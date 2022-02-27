РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5124 посетителя онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбщество Война
73 251 90
война (46847) Россия (91279) уничтожение (3837)

"Топаз-11, я Былина-42. Прием", - "Ребята, сдавайтесь. Вам всем п#зда! Сейчас Джавелинами накроем", - украинцы перехватили радиочастоты оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украинские бойцы перехватили некоторые радиочастоты для переговоров между группами российских оккупантов и мешают россиянам координировать свои действия.

В распоряжении Цензор.НЕТ появилось несколько фрагментов такого вмешательства в связь оккупантов.

Читайте также: "Что Байрактар животворящий делает!" - атака беспилотника ВСУ на колонну бронетехники российских оккупантов. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+66
ЗСУ-РЕСПЕКТ...
показать весь комментарий
27.02.2022 11:15
+54
Блдь, шикарно. Краще за блокбастєр )))
показать весь комментарий
27.02.2022 11:16
+51
найкраще аудіо в моєму житті
показать весь комментарий
27.02.2022 11:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
⚡️В Виннице полицейские и работники Службы безопасности Украины задержали вражеского диверсанта. Мужчина обозначал соответствующими отметками маршрут движения для врага.

У задержанного правоохранители изъяли автоматическое оружие с оптическим прицелом, а также патроны и соответствующее снаряжение.

Источник: Нацполиция Винницкой области
показать весь комментарий
27.02.2022 11:14 Ответить
изъяли оружие?Почему внутренние органы не изъяли?
показать весь комментарий
27.02.2022 11:41 Ответить
Спочатку скалічити, а лише потім задавати перше питання.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:11 Ответить
ЗСУ-РЕСПЕКТ...
показать весь комментарий
27.02.2022 11:15 Ответить
НА ЄВРОБАЧЕННЯ ЦЕЙ СТРИМ: ПЕРШЕ МІСЦЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:59 Ответить
РЕБ по українськи. Ефективніше ніж ************ у світі
показать весь комментарий
27.02.2022 12:58 Ответить
крік души рашиста: "Спасітє нас із ГостомЄля..!"

Поки Росія бреше, як її війська «спокійно і без втрат» заходять в українські міста, солдати РФ тікають лісами. Бо купа 200-их, а техніка - розбита. Публікуємо показове перехоплення розмови окупантів.

До речі, раніше ми думали, що вони тільки слово «паляниця» не можуть вимовити. А виявляється, що і з «Гастамєлем» є проблеми.
СБУ перехоплено їх розмову - тут https://t.me/dnvr_31/1997
показать весь комментарий
27.02.2022 11:16 Ответить
Не відкривається файл.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:27 Ответить
Треба записувати нові перевірочні слова для кацапський щелеп, бо вже й в пам"ять не влазять. ))
показать весь комментарий
27.02.2022 11:32 Ответить
про що це говорить - вони не гомосапієнси - бо мова це основна риса виду гомосапієнса..
показать весь комментарий
27.02.2022 12:08 Ответить
Блдь, шикарно. Краще за блокбастєр )))
показать весь комментарий
27.02.2022 11:16 Ответить
Ахахаха! Это шедевр!
показать весь комментарий
27.02.2022 11:19 Ответить
епічно!
показать весь комментарий
27.02.2022 11:19 Ответить
очень красиво звучат слова на украинском языке кацапам - скоро вам буде пізда... красиво и убедительно!
показать весь комментарий
27.02.2022 11:20 Ответить
найкраще аудіо в моєму житті
показать весь комментарий
27.02.2022 11:20 Ответить
Это Шедевр.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:20 Ответить
Хлопцям здоров'я і перемоги! Слава Україні!
показать весь комментарий
27.02.2022 11:21 Ответить
Нужно было не так троллить. От одного позывного передавать другому приказ сдаться.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:21 Ответить
Це просто класика.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:22 Ответить
Це шедевр!
показать весь комментарий
27.02.2022 11:23 Ответить
Путин мертв Топаз, путин мертв, сдаемся. ( на заметку )
показать весь комментарий
27.02.2022 11:23 Ответить
Это песня
показать весь комментарий
27.02.2022 11:24 Ответить
Лютого пісні пустіть по тих частотах
показать весь комментарий
27.02.2022 11:24 Ответить
відмінне відчутя гумору у наших хлоп"ят.))
показать весь комментарий
27.02.2022 11:24 Ответить
ШИКАРНО ,,,,
показать весь комментарий
27.02.2022 11:25 Ответить
пєстня
показать весь комментарий
27.02.2022 11:25 Ответить
)))
показать весь комментарий
27.02.2022 11:25 Ответить
Декілька голосів явно з Кавказу... А овцейобов вже зашкварили?

Респект нашим захістникам за вельми ормгінальний спосіб ведення гібрідної війни.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:26 Ответить
у Абдуллы много людей баранов
показать весь комментарий
27.02.2022 11:29 Ответить
Хлопці, ви кращі!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Це краще аудіо, яке я чула!!!
показать весь комментарий
27.02.2022 11:26 Ответить
Слава Україні!!!
показать весь комментарий
27.02.2022 11:26 Ответить
хай вивчають мову, бо коли полонені будуть будувати, те що знищили - їм буде потрібно.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:27 Ответить
Ніякий квартал не зрівняється з цим гумором, просто супер!
показать весь комментарий
27.02.2022 11:27 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
27.02.2022 11:27 Ответить
https://twitter.com/i/status/1497863072014295045 🤣💪
показать весь комментарий
27.02.2022 11:29 Ответить
https://t.me/operativnoZSU/9085
показать весь комментарий
27.02.2022 11:49 Ответить
Разів зо двадцять подивився. Як бальзам на серце.)
показать весь комментарий
27.02.2022 11:59 Ответить
Дякую, підняли настрій!
показать весь комментарий
27.02.2022 11:29 Ответить
А в плену скулят "нас на учения послали, мы даже ни знаем где мы"
показать весь комментарий
27.02.2022 11:30 Ответить
и это звучит как легенда для них всех, заучено.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:06 Ответить
Топаз не смог дать команду
показать весь комментарий
27.02.2022 11:30 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
27.02.2022 11:33 Ответить
так в Харькове ужа дали команду топазу ))) так дали...шоб оно падло не мародерило...

показать весь комментарий
27.02.2022 11:42 Ответить
топаз это уже мем
показать весь комментарий
27.02.2022 12:11 Ответить
Похоже, слово "*****" становиться украинским трендом.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:31 Ответить
за который и в сетях не банят !!!! между прочим
показать весь комментарий
27.02.2022 11:40 Ответить
Ми вас зв'яжемо,зв'яжемо по руках і ногах зв'яжемо-то було сильно.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:31 Ответить
Слухала б і слухала! Пісню гарну знайшли "Мацква по ком звонит колокола" А-ха-ха!
показать весь комментарий
27.02.2022 11:32 Ответить
ЛУЧШИЕ МУЖИКИ НАШИ)) ОГОНЬ
показать весь комментарий
27.02.2022 11:32 Ответить
А где сейчас воюют кадыровцы, на каком направлении? Вроде потери у них есть, интересно, сколько подохло?
показать весь комментарий
27.02.2022 11:32 Ответить
brejutsia. sami. shtob alfa vremia ne tratili
показать весь комментарий
27.02.2022 11:42 Ответить
Вчера была инфа что половина полягдла вместе с доблестным хенерало-генералисимуссом. А ещё утром они вешали аквафреш.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:42 Ответить
Уничтожили погань и не заметили особо!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:27 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 11:33 Ответить
москва по ком звонят твої колокола......москальький танк пішов на ***!
показать весь комментарий
27.02.2022 11:33 Ответить
Красавцы, прост красавцы
показать весь комментарий
27.02.2022 11:34 Ответить
Бейте их ребята, как били фашистов! Слава Героям!
показать весь комментарий
27.02.2022 11:34 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!!
показать весь комментарий
27.02.2022 11:34 Ответить
Вот жеш суки, а как в плен попадают так все не виноваты, на учениях мол они были... уроды и преступники.
НИКАКОЙ к ним жалости. Правильно люди и делают, что устраивают им самосуд. Вообще не надо в плен брать гадов... Посмотришь на всё что творят сволочи так и сам звереешь :/
показать весь комментарий
27.02.2022 11:35 Ответить
Я плакать, йа йа, алєс гут, украініше зольдатірен ! 😂😂😂
показать весь комментарий
27.02.2022 11:36 Ответить
Топаз я Былина ты где 123 радиостанция в *****.хлопцам лайк .СЛАВА УКРАЇНІ !!.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:36 Ответить
Силы терробороны с запада Украины выдвинулись в Киев - Арестович. Пипец москалям. БЕНДЕРОВЦЫ ИДУТ. РАСПРОСТАНИТЬ В соцсетях РФ.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:38 Ответить
вот это настоящее !!! и чувство юмора и гордость за наших и даже матюки - песня ))))
как приятно это слышать !!!!
храни вас Боженька...
показать весь комментарий
27.02.2022 11:39 Ответить
Для таких файлов нужно состряпать массовую рассылку на адреса всех гос. структур России, частную почту, взломанные адреса минобороны и т.д. В России сейчас душат все, что не связано со скабеевой. Да и анонимус не спит. А вот почта пока работает. Мокшанцам будет приятно послушать о последних событиях на их воображаемой родине.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:39 Ответить
Тролинг высшего уровня ))))
показать весь комментарий
27.02.2022 11:39 Ответить
шнур в тему.давай пацаны вали дальше эту *****.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:40 Ответить
Топаз боится превратиться в навоз
показать весь комментарий
27.02.2022 11:41 Ответить
Коли цих піймають виживших, вони теж скажуть:"ехали на учения...."
показать весь комментарий
27.02.2022 11:41 Ответить
Ахахахахааххах) Шикарно!)
показать весь комментарий
27.02.2022 11:44 Ответить
Їбать пацани їх там дезморалять. Красені.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:45 Ответить
во первых, это красиво..
показать весь комментарий
27.02.2022 11:51 Ответить
Красунчики!
показать весь комментарий
27.02.2022 11:52 Ответить
Ну такими крутыми могут быть только УКРАИНЦЫ ! Слава Украине ! Победим непременно !
показать весь комментарий
27.02.2022 11:54 Ответить
Хлопці хочу довас на передову! В Військоматі кажуть місць нема!??
показать весь комментарий
27.02.2022 11:55 Ответить
ЗСУ - КРАСАВИ! 😁
показать весь комментарий
27.02.2022 12:02 Ответить
где-то на торрент надо всю эту радость для истории и обновлять
показать весь комментарий
27.02.2022 12:03 Ответить
пацаны красавы!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:11 Ответить
Надо было сказать- " Я Топаз, нас разбили! Вызываю огонь на себя!"
показать весь комментарий
27.02.2022 12:13 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 13:13 Ответить
Спасибо, порадовало, красавы!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:25 Ответить
Так держать радисты ВСУ!Почаще пеленгуйте и глушите эту скотобазу.Их бронеобъекты в основном оснащены Р-123,это устаревшая р/ст, всего с четырьмя фиксированными частотами
показать весь комментарий
27.02.2022 12:41 Ответить
Становится очевидно что "великую отечественную" выиграли в большинстве своем украинцы, а ***** присвоил наши заслуги
показать весь комментарий
27.02.2022 12:50 Ответить
Это как огонь и вода - слушать никогда не надоест. Слава ЗСУ! Украина понад усе!
показать весь комментарий
27.02.2022 13:15 Ответить
Дуже приємна розмова! 😂😂😂
показать весь комментарий
27.02.2022 14:07 Ответить
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
показать весь комментарий
27.02.2022 16:31 Ответить
слушал несколько раз... с огромным удовольствием... УКРАИНЦЫ! ВЫ РЕАЛЬНЫЕ ГЕРОИ! ***** КАЦАПОВ, УБИВАЙТЕ ИХ, ДОБИВАЙТЕ! ВАМ СЛАВА! НИКОГО НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЖИВЫМ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ!
показать весь комментарий
27.02.2022 17:34 Ответить
Ребята, подскажите нашим, пускай им эфир забивают криками типа: ГАРИИИИМ, СПАСИТЕ НАС ТУТ ЖАРЯТ ... ааааааа!!!! И так истошно, что бы подрывать их дух. Орите так что бы уши закладывало, орите типа: мАсква дАмой, дАмой, нас жгут тут огнем..... А то они только по приколу слушают нас, все равно свое дело делают. Слава Украине!!!
показать весь комментарий
27.02.2022 18:35 Ответить
 
 