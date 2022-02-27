45 219 32
ВСУ уничтожили военную технику российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска несут потери на территории Украины. Они теряют как военную технику, так и военных.
Видео опубликовано в сети, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+31 atv1204 atv
показать весь комментарий27.02.2022 11:14
+25 Наталия П
показать весь комментарий27.02.2022 11:18
+21 Мобильный крематорий
показать весь комментарий27.02.2022 11:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://youtu.be/1esdxfOWFaY
хоть 1 рашист с шевронами своей страны есть у них в армии
а че у них красные повязки?
они че дежурные?
они буквы Z и V на всю технику поставили
теперь отмазки "это с дебальцево записи
это с сирии
это с илловайска"
не пройдут
эта буква везде вылазиет
где столько еще собрать)
то уже наносить не будут
хотя их тигры сразу контрастируют
уж очень их сразу узнать можно
а то пели песли про шахтеров донбасса
а там т80 т64
что танки в ссср еще были и на скадах украинских они тоже были
только рашенские модернезированые и можно (но не всегда, сложно фото найти еще надо)
он вообще без бошки
сейчас везде инет
все записывается
в 14м были просто фотки
а тут прям видео
все есть в инете мгновенно
но осторожнее
телеге я бы не доверял
важные вещи там не пишите
в 9-00