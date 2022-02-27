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Российские оккупанты попали в жилой дом на столичной Троещине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Киеве на Троещине в жилом квартале видны клубы дыма.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщает Госспецсвязи в телеграмме.

"Троещина, Киев. Решисты из Беларуси и России снова обстреливают жилые кварталы украинских городов", - говорится в сообщении.

В соцсетях сообщают, что произошел взрыв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні Сили ЗСУ кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по Києву з території Білорусі літаком ТУ-22, - Залужний
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Топ комментарии
+15
То горить автівка за будинком. Не вводьте в оману населення. Тільки но що по телемарафону показали.
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27.02.2022 10:11
+9
Кацапи на своїх сайтах кажуть "Нільзя сбівать наші ракєти, так оні нацєлєни на воєнниє обєкти, а сбітиє оні падают на жілиє дома"(((
Уроди, скажете так, коли по Кремлю гатити будуть...
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27.02.2022 10:19
+8
КОЖНОГО КАЦАПСЬКОГО ОКУПАНТА-ВБИВЦЮ ПОТРІНО ЗНИЩУВАТИ В УКРАЇНІ.СМЕРТЬ КАЦАПСЬКИМ ОКУПАНТАМ
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27.02.2022 10:12
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То горить автівка за будинком. Не вводьте в оману населення. Тільки но що по телемарафону показали.
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27.02.2022 10:11 Ответить
И, скорее всего, зацепило ее обломками.
Наше ПВО продолжает *******, как ни в чем не бывало.
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27.02.2022 10:14 Ответить
Че вже точна інформація?
Якщо так, то це добре
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27.02.2022 10:24 Ответить
На последнем или предпоследнем этаже дома?
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27.02.2022 10:25 Ответить
вам же написали, автівка
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27.02.2022 10:27 Ответить
придурок,ты шо не видишь-дым столбом из окна верхнего этажа валит
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27.02.2022 10:28 Ответить
придурок то ти. мікроавтобуса палає.
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27.02.2022 10:29 Ответить
Вибачаюсь-помилився,але спочатку здалося,що дим-з вікна
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27.02.2022 10:47 Ответить
всі помиляємось. теж вибачаюсь
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27.02.2022 11:10 Ответить
На авто упала ракета, которая летела белоруссии, но которую перехватило НАШЕ ПВО.
https://socportal.info/ru/news/na-troeshchine-raketa-popala-vo-dvor-mnogoetazhki/
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27.02.2022 10:43 Ответить
Взрыв был такой силы что это точно не бензобак рванул. У меня дом в 150 метрах от взрыва трухануло. Там явно эквивалент 20-50 кг тротила взорвалось -бензобак не даст такого взрыва Может быть диверсия и взорвали заминированый автомобиль
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27.02.2022 12:41 Ответить
Это насколько надо быть безумцем и ненавидеть людей, чтобы творить такое в мирном городе.
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27.02.2022 10:12 Ответить
Зараз почнуть гатити по жилих кварталах. Тримаймося.
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27.02.2022 10:12 Ответить
КОЖНОГО КАЦАПСЬКОГО ОКУПАНТА-ВБИВЦЮ ПОТРІНО ЗНИЩУВАТИ В УКРАЇНІ.СМЕРТЬ КАЦАПСЬКИМ ОКУПАНТАМ
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27.02.2022 10:12 Ответить
Кацапи на своїх сайтах кажуть "Нільзя сбівать наші ракєти, так оні нацєлєни на воєнниє обєкти, а сбітиє оні падают на жілиє дома"(((
Уроди, скажете так, коли по Кремлю гатити будуть...
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27.02.2022 10:19 Ответить
в ршаці перкручене все ..коли виходить проти війни-то їх поліцаї скручують..
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27.02.2022 10:40 Ответить
Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты; когда прекратишь грабительства, разграбят и тебя.
Исаия 33 глава
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27.02.2022 10:24 Ответить
пора в ответ бомбить ростов и белгород
и гомель
(можно начать с аэродромов)
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27.02.2022 10:24 Ответить
Пропагандоны распространяют видео, что разбомблен аэропорт в Ивано-Франковске. Просветите.
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27.02.2022 10:26 Ответить
В нього ще в перший день війни крилата ракета потрапила, але там вже давно все відновили...
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27.02.2022 10:31 Ответить
на скільки у тебе затримка в часі?ти з іншого простору?паралельної реальності?уточни?..Нагадую сьогодні 27.02.2022
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27.02.2022 10:44 Ответить
Зачем вы смотрите сайты пропогандонов? Я вобще перестал заходить на российские сайты-ведь там ботов на зарплате полно. Ими сейчас весь рунет оккупирован. Они ведут информационную войну против Украины-зачем их читать? Там точно правды не будет
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27.02.2022 12:44 Ответить
Илон Маск подключает Украину к Starlink

Справка: Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая SpaceX для обеспечения высокоскоростным спутниковым интернетом в местах, где он ненадежный, дорогой или вовсе недоступен.
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27.02.2022 10:30 Ответить
Антропологи кажуть, що місцевість, оточуюче середовище впливає на свідомість і розвиток. Зараз ми бачимо вплив боліт, комарів, грибів, і похмурих ялинкових лісів на спосіб мислення тих людей. У них все перекручено, і сутінкове сприйняття світу, і вони переконані що так повинні думати усі люди на планеті. А коли їм кажуть що свої забаганки треба все ж узгоджувати із думками решти світу, то вони казяться від люті і керуються тільки хижацькими інстинктами.
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27.02.2022 11:10 Ответить
Вбивай свинособак! Вбивай окупантів!
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27.02.2022 11:24 Ответить
Путінський та Лукашенківський режими, то єдине. Не існує Білорусі є Белорусская губерния
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27.02.2022 12:12 Ответить
Настав час прийняти ВР України Закон яким би ВСУ мали право відкривати упереджувальний вогонь по військових об"єктах Білорусії та РФії з яких ведеться вогонь по території України. з яких вилітають літаки бомбордувати міста і села України.
ВР України повинна звернутись з відозвою до парламенту Білорусії розуміється що для Лукавого це муйня але це дійде до народу і головне до с імей військових Білорусії - це збереже їм життя.

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27.02.2022 14:11 Ответить
 
 