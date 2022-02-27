В Черниговской области местные жители остановили российские танки и не пропускают их дальше. ВИДЕО

В окрестностях города Корюковка, что на Черниговщине, люди толпой блокируют передвижение оккупационной техники противника.

Об этом сообщают Сухопутные Войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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