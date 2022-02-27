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"Вот как они не бьют мирное население": Результаты обстрела Василькова в Киевской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска обстреляли город Васильков в Киевской области. В результате чего загорелась нефтебаза и пострадали гражданские объекты.

Видео опубликовано в сети, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Пожар на нефтебазе под Васильковом продолжается: огонь не распространяется, - ГСЧС
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Топ комментарии
+16
Путю чекає леді Гаага.
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27.02.2022 10:49
+15
Маскалі - не люди. Передай істину далі.
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27.02.2022 10:50
+14
Звери, быдло, ********!!
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27.02.2022 10:50
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Путю чекає леді Гаага.
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27.02.2022 10:49 Ответить
Хай спочатку доживе.
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27.02.2022 10:50 Ответить
Я думаю его свои траванут
не от любви к миру конечно, а защищая свои бабки в мировых банках
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27.02.2022 10:55 Ответить
Звери, быдло, ********!!
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27.02.2022 10:50 Ответить
Лаптеногі, людиноподібні, маскалопітеки, гандони... Але можна одним словом - маскалі!
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27.02.2022 10:51 Ответить
москалі це надто лагідно. кацапи -ось хто вони
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27.02.2022 11:04 Ответить
Маскалі - не люди. Передай істину далі.
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27.02.2022 10:50 Ответить
Лишнехромосомный деревянный солдатик, иди вслед за раССейским военным кораблём.
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27.02.2022 10:51 Ответить
"Вони реально *******? Їхати ВНОЧІ на Троєщину"
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27.02.2022 11:12 Ответить
"В Ірпені вуличні бої, колона з 20 БТР та танків знайшли вихід, вийшли на непідірваниц жд міст.Прямують на святошино, передавайте швидше!!!!!!!!"
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27.02.2022 10:52 Ответить
Телефонував родичам в Васильків, кажуть відбили у тварюк.
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27.02.2022 10:53 Ответить
За Васильківську Нафтобазу у Крячках - плєшивий карлік, ти здохнеш з якимось предметом попередньо засунутим тобі в жопу. Ось побачиш!!!
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27.02.2022 10:55 Ответить
За кожин такий вчинок від України находят в рашку БАНДЕРолькі у целофані.
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27.02.2022 10:59 Ответить
показывайте это ватанам с луганска и донецка
пусть сравнивают
(которые совсем тугие)
чтобы различали
а тут фашисты бандеровцы
а тут
рассеюшка освободитель
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27.02.2022 11:12 Ответить
сравнивают с своим "разбомбленный хунтой" донецк

а тут все по тактике кремлефюрера
грозный, алеппо
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27.02.2022 11:14 Ответить
Rebjata prosba k vam. Porshu vas, Najdite 2-x deputatov tvarej po imeni Ilja Kiva i Sharij pomoemu i pozhajlusta, ne nado maratsa. Tolko posadte ix oboix na odnu shishku i snimite na video.
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27.02.2022 11:20 Ответить
Це розбомбили наш інтернат. Слава богу, дітей там не було. Іуди, горіти Вам в пеклі, наші захисники його вам зроблять)))
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27.02.2022 11:21 Ответить
кацапню в полон не брать!
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27.02.2022 11:47 Ответить
Я там був піджаком (студентом воєнки). Зараз в діаспорі, все відбудуємо!
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28.02.2022 20:48 Ответить
 
 