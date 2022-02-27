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Результаты обстрела Ахтырки российскими оккупантами. ВИДЕО
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Спасателями ГСЧС и добровольцами проводится аварийная операция по спасению людей и высвобождению из-под завалов тел погибших в результате российского обстрела.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
Привлечены 40 спасателей, техника ГСЧС, 50 гражданских, тяжелая инженерная техника.
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точного у них мало
оставили для войны с нато