"Топаз-11, я Былина-42. Прием", - "Ребята, сдавайтесь. Вам всем п#зда! Сейчас Джавелинами накроем", - украинцы перехватили радиочастоты оккупантов. ВИДЕО

Украинские бойцы перехватили некоторые радиочастоты для переговоров между группами российских оккупантов и мешают россиянам координировать свои действия.

В распоряжении Цензор.НЕТ появилось несколько фрагментов такого вмешательства в связь оккупантов.

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