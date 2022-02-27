"Что Байрактар животворящий делает!" - атака беспилотника ВСУ на колонну бронетехники российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины совершили успешную атаку на колонну вражеской бронетехники, используя беспилотник "Байрактар"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и опубликовал видео удар по колонне оккупантов.

"Что Байрактар животворящий делает!.." - написал Залужный.

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