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Войска РФ грабят магазин в Тростянце на Сумщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В городе Тростянец в Сумской области российские военные грабят магазины.
Видео было опубликовано в сети, сообщает Цензор.НЕТ.
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+40 Rino Onix
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+35 Олександр Каплуненко 5f8ba291
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когда в пакеты аккурато сложат
1) пошкодив залізничну станцію
2) знищив ешелон з пальним
3) спалив купу автоцистерн які стояли під закачкою пального
В результаті кацапи стоять на території Сумської та Чернігівської областей - наступ паралізований! Трохи пробують пертися на Чернігів з півночі - але слабенько Гупає зараз кілометрів за двадцять
що по менталітету, що по повадкам, що по амуніції...
У вас немає шансів, свинособаки!
Звільняють магазини від товарів, мразі!
Минуточку внимания, извините за опоздание, спасибо за понимание!
Дамы и гопода! Перед вами как всегда!
Специально и феноменально, эксклюзивно-скандально,
Нет соло из Осло, не дуэт от Моссовета,
Не трио из Рио, не квартет и не квинтет,
И не сикстет, тоже нет,
А просто столичные бродячие куплетисты исполнят свои куплеты,
Во время шоу просьба вести себя хорошо,
Дамы и господа, сохраняйте вашу бижутерию!
Между небом и землёй стоит под облаками
Город каменный большой белокаменный
Там асфальт давно метут босыми ногами с грустными глазами.
А кому-то песни петь, а кому-то слушать,
Гражданин, товарищ, барин, слышишь, дай нам на покушать.
Не ходите мимо нас, господа приличные,
Мы же тоже жрать хотим и нам нужны наличные.
дядя коммерсант, постой, сжалься над сироткой,
Покати копейкой медной, нам на хлеб и водку.
Если денег не даёшь, так хоть цыгаркой угости,
эх, подайте, Христа ради, Господи, спаси-прости.
Между небом и землёй стоит под облаками
Город каменный большой белокаменный
Там асфальт давно метут босыми ногами
С грустными глазами...
Дети Москвы, Дети Москвы.
И наша боль - жить такой судьбой.
Дети Москвы, дети Москвы.
И наша боль - жить такой судьбой.
Между небом и землёй поросёнок рылся
И нечаянно хвостом к небу прицепился,
Граждане прохожие, кидайте свои рублички,
А мы на эти рублички пойдём и купим бублички.
Купим себе бублички, булочки да калачи,
Дяденька, не тронь бродягу, палочкой не колоти.
Не гони нас с улицы, мы ж тут обездомились,
Жаль нет паспорта у нас, а то бы познакомились.
Между небом и землёй стоит под облаками
Город каменный большой белокаменный
Там асфальт давно метут босыми ногами
С грустными глазами...
Дети Москвы, Дети Москвы.
И наша боль - жить такой судьбой.
Дети Москвы, дети Москвы.
И наша боль - жить такой судьбой.
Не родили бы меня на свет мать моя с отцом,
Разве стал бы я тогда беспризорным сорванцом?
Не пошёл бы воровать я по карманам медяки..
И Не стал бы получать я от прохожих тумаки ..
Я б не стал курить и пить, да по улицам просить,
Я бы в школу записался, чтобы грамоту учить,
Выучил бы грамоту я, да науки всякие
И забыл бы навсегда про деньки босяцкие.
→ http://teksti-pesenok.ru/17/Serega/tekst-pesni-Deti
Нагадую: маскалі - не люди!
велич !
Мерзотники рашинські , ви приїхали до пекла і живими звідси ви не вийдете 😠
Даже историю Киевской Руси себе приписали !!
СЛАВА НАЦІЇ !!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!
Пакет герой.
еще скажут
да вы бохато живете
че вы рассею не любите
асвабадители магазинов
Отак вони завжди звільняли нас від хліба та мяса
було 150000 орків 90000 зайшло в Україну
Знищено 4500 орків мало- згідний але.....
Де їх дівати, вони ж розкладаються штиняють
чи це таким чином орки нам вкидають бактеріологічну зброю.
Те що та пані зі Львова-з куку у голові бовкнула не вирішає ситуацію, вона "куку" і забула.
Цей послід "руськага міру" треба утилізувати. Рити ями і туди скидати зверху сипати вапно
Засіб перевірений жидівськими військами НКВС московії в Україні ще у 1940-41 р. на Західній Україні, війсками жидівського ЧК московії у 1919-1924 на Східній Україні.
А тому що будуть ще 145000 орків
це вже ж було. i не раз...
или почему рассея - это продолжение и выкидыш Орды.
Андрей Трофимов
Почему "русский мир" является полной противоположностью европейского, Русь Московская - противоположность Руси и что и от кого взяла себе современная Россия, коротко и резко выложил российский академик, историк, доктор наук политических наук Юрий Пивоваров. Но не только он.
Юрий Пивоваров, академик РАН, известный историк, попавший в немилость на рассее, против которого возбудили нелепые криминальные дела, не сомневается: "рассея московская, позже петербургская, советская и сегодняшняя, является правопреемником Золотой Орды".
"В течение двух с половиной веков, находясь под монголами, князья Залесья, приезжали в Сарай, когда существовала Золотая Орда - западная часть Монгольской империи. Люди столкнулись с каким-то абсолютно необычным видом власти, которого раньше не видели. Он заключается в том, что один человек представляет все, а остальные - ничего...
Монгольская власть полностью отвергает любой договор, соглашение, сотрудничество и согласие между субъектами. Монгольская власть признает подлинной властью только насилие. И так называемые сегодня русские это восприняли. московские цари, великие князья постепенно переняли этот тип власти и эти политические отношения.
В цивилизованные времена император Павел I, сын Екатерины, однажды во время беседы с французским послом сказал ему: "В рассее что-то значит только тот, с кем я говорю, и только пока я с ним говорю". Это очень точная формулировка московской(рассейской,ордынской) власти.
Замечательный философ Григорий Федотов, который жил и умер в эмиграции после революции, комментируя конец монголо-татарского ига, сказал: "Ханская ставка была перенесена в Кремль". То есть хан переехал в Кремль, а москва приобрела татарские и монгольские черты, и поэтому русский император, великий князь русский - хан".
Однако не только историк Юрий Пивоваров имеет подобный взгляд на "русский мир". Перед ним были и другие известные "сыны Отчизны". Вот несколько из них:
Князь Николай Сергеевич Трубецкой:
"Наша задача - создать полностью новую культуру, которая не будет походить на европейскую цивилизацию… когда россия перестанет быть искаженным отражением европейской цивилизации… когда она снова станет самим собой: рассеей-Евразией, сознательной наследницей и носительницей великого наследия Чингисхана".
Граф Алексей Толстой:
"Есть две Руси. Первая Киевская имеет свой корень в мировой, а по меньшей мере в европейской культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости, понимала эта Русь так, как понимал ее весь западный мир. А есть еще вторая псевдо-Русь - московская. Это Русь Тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую ожесточенность. Эта Московская якобы Русь, из давних времен была, есть, и будет полным отрицанием всего европейского и ожесточенным врагом Европы".
"Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов*(прим. ошибается здесь граф, до монголов - э то история Киева и Руси, а вовсе не москвы, которой тогда и не было...) и до проклятой москвы, еще более позорной, чем самые монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали с талантами, данными нам Богом!"
Александр Дугин:
"От татар москва восприняла новый имперостроительный импульс. Московское царство стало радикально иным геополитическим образованием. Это было более не национальное государство, а Евразийская Империя с православной идеологией византизма и ордынским хозяйственным, военно-стратегическим централизмом.
И в завершение взгляд со стороны:
Карл Маркс:
"В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской эпохи стоит колыбель рассеи. Сменив имена и даты, увидим, что политика Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными…"
"россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства. Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной. Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов. Петр I соединил политическую хитрость монгольского раба с величием монгольского владетеля, которому Чингисхан завещал покорить мир…"
"Политика рассеи неизменна. русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной. Московский панславизм - всего лишь одна из форм захватничества…"
прим. главные вехи: 1169 год - разорение Киева первым прото-кацапом ...
уничтожение московской ордой Великого новгорода и Пскова при ваньке 3 и ваньке 4 грозном.