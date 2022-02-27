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"Ничего с тебя не осталось. А мама не найдет": В Николаеве уничтожили военную технику РФ вместе с живой силой. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные уничтожили русскую технику в Николаеве.
Об этом сообщает Военное телевидение Украины, передает Цензор.НЕТ.
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+92 КузьмичUA
показать весь комментарий27.02.2022 11:28
+54 Денис Коновалов 4caafe82
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+53 Fjall_Raven
показать весь комментарий27.02.2022 11:31
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БАНДЕРОЛI
Украïна : Дайте точнiшi координати!!!
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Тут сайт окупант із списком , мабудь вже понад 260
А оце придивився - так начебто й нормальная. Алєням навіть іде. Вони в ній еластічно виглядають.
не так багато,але в якості інструкторів просто незамінні! Я за!
Яка грустна пісенька... Плакаю...
Слава Украине и нашим защитникам!
Це перші були)
Залишок потім драпав по місту на вихід)
Коли виїхали, там їх наздогнали та перетворили на такий же брухт!)