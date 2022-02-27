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"Что Байрактар животворящий делает!" - атака беспилотника ВСУ на колонну бронетехники российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Украинские воины совершили успешную атаку на колонну вражеской бронетехники, используя беспилотник "Байрактар"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и опубликовал видео удар по колонне оккупантов.

"Что Байрактар животворящий делает!.." - написал Залужный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воздушные Силы ВСУ несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси самолетом ТУ-22, - Залужный
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Топ комментарии
+117
Яка краса! Я буду перед сном переглядати, щоб краще спати.
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27.02.2022 10:46
+74
Смерть окупантам
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27.02.2022 10:47
+64
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27.02.2022 10:49
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Яка краса! Я буду перед сном переглядати, щоб краще спати.
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27.02.2022 10:46 Ответить
с. Чорнобаївка, Херсонська область
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27.02.2022 11:04 Ответить
Смерть окупантам
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27.02.2022 10:47 Ответить
Не харчуйтесь з підлоги.
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27.02.2022 10:49 Ответить
намагаються збити лаптем...
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27.02.2022 10:50 Ответить
Ага, сбили, и съели!!! "Байрактар"??? Они хоть знают что это такое, или им об этом говорит Апостол Гаврил уже на небесах - Парни а вас "Байрактар" *****, не забудьте, "Бай-ра-ктар", запомнили?!!! Запиште!!
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27.02.2022 10:51 Ответить
Закопає кацапурів в українських байраках.
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27.02.2022 11:07 Ответить
байрактары ходят высоко, их можно или авиацией, или буками, мелке не достанет
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27.02.2022 11:11 Ответить
У них можливо який завгодно безпілотник Байрактар

У нас їх багато, є розвідувальні
Іх напевно і збили
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27.02.2022 11:27 Ответить
+
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27.02.2022 10:47 Ответить
ПОРАДНИК ДЛЯ РУХУ ОПОРУ❗️

✔️Ваші прості дії мають велике значення в боротьбі з ворогом!
✅Зорієнтуйтесь на основному завданні, а саме:
знищенні/виведенні з ладу системи управління противника та роботи його тилу.
Є у вас зброя та патрони чи немає використовуйте усі можливі методи і способи боротьби:
🔻демонтуйте або ретельно замалюйте дорожні знаки, назви населених пунктів, щоб заплутати ворога;
🔻робіть лісові завали для унеможливлення просування ворога;
🔻будьте креативними, використовуйте інші інженерні спорудження та хитрощі;
🔻активно використовуйте саморобні запалювальні засоби
🔻руйнуйте ключові вузли транспортної інфраструктури
🔻підвищуйте активність у нічний час та сутінки.
Нехай ворог пожалкує, що сунувся на нашу землю, в як наслідок потрапив у самісіньке пекло❗️

P.S. "Борщ і вареники хай краще свиням, свинособак на вили!"

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України Сухопутні війська ЗС України

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
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27.02.2022 10:47 Ответить
Оце ж бо гарно! Прям, як фейєрверки на Новий рік!
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27.02.2022 10:48 Ответить
10/10
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27.02.2022 10:48 Ответить
красіво)
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27.02.2022 10:48 Ответить
******* так, будто бы свинособаки снаряды везли..?)
Вдвойне хорошо!)))
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27.02.2022 10:49 Ответить
Паливо?
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27.02.2022 10:52 Ответить
Походу таки да, попал скорее всего в грузовик со снарядами и пошла цепная реакция с фейрверком.
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27.02.2022 10:55 Ответить
Не ображайте ні свиней ні собак, будь ласка.
Свиня це тварина якою годувалися сотні, якщо не тисячи поколіть.
А кращого і більш надійного друга ніж собака в людини не було і ніколи не буде. Не лише в українців, а взагалі в homo sapiens.
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27.02.2022 11:01 Ответить
у термина "свинособака" теж своя історія є
https://de.wikipedia.org/wiki/Innerer_Schweinehund
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27.02.2022 11:42 Ответить
Термін це добре. Але треба думати головою перед тим як писати, а не діяти рефлекторно як ракушка.
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27.02.2022 11:44 Ответить
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27.02.2022 10:49 Ответить
Вже більше
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27.02.2022 10:59 Ответить
Та вже більше 10 к
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27.02.2022 11:11 Ответить
Молодці хлопці... Мало такого озброєння, зато воно є....
Слава Україні!
Байрактар - "кара небесна"!!!
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27.02.2022 10:49 Ответить
Добре! Але там є що палити!!
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27.02.2022 18:27 Ответить
Слава Воїнам України!

Мочіть рашистів, сук підлих😡
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27.02.2022 10:49 Ответить
****!
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27.02.2022 10:50 Ответить
Харківський університет ядерної кібернетики?
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27.02.2022 11:02 Ответить
⚡️Международная федерация дзюдо приостановила полномочия Путина в качестве почетного президента и посла организации.
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27.02.2022 10:50 Ответить
пізно,вже нікуди не виїдете і з вами змагатися ніхто не буде.
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27.02.2022 11:01 Ответить
а хоккейна?
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27.02.2022 11:17 Ответить
Но надо оставить его в качестве осла организации.
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27.02.2022 11:57 Ответить
Надеюсь Турция еще подбросит нам этих чудо-птиц.
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27.02.2022 10:50 Ответить
Підвезуть стільки,що хватить розхерячити і всю підоросію!
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27.02.2022 11:02 Ответить
Кажуть що везуть щось Турки

А що саме не кажуть
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27.02.2022 11:30 Ответить
Русня ж орет, что она ***** какая набожная.... Вот вам, ******, святой огонь.

Очищение, так сказать: кто не выжил - не был святым)))
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27.02.2022 10:50 Ответить
"Кто сожжотся, тот и спасется!"
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27.02.2022 20:59 Ответить
"В Ірпені вуличні бої, колона з 20 БТР та танків знайшли вихід, вийшли на непідірваниц жд міст.Прямують на святошино, передавайте швидше!!!!!!!!"
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27.02.2022 10:51 Ответить
значит должны выйти на с. Коцюбинское.
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27.02.2022 12:10 Ответить
Таке враження, що укропи цілеспрямовано "ідут на ескалацію".
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27.02.2022 10:51 Ответить
ні, це просто "принуждение" до капітуляції
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27.02.2022 11:02 Ответить
Спєцопєрація по дєпутінізаціі рашкостану.
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27.02.2022 11:14 Ответить
Смерть с неба
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27.02.2022 10:51 Ответить
Головне щоб єрдоган тим кацапським тварюкам не почав поставки
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27.02.2022 10:52 Ответить
Турки не ізраїльтяни, а тому не будуть.
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27.02.2022 12:39 Ответить
Красота!!!
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27.02.2022 10:52 Ответить
Турции большое спасибо!
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27.02.2022 10:53 Ответить
Мало , тре більше !
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27.02.2022 10:53 Ответить
Viktoriya Ferenets added a new photo.

9 hrs ·



Попереджалося бо #Джавелін_Омікронович і #Байрактар_Омікронович хлопці вибухові
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27.02.2022 10:54 Ответить
там каци буратіну в Україну тягнуть. Ото слід бомбити ще на території рашкі
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27.02.2022 10:54 Ответить
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27.02.2022 10:54 Ответить
Жаль, что Задорнов отправился поговорить с Кобзоном.
Интересно, чтобы он сейчас говорил? ("русская смекалка, нашу нацию не победить").
Может и правду наконец=то сказал в отношении не американцев, а кацапов: "НУ ТУПЫЕ....!"
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27.02.2022 11:11 Ответить
Так он с кабздоном им там сейчас концерты даёт
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27.02.2022 11:18 Ответить
Да не тільки він

Там і Жиріки вже задоджив могилізацію росії
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27.02.2022 11:31 Ответить
Смажених бурятів прибуло.
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27.02.2022 10:56 Ответить
Там перед вибухом щось на даху вантажівки блиснуло.
Це вже наші ставлять мітки для Байрактарів на потилиці рашикам?
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27.02.2022 10:58 Ответить
то слід від ракети
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27.02.2022 11:02 Ответить
Харків! У місті багато лосів. Полювання відкрито )
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27.02.2022 10:58 Ответить
Как раз успевают на вечерний концерт Кобзона.
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27.02.2022 10:59 Ответить
красівоє
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27.02.2022 10:59 Ответить
Вот такую технику нужно было закупать и побольше а не катера которые ни разу даже с бухты не вышли
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27.02.2022 11:00 Ответить
Просто музика для очей
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27.02.2022 11:01 Ответить
Хорошо, но мало!
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27.02.2022 11:01 Ответить
Файно влупили!
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27.02.2022 11:02 Ответить
Вот это феерверк свинособаки дали в честь Героев ВСУ! жителям парижа такое и не снилось!
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27.02.2022 11:04 Ответить
tam orujiye bilo vsyu kolonnu razobyut klassno
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27.02.2022 11:05 Ответить
На это можно смотреть вечно
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27.02.2022 11:06 Ответить
спасибо
arkadaş
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27.02.2022 11:08 Ответить
Смерть путлеровским рашистам.
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27.02.2022 11:09 Ответить
ну красиво же
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27.02.2022 11:10 Ответить
мало. а что потом мордовских недобитков в ручную добивать? это не порядок.
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27.02.2022 11:11 Ответить
Хорошее оружие.
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27.02.2022 11:12 Ответить
горить в аду ******** путинские
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27.02.2022 11:15 Ответить
Очень хорошо .Так держать . Каждый украинец стоит тысячи Байрактаров !
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27.02.2022 11:20 Ответить
цікаво що вирахували що це з боеприпасами
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27.02.2022 11:22 Ответить
Сдохните, твари путинские, гореть вам в аду, уроды!!!
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27.02.2022 11:27 Ответить
Залужный, оказывается, человек с чувством юмора!
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27.02.2022 11:33 Ответить
По перше, це просто красиво )...
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27.02.2022 11:38 Ответить
"Байрактары пишут ответ *****"
(картина Айвазовского).
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27.02.2022 11:46 Ответить
Классно ! Слава Украине !!! Смерть ***** !!!
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27.02.2022 11:54 Ответить
в боєкомплект...яка краса!
А що новий Рік? феєрверк
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27.02.2022 12:07 Ответить
Наконец то! Байрактар работает! И нам показали! Для поднятия духа ! Слава Украине!
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27.02.2022 12:08 Ответить
Супер!
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27.02.2022 12:28 Ответить
Сжигайте побольше этих мразей. Желательно чтобы горела не только техника, но и кебаб внутри техники.
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27.02.2022 13:17 Ответить
Ух ты, какой салют красивый, как на День Пабеды!
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27.02.2022 15:50 Ответить
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:28 Ответить
Ой красиво!
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27.02.2022 16:44 Ответить
Пламєнний привіт
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27.02.2022 20:45 Ответить
Я цього року нітроамофоску куплять не буду бо бачу москалики краще підходять для удобрення ґрунту! Щоб картопля гарно родиле потрібно : 5 москаликів на 2сот огороду !
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27.02.2022 21:12 Ответить
хорватия уже закрыла воздушное пространство для самолетов















Pavel Lukunić

Maria Zagrebchanka в 16:40 Plenkovic объявил



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28.02.2022 00:46 Ответить
На подходе ещё 65ть километров целей для "Знаменосцев" (Bayraktar по Турецки, ещё давненько у своего турецкого клиента спрашивал).
Слава Украине!
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02.03.2022 14:22 Ответить
На нашем ОРКтв биоособей убеждают что байрактар - это фэйк.
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11.04.2022 03:01 Ответить
 
 