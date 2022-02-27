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война (46847) Ирпень (360)

Ирпень освобожден от российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов.

Об этом сообщает Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Советник главы МВД Антон Геращенко также сообщил, что Ирпень удалось освободить от российских оккупантов.
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Топ комментарии
+95
Слава Україні !
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27.02.2022 11:55
+68
Слава ЗСУ! Вірте у свою армію!
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27.02.2022 11:56
+60
Хороший акупант - мертвий акупант! Слава Україні!
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27.02.2022 11:57
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Слава Україні !
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27.02.2022 11:55 Ответить
Героям Слава!
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27.02.2022 14:36 Ответить
Слава Нации ! Смерть москалям !
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27.02.2022 20:29 Ответить
Україна - понад усе!
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27.02.2022 22:39 Ответить
Слава ЗСУ! Вірте у свою армію!
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27.02.2022 11:56 Ответить
Всегда верили и любим и гордимся ! КИБОРГИ
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27.02.2022 20:30 Ответить
Айронмени!
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27.02.2022 22:40 Ответить
Ірпень наша, дай Бог! Кульки з потрохами лайнорашів ваші, рузькі тупі мамки!
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27.02.2022 11:57 Ответить
Хороший акупант - мертвий акупант! Слава Україні!
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27.02.2022 11:57 Ответить
Судячи по всьому нарешті підтягнувся мобрезерв з заходу.
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27.02.2022 11:58 Ответить
"Свахіна робота згоріла" явно місцевий чоловік
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27.02.2022 15:21 Ответить
Говорят некоторые могли переодется в гражднских и рассосатся. Поэтому жители Ирпеня и Бучи фиксируйте незнакомых людей на ваших улицах с помощью телефонов.
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27.02.2022 11:58 Ответить
та то уже бомжи. потом сами придут
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27.02.2022 12:18 Ответить
Героям Слава!
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27.02.2022 11:59 Ответить
А є в України порох в порохівницях! Слава вам, козаки! Слава Україні!
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27.02.2022 12:00 Ответить
Героям Слава!
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27.02.2022 12:00 Ответить
Яка чудова музика й яка добра новина -- до CNN це требо висилати .
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27.02.2022 12:01 Ответить
Не знаю, як CNN, однак провідні американські, британські часописи все це відслідковують і на своїх каналах в ютубі також використовують ці відео. І коменти під такими відео просто 🔥🔥🔥

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27.02.2022 12:48 Ответить
Подтветждаю.
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27.02.2022 20:01 Ответить
наступна Буча
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27.02.2022 12:03 Ответить
Правий сектор. Кацапи від одно тільки прапору гівно в сраці не держуть.

Слава Україні.
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27.02.2022 12:04 Ответить
Убирать это всё должны пленные или добровольцы с раши.
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27.02.2022 12:05 Ответить
голодным ирпеньским собачкам оставьте

если они не побрезгуют этим гуано
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27.02.2022 12:49 Ответить
побрезгують,вони зараз тільки обсцикають ці трупи.
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02.03.2022 20:20 Ответить
Я никогда не мог подумать, что буду испытывать радость от вида кацапских трупов, и чем их больше - тем мне приятнее. Как вы думаете : со мной все в порядке)?
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27.02.2022 12:05 Ответить
Це дуже хороше відчуття. І з тобою все в порядку , бро.
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27.02.2022 12:07 Ответить
З 2014 року радію
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27.02.2022 13:56 Ответить
Это генетика, нас Українців

Ми все своє існування боронили нашу землю від загабників

Я сам не дуже таке люблю

Але коли бачу кадри мертвих ворогів, серце радіє
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27.02.2022 12:16 Ответить
Таке саме відчюття!!!
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27.02.2022 12:31 Ответить
Я уже 8 лет испытую такую радость..
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27.02.2022 12:51 Ответить
Ви просто прийшли нарешті до нормального стану.
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27.02.2022 15:32 Ответить
в котре повторюю:
ніщо так не прикрашає пейзажу, як трупи дохлих кацапів.
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27.02.2022 17:34 Ответить
Прозвучало: "Зі усіма свино... буде отак"
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27.02.2022 12:05 Ответить
Що ж ці паскуди сьогодні збирались в Киів ,ось вам варвари відплата коли вже до вас приєднаєтся путін ?
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27.02.2022 12:08 Ответить
вони зы вчора збирались на Киъв.тому було так багато стягнуто до столицы..це була першочергова мета--така вона ъ досы залишаеться
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27.02.2022 12:47 Ответить
Молодцы!
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27.02.2022 12:09 Ответить
Це Харків!!!
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27.02.2022 12:13 Ответить
що ти мелешь! ні який це не харків!
це місце між Ірпенем и Бучею - торгівельний комплекс Жираф
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27.02.2022 16:13 Ответить
Слава Україні.Слава Україні.Слава Україні.Слава Україні.Слава Україні.Слава Україні.
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27.02.2022 12:14 Ответить
Это первый успех, первый освобожденный город! Молодцы! Слава Украине!
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27.02.2022 12:14 Ответить
Не перший! І точно не останній!
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27.02.2022 12:19 Ответить
Красота!
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27.02.2022 12:14 Ответить
В свахи робота згоріла хи.
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27.02.2022 12:14 Ответить
Сваха попросила - будеш москалів їбашить, один набой трішки в сторону... Адресу скину
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27.02.2022 13:05 Ответить
Смерть ворогам! Підтягуються наші резервісти. Треба розуміти, що їм також потрібен деякий час на залагодження. Навіть тим, хто пройшов війну на Донбасі. Без допомоги не залишимось. Ми на власній землі і резерви нас всюди. Тому ми перемагає о і переможемо!
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27.02.2022 12:17 Ответить
резерв? а зброя?
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27.02.2022 12:45 Ответить
Щ раз про зброю. Повірте, мені, я пишу лише те, що бачу. Зброя є, є танки, є бронеавтомобілі, є літаки і гелікоптери. Наші танки. І зброя поступає в Україну, зокрема ракети класу "повітря-повітря" для наших же літаків. Те, що ця зброя ще не вся вступила в бій - то тому, що зараз вистачає тої, яка є і вже задіяна. Ми не маємо можливості всією силою зі всією зброєю податися вперед, покласти людей, втратити зброю - і знову відкотитися. Ми вимотуємо і знекровлюємо окупантів. Для цього діємо у активній і мобільній обороні. Це для меншої армії правильно. Я хотів би, щоб це рлзуміли всі. Україна понад усе!
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27.02.2022 13:13 Ответить
Помогите Югу! Без украинской армии не освободить села и города Юга Украины, оказавшиеся под рашистским сапогом!
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27.02.2022 12:18 Ответить
Підтримаю,дайте нам зброю...
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27.02.2022 12:34 Ответить
Хорошо лежат "вежливые" человечки
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27.02.2022 12:19 Ответить
вежливо лежат, я бы сказал
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27.02.2022 12:50 Ответить
Мне показалось, или теробороновец (явно же местный), когда сказал, что "свахи работа сгорела" немножко хихикнул ? на войне не терять чувство юмора и оптимизм - дорогого стоит.
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27.02.2022 12:22 Ответить
***... свахину работу погоревшую жалко )))))))
молодцы !!!!
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27.02.2022 12:24 Ответить
Слава Україні !!!
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27.02.2022 12:25 Ответить
Сваха теперь безработная . Сожгли нечаянно свахину работу...
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27.02.2022 12:28 Ответить
Сваха не пропаде, прийде утриманкою до свата
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27.02.2022 15:06 Ответить
Лучше украинцев воинов нет. Я специально анализировал это по историческим документам. Вся мощь ссср держалась на украинцах.Лучше их попросту нет. Но для этого им нужно было нас превратить в аморфную массу - что и удалось сделать большевикам. Пока этого не случилось - украинцы запросто громили всех. С Махно они взяли Крым. - Именно украинцы шли через Сиваш. Без проблем порубали в капусту дикую дивизию беляков и потом азиатов-большевиков. Мы непобедимы. Но у нас есть слабое место - легковерие. Всякий раз мы страдаем от этого. Но теперь этот пробел взяли на себя США И Англия.И обмануть нас больше не удастся !
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27.02.2022 12:31 Ответить
согласен..довечивось..ибо мы гостеприимные...вот как встречаем с гостинцами врагов
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27.02.2022 12:43 Ответить
украинцы - чистые душой, поэтому они доверчивы
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27.02.2022 13:05 Ответить
Свахина работа сгорела юморист
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27.02.2022 12:42 Ответить
кацапам бы показать, они едут "спасать" русскоязычных?
И вот как их тут встречают русскоязычные!Очень горячо я бы сказала,до обугленных костей.
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27.02.2022 13:05 Ответить
ребята ХУ........ТЕ их ради БУДУЩЕГО мира своих ДЕТЕЙ !!! чечены играли в БЛАГОРОДСТВО получили вторую войну , Грузию , крым , донбасс , и сегодня БОЛЬШУЮ ВОЙНУ в Украини !!! смерть русскому ОККУПАНТУ !!!
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27.02.2022 13:12 Ответить
Вместо свинособак, это всё таки животные есть более ёмкое слово русофашистский биомусор.
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27.02.2022 14:03 Ответить
Спаси Мир-Убей Путина!!!!!!
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27.02.2022 14:34 Ответить
Красивый флаг там на видео. Настоящая Родина-это та земля которая полита кровью Героев! Это самая дорогая земля ,и ее купить невозможно. Слава Украине!
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27.02.2022 15:03 Ответить
Як же це епічно звучить: "Нет, это не наши - москали" !!!!
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27.02.2022 16:22 Ответить
Більше,більше хороших новин! Більше пекла для русні!
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27.02.2022 16:24 Ответить
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_7rMhwag7FU
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27.02.2022 17:49 Ответить
ЩЕ...!!!
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27.02.2022 18:04 Ответить
Молодці хлопці. **#ште рашисстов.
Допомогу збираємо по усьому світу.
Україна Переможе!
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27.02.2022 18:46 Ответить
Слава ВСУ!!!
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27.02.2022 20:06 Ответить
Умнички , Я бы тоже , хотел приехать , в тер оборону Днепра , на две недели , но боюсь, как обратно , а работу терять не хочется
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27.02.2022 20:50 Ответить
 
 