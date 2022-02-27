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"Вот как они не бьют мирное население": Результаты обстрела Василькова в Киевской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска обстреляли город Васильков в Киевской области. В результате чего загорелась нефтебаза и пострадали гражданские объекты.
Видео опубликовано в сети, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+16 Тетяна Тать
показать весь комментарий27.02.2022 10:49
+15 экзорцист
показать весь комментарий27.02.2022 10:50
+14 Сергей Рейнвей
показать весь комментарий27.02.2022 10:50
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не от любви к миру конечно, а защищая свои бабки в мировых банках
пусть сравнивают
(которые совсем тугие)
чтобы различали
а тут фашисты бандеровцы
а тут
рассеюшка освободитель
а тут все по тактике кремлефюрера
грозный, алеппо