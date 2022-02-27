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Ирпень освобожден от российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов.
Об этом сообщает Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Советник главы МВД Антон Геращенко также сообщил, что Ирпень удалось освободить от российских оккупантов.
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+95 Владимир Сухов e5dee246
показать весь комментарий27.02.2022 11:55
+68 jura bucaphalus
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+60 Андрей Стручков f4108cf3
показать весь комментарий27.02.2022 11:57
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Слава Україні.
если они не побрезгуют этим гуано
Ми все своє існування боронили нашу землю від загабників
Я сам не дуже таке люблю
Але коли бачу кадри мертвих ворогів, серце радіє
ніщо так не прикрашає пейзажу, як трупи дохлих кацапів.
це місце між Ірпенем и Бучею - торгівельний комплекс Жираф
молодцы !!!!
И вот как их тут встречают русскоязычные!Очень горячо я бы сказала,до обугленных костей.
Допомогу збираємо по усьому світу.
Україна Переможе!