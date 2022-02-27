Результаты обстрела Ахтырки российскими оккупантами. ВИДЕО

Спасателями ГСЧС и добровольцами проводится аварийная операция по спасению людей и высвобождению из-под завалов тел погибших в результате российского обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Привлечены 40 спасателей, техника ГСЧС, 50 гражданских, тяжелая инженерная техника.

Читайте также: "Ничего с тебя не осталось. А мама не найдет": В Николаеве уничтожили военную технику РФ вместе с живой силой. ВИДЕО