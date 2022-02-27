РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4400 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
70 235 66
армия РФ (15376) война (46847) Николаев (2009)

"Ничего с тебя не осталось. А мама не найдет": В Николаеве уничтожили военную технику РФ вместе с живой силой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные уничтожили русскую технику в Николаеве.

Об этом сообщает Военное телевидение Украины, передает Цензор.НЕТ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+92
показать весь комментарий
27.02.2022 11:28
+54
Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!! Люта смерть ватним фашистам!
показать весь комментарий
27.02.2022 11:30
+53
свинячих вух йому в кармани положіть ))
показать весь комментарий
27.02.2022 11:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну i де тебе шукать?
показать весь комментарий
27.02.2022 11:27 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 11:28 Ответить
свинячих вух йому в кармани положіть ))
показать весь комментарий
27.02.2022 11:31 Ответить
і русскій язик.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:37 Ответить
і тоже свинячий )
показать весь комментарий
27.02.2022 11:38 Ответить
Свинячого сала дрючком в пельку затовкати. І хай паскудить своїм трупом мусульманське кладовище в Чечні.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:16 Ответить
Смерть окупантам
показать весь комментарий
27.02.2022 11:28 Ответить
Кацапи-і ніхто нє узнаєт гдє магілка твая...
показать весь комментарий
27.02.2022 11:28 Ответить
Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!! Люта смерть ватним фашистам!
показать весь комментарий
27.02.2022 11:30 Ответить
Знаэте як називаються посилки з Украïниз трупами росiян?

БАНДЕРОЛI
показать весь комментарий
27.02.2022 12:00 Ответить
Песков : Ми уже ждём вас в Гомелэ!
Украïна : Дайте точнiшi координати!!!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:04 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 11:31 Ответить
Жодного факту зради у Куп'янську: поліцейські Харківщини беруть участь у звільненні міста.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:31 Ответить
Ахахах. І собака не найде. Прямо в точку!
показать весь комментарий
27.02.2022 11:31 Ответить
Шо ********** добрехалося своему быдлу про непабедимую.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:31 Ответить
цікаво з чого це так спалили?
показать весь комментарий
27.02.2022 11:32 Ответить
З красівого
показать весь комментарий
27.02.2022 11:37 Ответить
Кацапи думали що йдуть на українську землю, але ми їм мільйон разів казали, що не "На" а "В".
показать весь комментарий
27.02.2022 11:32 Ответить
Влучно сказано! Запам'ятаю)
показать весь комментарий
27.02.2022 11:35 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 12:15 Ответить
Я так розумію що зараз наші ЗСУ їм і "НА Х.." і "В Жоп..." ...
показать весь комментарий
27.02.2022 12:18 Ответить
Дивився їхній буцімто опозиційний "Дождь". Так от на Дожді почали писани вже не НА Україну, а В Україну. Щось починають підозрювати.
показать весь комментарий
27.02.2022 17:36 Ответить
В Україні створили сайт із даними полонених.

Адреси:

https://200rf.com/

https://t.me/rf200_now
показать весь комментарий
27.02.2022 11:33 Ответить
Вже відправила посилання на кацапський ресурс.Уявляю який галас там зараз) Ця ж кацапська наволоч впевнена,що все робить правильно і що вони "нипабидимые"
показать весь комментарий
27.02.2022 11:38 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 11:34 Ответить
Мені рашковійськова форма завжди віддавала якоюсь х...ю.
А оце придивився - так начебто й нормальная. Алєням навіть іде. Вони в ній еластічно виглядають.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:34 Ответить
https://twitter.com/i/status/1497867748919107592 красивое лежит не куда не бежит
показать весь комментарий
27.02.2022 11:36 Ответить
Цей оператор після війни від свахи ще отримає за те що сміявся що її роботу спалили.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:42 Ответить
А хто це у нас тут такий красивенький? Ахто це у нас тут такий карапузічка? Мамина синочока! Весь в татка алкоголіка вдався.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:40 Ответить
Ви мене розсмішили! Ціню гарний гумор!
показать весь комментарий
27.02.2022 13:31 Ответить
тактичні окуляри у всих там зачотні )) а в цього штані явно з ознаками вставання з колін. тіки чогось на жопу сів ))
показать весь комментарий
27.02.2022 11:44 Ответить
ти диви, який гібкій...
показать весь комментарий
27.02.2022 16:08 Ответить
Москалі, вам же казали: українці або сіють, або воюють, і те, і інше вони роблять однаково добре. Слава Україні!
показать весь комментарий
27.02.2022 11:35 Ответить
Гером слава !!!
показать весь комментарий
27.02.2022 11:38 Ответить
Украинцы из Французского Иностранного легиона смогут поехать в Украину с полной боевой экипировкой.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:36 Ответить
Це було б шикозно! Це дуже добре підготовлені вояки.Правда іх там
не так багато,але в якості інструкторів просто незамінні! Я за!
показать весь комментарий
27.02.2022 13:36 Ответить
І дарагааяяяяяя не узна-ает, какой кацапа был канец.
Яка грустна пісенька... Плакаю...
показать весь комментарий
27.02.2022 11:37 Ответить
відчувая що скоро не змає змоги виступати у німеччині та європі, великий прихильник свого фюрера расторгуєв запостив фотку *ми за мир!*
показать весь комментарий
27.02.2022 12:42 Ответить
Він така ж тварюка, як і ху*ло
показать весь комментарий
27.02.2022 13:24 Ответить
Харьков епшит русню берут в плен мля сопляков куйло послало на убой но нам пофигу https://twitter.com/i/status/1497867763536347139
показать весь комментарий
27.02.2022 11:39 Ответить
Конешно жаль ******. Они могли собраться и остановить Путина, остановить войну. Но они боялись, боялись автозаков, дубинок ОМОН... а теперь, Путин расходует их до последнего.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:50 Ответить
Вони всі вдячні ***** за "Кримнаш". А це плата.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:19 Ответить
Бок о бок с украинцами уже воюют и легионеры из Грузии, стран Балтии и др.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:39 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 11:48 Ответить
Super!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:06 Ответить
если не ошибаюсь это украиская техника, если так очень жаль.
Слава Украине и нашим защитникам!
показать весь комментарий
27.02.2022 11:53 Ответить
Ты ошибся и идешь ***** вместе с русским кораблем .
показать весь комментарий
27.02.2022 11:57 Ответить
Вроде там наш пиксель мелькнул на куске брони. Дуже сподіваюсь, що не наші.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:56 Ответить
Джавелин штука мощная. Нужно было быть полным идиотом ,чтобы этого не понимать ))
показать весь комментарий
27.02.2022 11:57 Ответить
НапраЗТно старушка ждёт сына домой
показать весь комментарий
27.02.2022 11:57 Ответить
Вот это расхерачели! Там не то что экипаж найти, там даже не понятно, что это было! Две гусеницы и дырень между ними! Всё остальное улетело нах! Интересно, чем его так грохнули?
показать весь комментарий
27.02.2022 11:58 Ответить
Невідомо, але гуркіт стояв дуже сильний!
Це перші були)
Залишок потім драпав по місту на вихід)
Коли виїхали, там їх наздогнали та перетворили на такий же брухт!)
показать весь комментарий
27.02.2022 13:47 Ответить
Китайською новорічною петардою , з Воєнторгу .
показать весь комментарий
01.03.2022 02:19 Ответить
"И доро-га-я не узна-ет каков танкиста был конец..."
показать весь комментарий
27.02.2022 11:59 Ответить
Там "піксель" вроді на броні ☹️
показать весь комментарий
27.02.2022 12:02 Ответить
То не "піксель", то якась фігня.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:06 Ответить
Та у нас в Николаеве не забалуешь ,специально собаку не докармливаю ...
показать весь комментарий
27.02.2022 12:01 Ответить
да кто его искать будет, детдомовский ублюдок
показать весь комментарий
27.02.2022 12:11 Ответить
Мамам там насрать на своих сыночков, по ходу...
показать весь комментарий
27.02.2022 12:12 Ответить
Ай, мужик гарно коментує, від щирого серця))
показать весь комментарий
27.02.2022 12:36 Ответить
Осталось одно удобрение
показать весь комментарий
27.02.2022 13:37 Ответить
Панове, велике прохання тим хто має вільний час але не має можливості боронити країну зі зброєю в руках, заходити на YouTube знаходити сайти рєфії та писати в коментах з посиланням на таке відео (як в цій темі) писати наприклад "бабы еще нарожают " та масово розповсюджувати інформацію для скрепоносців про їх втрати, Удугов приблизно таке робив в ЧРІ у 1996 році
показать весь комментарий
27.02.2022 13:43 Ответить
Вот вам орки и Николаев, который, как они думали, будет встречать их как освободителей. Встретили свинособак, одни колёса да гусеницы по всему проспекту Центральному. Горжусь Николаевцами!!!
показать весь комментарий
27.02.2022 14:31 Ответить
Где водитель?? Уберите технику!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:01 Ответить
 
 