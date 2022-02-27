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Мы докажем в справедливом суде, что Путин – главный военный преступник 21 века. Скажем вам это в Гааге в глаза, – Венедиктова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные силы РФ систематически демонстрируют пренебрежительное отношение к законам и обычаям ведения войны, они постоянно совершают атаки на объекты гражданской инфраструктуры, находящиеся под защитой международного гуманитарного права.

Об этом в своем обращении к россиянам отметила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Граждане России, если вы не прекратите эту войну - вы соучастники и пособники самых тяжких военных преступлений , преступлений против мира и человечности, развязывания и ведения агрессивной войны, массовых убийств мирного населения, применения оружия массового уничтожения и запрещенных международным правом видов вооружения. Сроков давности за них нет, - сказала Венедиктова.

Она напомнила, что вчера диверсанты расстреляли семью с 3-мя детьми в Киеве. Погибли родители и одна из дочерей, которая училась в 4 классе. В Херсонской области ваши войска обстреляли скорую помощь с раненными - водитель и пациент сгорели. Ваши ракеты бьют по жилым районам и населенным пунктам. Погибают и получают тяжелые ранения дети, люди пожилого возраста и женщины. Вооруженные силы РФ систематически демонстрируют пренебрежительное отношение к законам и обычаям ведения войны, они постоянно совершают атаки на объекты гражданской инфраструктуры, которые находятся под защитой международного гуманитарного права. Войска агрессора нанесли сотни ударов крылатыми и баллистическими ракетами по гражданскому населению. Десятки таких ударов были направлены на детские сады и школы, больницы, где находились самые маленькие украинцы.

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Только за сегодняшнюю ночь захватнические войска РФ нанесли удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры, среди которых: - нефтебаза в Василькове; - газопровод в Харькове; - захоронение ядерных отходов в Киеве. Все эти объекты не являлись законными военными целями с точки зрения международного гуманитарного права. От ударов по этим объектам в первую очередь страдает гражданское население. Расплачиваться за это будут нынешние и будущие поколения россиян. Вы при всех потугах вашей пропаганды, которая заливает вам мозги и сердца, не представите меня - до 40 лет жившую в русскоязычном Харькове с фамилией Венедиктова, радикалкой. А националисты - мы все. Националисты – украинцы от Керчи, Донецка и до Львова, Ужгорода и Тернополя. Националисты - это те, кто любит свою родину. И мы на своей земле. В своей стране. И вас не звали. И ничего не сделали такого, чтоб пришёл грязный русский танк. Наша нация сшивается и крепнет. И мы победим! У вас нет шансов. Мы все равно победим. Потому что за нами правда. Гражданин Путин. Обычно я не называю фамилии и чту презумпцию невиновности. Но не в вашем случае. Мы докажем в справедливом суде, что вы убийца и главный военный преступник 21 века. Это я вам официально заявляю. Как Генеральный прокурор суверенного государства Украина в своих границах, а не в ваших. Как возможный будущий главный государственный обвинитель в международном суде. Придёт время - мы скажем это вам в Гааге в глаза.

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Топ комментарии
+14
Ворог ще зовсім не визнав своєї поразки. Він лише переходить до "плану Б". А далі має і "план В", і ще пару-трійку варіантів. Своїм опором ми до нестями озлобили потвору, яка і без того патологічно нас ненавиділа. І поставили під питання непереможність РФ, на уявленні про яку базується вся політика Кремля. Тепер для Пуйла дотиснути та знищити нас - не примха, а питання виживання режиму, а отже - і його особистого виживання.

Саме зараз почнеться найважче. Ворог переживе шок від провалу "блискавичної" операції, і перейде до тотальної війни - із поступовим проповзанням вперед ціною будь-яких втрат і знищенням всього перед собою. І на цю війну він кине всі ресурси, які ще лишились у Імперії.

На щастя, ці ресурси геть не безмежні. Ворог це розуміє, отож поспішатиме наскільки зможе. Час наразі працює на нас, відлік пішов. Але це також розуміємо не лише ми, а і ворог.

Головне зараз - від радощів першої перемоги не впасти у невиправдану ейфорію, і не почати з години на годину чекати полегшеня. Навпаки - саме тому, що ми перемагаємо, нас чекають дуже важкі дні, значно важчі за сьогоднішній.

Полегшення прийде, але аж ніяк не за кілька діб. Наразі слід готуватись до масштабного штурму столиці вже не силами ДРГ чи навіть десантників, а головними силами, які лише стягуються поволі зі Сходу, через Сумщину та Чернігівщину, які ще тільки заходять із Білорусі, і які тягнуть із собою важку арту та інші "останні аргументи". Оскільки прорватись до Києва ми їм швидше за все не дамо, припускаю, що їм вдасться на якийсь час взяти місто в кільце, і нам доведеться витримати облогу. В цьому немає нічого неможливого, але на це слід налаштуватися та морально приготуватися. - Євген Дикий https://gazeta.ua/blog/56642/nas-chekayut-vazhki-dni-vorog-perejde-do-totalnoyi-vijni
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27.02.2022 11:06
+5
ПОТРІБНО ВЖЕ ОГОЛОСИТИ ***...А-ВІЙСЬКОВИМ ЗЛОЧИНЦЕМ
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27.02.2022 11:06
+5
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27.02.2022 11:07
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Правила форума Совет форумчан
Карлика в яму и чтобы любой желающий мог в него пописать или сходить по большой нужде
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27.02.2022 11:06 Ответить
Ворог ще зовсім не визнав своєї поразки. Він лише переходить до "плану Б". А далі має і "план В", і ще пару-трійку варіантів. Своїм опором ми до нестями озлобили потвору, яка і без того патологічно нас ненавиділа. І поставили під питання непереможність РФ, на уявленні про яку базується вся політика Кремля. Тепер для Пуйла дотиснути та знищити нас - не примха, а питання виживання режиму, а отже - і його особистого виживання.

Саме зараз почнеться найважче. Ворог переживе шок від провалу "блискавичної" операції, і перейде до тотальної війни - із поступовим проповзанням вперед ціною будь-яких втрат і знищенням всього перед собою. І на цю війну він кине всі ресурси, які ще лишились у Імперії.

На щастя, ці ресурси геть не безмежні. Ворог це розуміє, отож поспішатиме наскільки зможе. Час наразі працює на нас, відлік пішов. Але це також розуміємо не лише ми, а і ворог.

Головне зараз - від радощів першої перемоги не впасти у невиправдану ейфорію, і не почати з години на годину чекати полегшеня. Навпаки - саме тому, що ми перемагаємо, нас чекають дуже важкі дні, значно важчі за сьогоднішній.

Полегшення прийде, але аж ніяк не за кілька діб. Наразі слід готуватись до масштабного штурму столиці вже не силами ДРГ чи навіть десантників, а головними силами, які лише стягуються поволі зі Сходу, через Сумщину та Чернігівщину, які ще тільки заходять із Білорусі, і які тягнуть із собою важку арту та інші "останні аргументи". Оскільки прорватись до Києва ми їм швидше за все не дамо, припускаю, що їм вдасться на якийсь час взяти місто в кільце, і нам доведеться витримати облогу. В цьому немає нічого неможливого, але на це слід налаштуватися та морально приготуватися. - Євген Дикий https://gazeta.ua/blog/56642/nas-chekayut-vazhki-dni-vorog-perejde-do-totalnoyi-vijni
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27.02.2022 11:06 Ответить
З кожним днем *********** буде важче і важче вести цю війну, ми згуртовані, воно тримається на брехні. Але трупи його солдатів не брешуть.
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27.02.2022 11:18 Ответить
так, це факт. молоденькі ці...їх горобчики, погано озброєні, дезорієнтовані, ті, що вважають що вони на навчаннях- м'ясо для розпалювання ворожнечі. те як би мовити "назад шляху немає"- щоб всі так вважали. і це частина плану. назад шляху вже немає...
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27.02.2022 11:26 Ответить
ПОТРІБНО ВЖЕ ОГОЛОСИТИ ***...А-ВІЙСЬКОВИМ ЗЛОЧИНЦЕМ
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27.02.2022 11:06 Ответить
Дура?
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27.02.2022 11:06 Ответить
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27.02.2022 11:07 Ответить
О ...Венедіктовій ставити + ?
?Часи міняються ...
Зобачим ...
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27.02.2022 11:11 Ответить
лучше бы не видосики снимала, а купила бы пару джевелинов или стингеров...
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27.02.2022 11:14 Ответить
..что бы завалить дело - нужно его возглавить.. заявления от таких персонажей могут свести к обратному результату.. Венедиктову в топку.. Аминь
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27.02.2022 11:20 Ответить
Обращаться может и нужно к россиянам, но бесполезно, так как большинство там зомби. Пропаганда 8 лет промывала мозги. А те...немногие, кто все понимает они ничего не сделают, даже если все выйдут ничего не изменится. На россии власть ложила на мнение народа. Единственный вариант, только революция, как сказал Ходарковский, но для этого не хватит у них смелости.
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27.02.2022 11:21 Ответить
тогда пусть нато делают спецоперацию резкую
только бы знать где эта крыса засела
не вылазиет же
и всех его подлиз в гаагу за ним
(пропагандистов в первую очередь)
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27.02.2022 11:26 Ответить
///
Заммэра Днепр Михаил Лысенко отметил, что сейчас в днепровские морги привозят трупы российских оккупантов. Об этом нашу местную власть попросили представители других областей. В частности, Херсонской и Харьковской, где сейчас происходят ожесточенные бои против оккупантов и их морги видимо забиты этим.... этим.
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27.02.2022 11:24 Ответить
вот теперь заниматься пора нужным делом
потом будете валить партийных врагов
сейчас не время
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27.02.2022 11:25 Ответить
Так Бенедіктівна ! Це краще ніж доказівати вій краіні що злочинці у нас учасники АТО та волонтери !
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27.02.2022 11:27 Ответить
Дааа..... Все любители русского мира в Украине получили прививку на столетие !!!
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27.02.2022 11:27 Ответить
всій країні....
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27.02.2022 11:27 Ответить
Да Венедиктова, ты уже это сказала всем нашим коррупционерам, ты уже разобралась со всеми, кто привёл к ослаблению страны в военном плане и теперь тебя понесло дальше. Может хорош уже воздух гонять?
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27.02.2022 11:31 Ответить
"если вы не прекратите эту войну" - в смысле? А если прекратят - то шо? Наградить? Она понимает, что бред несёт?
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27.02.2022 12:10 Ответить
молодец УКРАИНКА!жечь этих тварей напалмом!СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.02.2022 12:15 Ответить
Ну че то , на четвёртый день проснулась
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28.02.2022 05:51 Ответить
 
 