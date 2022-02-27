В Буче войска РФ обстреляли памятник воинам-афганцам. ВИДЕО

Российские оккупатны в Буче обстреляли памятник воинам-афганцам.

Об этом сообщает Телерадиостудия МО Украины Бриз, передает Цензор.НЕТ.

"В Буче оккупант вступил в бой с памятником афганцам", – говорится в сообщении.

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