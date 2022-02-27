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Результаты обстрела Ахтырки российскими оккупантами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Спасателями ГСЧС и добровольцами проводится аварийная операция по спасению людей и высвобождению из-под завалов тел погибших в результате российского обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Привлечены 40 спасателей, техника ГСЧС, 50 гражданских, тяжелая инженерная техника.

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Щиро бажаю щоб всє рускіє мальчікі які згоріли або іншим способом здохли на території Святої Українсьої Землі - щей у Пеклі горіли вічним вогнем.
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27.02.2022 11:41 Ответить
Бажаю всім кацапам відчути все це на їхній території
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27.02.2022 11:42 Ответить
Що це ?
Просто війна...
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27.02.2022 11:43 Ответить
За словами Маляр, впродовж 3 діб війни, а саме 24 - 26 лютого, російські окупанти втратили:

літаки - 27;
гелікоптери - 26;
танки - 146;
бойові броньовані машини - 706;
гармати - 49;
ЗРК "БУК" - 1;
"Град" - 4;
автомобільна техніка - 30;
цистерни - 60;
БпЛА ОТР - 2;
Кораблі / катери - 2;
Засоби ППО.
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27.02.2022 11:43 Ответить
как это 30 единиц авто техники? очень мало. Столько было только в одной колоне под Харьковом со стороны Ст. Салтова
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27.02.2022 12:49 Ответить
суки рашистські горіти вам у пеклі за це
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27.02.2022 11:52 Ответить
это у них такое высоконеточное оружие
точного у них мало
оставили для войны с нато
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27.02.2022 11:52 Ответить
Зверье.Кацапы по другому воевать не умеют.Везде тактика выжженой земли
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27.02.2022 14:00 Ответить
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:28 Ответить
ХХІ столяття, місто обстрілюється ракетами, а в цей час в казармах тримають особовий склад військової части. Що це і хто за це відповість?
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18.05.2022 14:13 Ответить
 
 