. Решисты из Беларуси и России снова обстреливают жилые кварталы украинских городов", - говорится в сообщении.
В соцсетях сообщают, что произошел взрыв.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні Сили ЗСУ кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по Києву з території Білорусі літаком ТУ-22, - Залужний
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+15 Огусто
показать весь комментарий27.02.2022 10:11
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+8 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Наше ПВО продолжает *******, как ни в чем не бывало.
Якщо так, то це добре
https://socportal.info/ru/news/na-troeshchine-raketa-popala-vo-dvor-mnogoetazhki/
Уроди, скажете так, коли по Кремлю гатити будуть...
Исаия 33 глава
и гомель
(можно начать с аэродромов)
Справка: Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая SpaceX для обеспечения высокоскоростным спутниковым интернетом в местах, где он ненадежный, дорогой или вовсе недоступен.
ВР України повинна звернутись з відозвою до парламенту Білорусії розуміється що для Лукавого це муйня але це дійде до народу і головне до с імей військових Білорусії - це збереже їм життя.