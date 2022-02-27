"Топаз-11, я Былина-42. Прием", - "Ребята, сдавайтесь. Вам всем п#зда! Сейчас Джавелинами накроем", - украинцы перехватили радиочастоты оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Украинские бойцы перехватили некоторые радиочастоты для переговоров между группами российских оккупантов и мешают россиянам координировать свои действия.
В распоряжении Цензор.НЕТ появилось несколько фрагментов такого вмешательства в связь оккупантов.
Топ комментарии
+66 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий27.02.2022 11:15
+54 Опандопало
показать весь комментарий27.02.2022 11:16
+51 Ольга Жмудовська
показать весь комментарий27.02.2022 11:20
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
У задержанного правоохранители изъяли автоматическое оружие с оптическим прицелом, а также патроны и соответствующее снаряжение.
Источник: Нацполиция Винницкой области
Поки Росія бреше, як її війська «спокійно і без втрат» заходять в українські міста, солдати РФ тікають лісами. Бо купа 200-их, а техніка - розбита. Публікуємо показове перехоплення розмови окупантів.
До речі, раніше ми думали, що вони тільки слово «паляниця» не можуть вимовити. А виявляється, що і з «Гастамєлем» є проблеми.
СБУ перехоплено їх розмову - тут https://t.me/dnvr_31/1997
Респект нашим захістникам за вельми ормгінальний спосіб ведення гібрідної війни.
людейбаранов
Це краще аудіо, яке я чула!!!
НИКАКОЙ к ним жалости. Правильно люди и делают, что устраивают им самосуд. Вообще не надо в плен брать гадов... Посмотришь на всё что творят сволочи так и сам звереешь :/
как приятно это слышать !!!!
храни вас Боженька...