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"Сейчас под Гастамелем. Техника уничтожена, сводный отряд разп#дошенный": обнародован перехваченный разговор оккупантов. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Госсвязи обнародовало перехваченный разговор оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в Телеграме.

"Пока Россия лжет, как ее войска "спокойно и без потерь" заходят в украинские города, солдаты РФ убегают лесами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у войск РФ куча 200-х, а техника – разбита.

"Кстати, раньше мы думали, что они только слово "паляница" не могут произнести. А оказывается, что и с "Гастамелем" есть проблемы", - сообщили в ведомстве.

Читайте также: Нанесен удар по аэропорту Гостомель: личный состав и техника оккупанта уничтожены, - Госсвязи. ФОТО

Сейчас под Гастамелем. Техника уничтожена, сводный отряд разп#дошенный: обнародован перехваченный разговор оккупантов 01
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Топ комментарии
+186
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27.02.2022 11:45
+90
На Слобожанському напрямку Збройні сили України знищили 4 батальйонно-тактичні групи танкової дивізії Росії. Про це повідомили в Генштабі.
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27.02.2022 11:44
+62
Слава Україні! Слава українському фольклору! Настрій підіймає!
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27.02.2022 11:48
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На Слобожанському напрямку Збройні сили України знищили 4 батальйонно-тактичні групи танкової дивізії Росії. Про це повідомили в Генштабі.
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27.02.2022 11:44 Ответить
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27.02.2022 11:45 Ответить
Слава Україні! Слава українському фольклору! Настрій підіймає!
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27.02.2022 11:48 Ответить
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27.02.2022 11:52 Ответить
200 х - значить трупів
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27.02.2022 11:46 Ответить
насіння сподіваюсь у них є в кішенях
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27.02.2022 11:52 Ответить
Скоро вся РФ навчиться вимовляти слово "паляниця"
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27.02.2022 11:46 Ответить
Навряд... Моя покійна мама(царство їй небесне) все життя після заміжжя прожила в україномовному селі, знала, розуміла і говорила українською, але слово "паляниця" не піддалося.
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27.02.2022 11:53 Ответить
будуть вчить поки не навчаться
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27.02.2022 11:55 Ответить
Дульний тормоз-компенсатор у зубах бистро виправить дикцію
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27.02.2022 12:46 Ответить
челюсть узкоязычная
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27.02.2022 13:37 Ответить
"Ласкаво просимо в пекло" - це було не запрошення, а наказ.
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27.02.2022 11:47 Ответить
Сказал, что были схвачены и от.издячены.
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27.02.2022 11:47 Ответить
Героям Слава ! Смерть рашистским оккупантам !!
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27.02.2022 11:47 Ответить
БАНДЕРАмобили рулять !
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27.02.2022 11:48 Ответить
Ще має бути Бандроліт і Бандеростріл
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27.02.2022 11:54 Ответить
Бандеролі з УКРАЇНИ
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27.02.2022 11:48 Ответить
"...тут гдє-то поблизости укрАинская часть."
Ще один ідентифікатор кацапа
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27.02.2022 11:48 Ответить
Тупий і наляканий погляд корови - це також ідентифікатор кацапа.
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27.02.2022 11:50 Ответить
не падскажете как пройти к воинской части? и теперь самое интересное, все номера частей должны начинаться со слова "Паляниця"
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27.02.2022 13:59 Ответить
З ГостОмеля гостинці вам, а не гастамЕля, ти Ємеля ***@ний.
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27.02.2022 11:49 Ответить
Кацапськи ЄМЕЛІ приперли в Гастамелі(жах!) та отримали
гарних п...ЕЛІй! Це ім не печеньки леді Нуланд.
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27.02.2022 13:22 Ответить
Собаки вас витягнуть. Якщо погано прикопали.
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27.02.2022 11:51 Ответить
************ і цих
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27.02.2022 11:53 Ответить
с Гастамели пошли бандероли ))))
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27.02.2022 12:11 Ответить
Двічі переслухала. Поширила.
Пісня. Найбільше подобається =уничтожена. полностью=.

Він намагається триматися, але переляк відчувається. А ще більше - не знає, що його чекає.

Поки ДержСпецЗв'язок оприлюднив цей запис, може, його вже й нема, того москаля.
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27.02.2022 11:53 Ответить
парадокс. удмурта вженема а запись с его дрожащим голоском осталась. короток век монголоидной свинособаки.
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27.02.2022 12:01 Ответить
А слова "тут хдє та паблізасті українская часть" - говорить так наче знає точно, що йому вже не жити.
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27.02.2022 14:09 Ответить
Также интересно, скоро у них вода-еда закончится или уже?)
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27.02.2022 14:17 Ответить
дохніть тварі,гнийте і лежіть в чужій землі.Раз своєї мало.
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27.02.2022 11:55 Ответить
Всех вас петухов ватных ухуячим к ****** ...а иначе никак ...
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27.02.2022 11:58 Ответить
че они там еще разговаривают
пора уснуть им навсегда
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27.02.2022 11:58 Ответить
Всех накуй к праотцам.
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27.02.2022 11:59 Ответить
это вам не детишек и баб дубинками метелить , сдохните твари
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27.02.2022 12:00 Ответить
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27.02.2022 12:03 Ответить
Гастамєлем

переклад для кацапздонів: "Гостей мелем"
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27.02.2022 12:03 Ответить
Это и есть истинный смысл названия города Гостомель. Там таких гостей не любят!)
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27.02.2022 14:18 Ответить
Українські воїни - герої. Слава Україні, смерть ворогам.
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27.02.2022 12:06 Ответить
Здесь свежая петиция для мирового признании режима РФ фашистским:
https://www.change.org/p/united-nations-officially-recognize-the-current-russian-regime-as-fascist
Я думаю, что все понимают, что такое признание очень важно.
Кто сможет подпишитесь. И распространяйте ссылку.
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27.02.2022 12:09 Ответить
когда страшно бомбили алеппо
(это самый поздний эпизод
так там на 10 гааг хватает)

че то так не шевелились
в париже просто зажшли башню цветом и все
в совбезе ничего против рашки тогда не сделали
жаль
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27.02.2022 12:20 Ответить
"У Ємєлі усі вАкруг гАстаМЄЛі !"

Як же ось цому гуманоїду важко вимовити назву українського міста !
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27.02.2022 12:15 Ответить
А паляниця то взагалі знущання з рашисстов.
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27.02.2022 18:55 Ответить
Давно не чув такого козлячого язіка...
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27.02.2022 12:16 Ответить
русские братские могилы под гастамЕлем - это будет такая локация для туристов...
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27.02.2022 12:18 Ответить
На хутина вони кому треба мрази.
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27.02.2022 18:54 Ответить
Konechno chto vitashcit vas, pravda pered etim zasunett v plastikovij paket, vozmozhno chastjami, vozmozhns bez golovi ili s chuzhoi nagoi. No da, potom vitashchjat iz paketa vas suki.
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27.02.2022 12:20 Ответить
А ГостомЕль это где ваще?
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27.02.2022 12:20 Ответить
Мабуть десь там де і СолсберЕрецкие шпили
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27.02.2022 14:29 Ответить
Это типа так...МЫ НА УЧЕНИЯХ, МЫ НЕ ЗНАЛИ КУДА ПОПАЛИ...
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27.02.2022 12:23 Ответить
Вступил кацапе*долочь двумя ногами в гостомЕль.
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27.02.2022 12:24 Ответить
я чего-то не понимаю, они ОМОН используют как обычную мотопехоту??????
Значит с войсками совсем піzдa.
Даже в Чечне ОМОН на прорыв не кидали, только зачистка и служба на блокпостах и охране захваченных мест.
Также радует что ОМОН - это взрослые мужики, с семьями и детьми, значит скудежа на болотах по "умершему от Ковида на учениях" папке/мужу будет больше
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27.02.2022 12:28 Ответить
Так видно им сказали что там уже ни кого нет, двигайтесь на зачистку. Но что то пошло не так.
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27.02.2022 13:59 Ответить
просто на кацапии половина войск и есть омон
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27.02.2022 14:30 Ответить
Самое приятное в словах этой собаки "где-то рядом украинская часть"
Вы мясом останетесь в нашем Гостомеле, твари
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27.02.2022 12:30 Ответить
вот говорили рашистам, не лезьте в Украину..
а теперь, когда вы вторглись в украинскую землю и начали бомбежки мирных украинских городов, начав подло бомбить в 5 утра пока мирные люди спали - теперь вас рашистов никто не пожалеет..
Слава нашей Украинской Армии! Слава Героям Украины!
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27.02.2022 12:36 Ответить
ещё врут, когда попадают в плен, что они не знали, что едут на войну убивать украинцев в Украине.. врут, что ехали на учение..
наши родные украинские военные - не жалейте этих орков..
пусть орки - поворачивают на масквабад домой и ищут своих фашистов в кремле..

Слава Украине!
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27.02.2022 12:39 Ответить
Вопрос: Если он хочет отходить в Гостомель, получается они его контролируют? Или это устаревшая запись? Кто знает - напишите.
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27.02.2022 12:41 Ответить
Ваз из ада надо будет вытаскивать,даже там вам места не будет,свинособаки
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27.02.2022 12:47 Ответить
Слава ЗСУ!!!!
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27.02.2022 12:55 Ответить
ГатомЕля уже не меля!
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27.02.2022 13:19 Ответить
Гастамеля,гастамеля нам ******!!!
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27.02.2022 13:47 Ответить
под гастамэлем, жернова всу мелят быстро, мелко и верно. мясокостная мука на удобрение - то шо нада! ))
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27.02.2022 13:50 Ответить
вау!!!! кэмска волость!!?? вот это ґут кэмскому омону на мосту надавали. )))
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27.02.2022 13:55 Ответить
Судя по спокойному голосу русофашист уже обосрался и успокоился.
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27.02.2022 14:00 Ответить
та здавайтесь краще в полон, хоч жити будете.
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27.02.2022 14:37 Ответить
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:28 Ответить
Добивайте тварюк!!!
Вони дітей не жаліють, сьогодні у Чернігові бомбили по місту, по цивільних!!!
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27.02.2022 18:52 Ответить
Я тоже не мог некотрые слова произнести.
Привет Жене и Ирине с Львива!
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27.02.2022 19:07 Ответить
Здохнете москалі на Українській землі.СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.02.2022 23:35 Ответить
 
 