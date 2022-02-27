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ВСУ уничтожили военную технику российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска несут потери на территории Украины. Они теряют как военную технику, так и военных.

Видео опубликовано в сети, сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+31
поворачивайте орки назад домой в рашу, и идите на масквабад, вытаскиваете из кремля бункерного деда кабаева и в кремле ищите своих фашистов..
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27.02.2022 11:14
+25
Обратите внимание, как одеты и обуты наши военные. А кацапы на их фоне, как бомжи.
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27.02.2022 11:18
+21
Даже по людям видно, что боевой дух на подъеме.
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27.02.2022 11:18
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поворачивайте орки назад домой в рашу, и идите на масквабад, вытаскиваете из кремля бункерного деда кабаева и в кремле ищите своих фашистов..
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27.02.2022 11:14 Ответить
Та є слушок, що воно вже в Хабаровськ втікло
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27.02.2022 11:22 Ответить
Там Зелений Клин. Пам"ятаєте події ? Фуркала (який виступив протів пуйла запхали в каталашку), але ж більшість населення то генетичні українці. А прізвище Фуркал, переробили з українського Фкркало (тобто малий вітрячок який крутиться (від вітру)-фуркало.
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27.02.2022 12:02 Ответить
педофильный карлик давно уже за юралом ховается. а в мацквабаде одни чуркобесные очкерийцы остались и немного русни на их обслуживании.
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27.02.2022 11:26 Ответить
То они обосрались,думали настоящая))
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27.02.2022 11:16 Ответить
Даже по людям видно, что боевой дух на подъеме.
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27.02.2022 11:18 Ответить
Хороший у тебя ник. Очень актуальный для рассеи на данный момент.
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27.02.2022 12:22 Ответить
Обратите внимание, как одеты и обуты наши военные. А кацапы на их фоне, как бомжи.
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27.02.2022 11:18 Ответить
я теж звернув увагу
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27.02.2022 11:28 Ответить
"***** своих не кормит?": российские оккупанты обносят магазины в Тростянке (Видео)

https://youtu.be/1esdxfOWFaY

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27.02.2022 11:18 Ответить
да блин
хоть 1 рашист с шевронами своей страны есть у них в армии

а че у них красные повязки?
они че дежурные?
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27.02.2022 11:24 Ответить
да ***. дневальные по роте. все без исключения
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27.02.2022 11:39 Ответить
вони в життю такого не бачили у своїх мухосрансках..
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27.02.2022 11:29 Ответить
рашисты гении
они буквы Z и V на всю технику поставили
теперь отмазки "это с дебальцево записи
это с сирии
это с илловайска"
не пройдут
эта буква везде вылазиет
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27.02.2022 11:18 Ответить
Я думав, що Z - це зомбі...
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27.02.2022 11:21 Ответить
******
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27.02.2022 11:45 Ответить
Zасранці .
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27.02.2022 12:07 Ответить
Zhopa
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27.02.2022 15:21 Ответить
думаю если будут собирать снова (че то сомневаюсь
где столько еще собрать)
то уже наносить не будут

хотя их тигры сразу контрастируют
уж очень их сразу узнать можно

а то пели песли про шахтеров донбасса
а там т80 т64
что танки в ссср еще были и на скадах украинских они тоже были
только рашенские модернезированые и можно (но не всегда, сложно фото найти еще надо)

он вообще без бошки
сейчас везде инет
все записывается

в 14м были просто фотки
а тут прям видео
все есть в инете мгновенно

но осторожнее
телеге я бы не доверял
важные вещи там не пишите
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27.02.2022 11:22 Ответить
Харьков
в 9-00
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27.02.2022 11:19 Ответить
По информации Market Rebellion, финансовый директор «Газпрома» покончил жизнь самоубийством
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27.02.2022 11:20 Ответить
догазувався
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27.02.2022 11:31 Ответить
Да и х..й с ним.
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27.02.2022 11:43 Ответить
Видео надо назвать поставка российского вооружения, плюс сами курьеры. Короче Bolt по русскому.
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27.02.2022 11:20 Ответить
УКРАЇНСЬКИМ ССО-РЕСПЕКТ...
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27.02.2022 11:23 Ответить
это не спецура это братья пехотинцы
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27.02.2022 11:24 Ответить
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27.02.2022 11:24 Ответить
Там еще еще есть вторая часть видео, где наши допрашивают пленного кацапа из одной из этих машин.
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27.02.2022 11:26 Ответить
А трупи кацапські на асфальті...
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27.02.2022 11:29 Ответить
кацапітеки *****....
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27.02.2022 11:32 Ответить
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27.02.2022 11:40 Ответить
Какая же мерзкая тварь!
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27.02.2022 12:28 Ответить
 
 