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В Черниговской области местные жители остановили российские танки и не пропускают их дальше. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В окрестностях города Корюковка, что на Черниговщине, люди толпой блокируют передвижение оккупационной техники противника.
Об этом сообщают Сухопутные Войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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+21 экзорцист
показать весь комментарий27.02.2022 10:42
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+11 Александр Лихошва
показать весь комментарий27.02.2022 10:52
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Яке ледь їде....
https://www.unian.net/war/pod-kahovkoy-ukrainskie-romy-ukrali-u-rossiyskih-okkupantov-tank-novosti-donbassa-11720338.html
- Мы, русские, едем на Украинскую землю
- Ми вже тисячу разів попереджали - не «на», а «в»
Але з 2014 року розмноження бандерівців в Україні перевищило темпи розмноження китайців.
Але я з Франківська - у нас 105% населення бандерівці.
(Пояснюю, якщо Ви, можливо, не в курсі: члени ОУН, переважно мельниківького відламу, але і бандерівського відламу теж, називали себе стоп'ятипроцентовими українцями. Це так, до слова, згадав історію.)
"Їх же попереджали, що з вакциною Спутнік в українські міста не пускають."
Такі правила війни.
казати щоб складали зброю та здавалися,
інакше спалювати