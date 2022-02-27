Ирпень освобожден от российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов.

Об этом сообщает Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Советник главы МВД Антон Геращенко также сообщил, что Ирпень удалось освободить от российских оккупантов.