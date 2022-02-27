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"Горы, Россия, суки!": Уничтожение российского танка из ПТРК NLAW. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные уничтожили танк военных РФ.

Об этом сообщает Военное телевидение Украины, передает Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+124
українці - нація естетів. Дуже файно
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27.02.2022 12:16
+57
Дуже підбадьорює!!!
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27.02.2022 12:16
+43
Вже скоро в рашин пабліках почнуть з'являтися відосики аля афган.

"Ета ні наша вайна. Нас сдесь ні ждут. Ми тут врагі. Нас абманулі і бросілі наші камандіри."
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27.02.2022 12:18
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українці - нація естетів. Дуже файно
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27.02.2022 12:16 Ответить
Навіть у метро бомбосховищі собачки не бігають та не гавкають...беруть приклад з хазяїв...реально ми культурна нація.
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27.02.2022 12:28 Ответить
Пускают с собаками?
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27.02.2022 12:31 Ответить
Ну так это ж не за хлебом сходить! Собаки, коты чувствуют тревогу и страх.
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27.02.2022 12:33 Ответить
Дуже багато з собаками і котами.
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27.02.2022 14:23 Ответить
Мы-европейцы! Вы даже не представляете как греческие каналы показывают наших беженцев.сами журналисты плачут. рассказывают насколько люди наши с достоинством себя ведут(это вам не пакистацы). делают ударения на том. что мужчин среди беженцев нет. ясно почему
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27.02.2022 13:39 Ответить
Дуже підбадьорює!!!
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27.02.2022 12:16 Ответить
Харків полонений з Севастополя
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27.02.2022 12:37 Ответить
⚡️ПриватБанк открыл возможность переводить на помощь армии деньги с карты Бонус+.

Инструкция от банка: чтобы перевести деньги на армию, нужно зайти в Приват-24, раздел "Сервисы", "Добро", "Допомога ЗСУ" и выбрать карту "Бонус+".
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27.02.2022 12:16 Ответить
Вже, ще можна є-підтримку скинути.
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27.02.2022 12:21 Ответить
добре що тут це повідомили..Перевів трохи.
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27.02.2022 12:22 Ответить
Не только бонус, ковидная тысяча тоже хорошо уходит на помощь нашей армии
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27.02.2022 12:29 Ответить
а ту тисячу можна оформити без походу в банк? бо відділення закриті...
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27.02.2022 13:13 Ответить
Можно через Дію
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27.02.2022 14:15 Ответить
Скинув все що є.
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27.02.2022 12:35 Ответить
Дякую за інфу
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27.02.2022 12:57 Ответить
Слава Украине! Слава ЗСУ! Низкий поклон ребята
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27.02.2022 12:16 Ответить
А КОМБАТ ИЗ БАШНИ ТОРЧАЛ
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27.02.2022 12:17 Ответить
уже не торчит. там в секунду от него только горелые лапти и пыль от кокошника осталась.
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27.02.2022 12:36 Ответить
без пехоты танк слеп.
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27.02.2022 12:17 Ответить
Вже скоро в рашин пабліках почнуть з'являтися відосики аля афган.

"Ета ні наша вайна. Нас сдесь ні ждут. Ми тут врагі. Нас абманулі і бросілі наші камандіри."
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27.02.2022 12:18 Ответить
Обязательно в отмазках будет слово "учения"
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27.02.2022 12:19 Ответить
і компас зламався...
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27.02.2022 12:22 Ответить
А ще кожен з них буде волати, що "я протів вайни, і ваабщє у мєня тьотка с дядькай в Украінє, мая бабка с Украіни". Ці падлюка швидко попригадують всіх родичів з неньки, якщо такі є або колись були.
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27.02.2022 12:32 Ответить
а в конторе конторский клерк скаже "мывастуданипасылале"
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27.02.2022 12:20 Ответить
Кажуть, в понеділок кацапи будуть сильно обмежувати інтернет ресурси, щоб свіноматки правди не дізналися.
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27.02.2022 12:23 Ответить
Скрябін - Бандерштатівські коломийки(live @ Бандерштат'14)

https://youtu.be/vRYtlT5pqTE
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27.02.2022 12:18 Ответить
Усатое чмо делает из Беларуси страну-агрессора
⚡️Рядом с городом Владимир на Волыни обстреляли воинскую часть со стороны Беларуси. Об этом сообщил глава Волынской военной областной администрации Юрий Погуляйко.
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27.02.2022 12:20 Ответить
Украинцы, если есть чем бейте по таракановским НПЗ. Не будет НПЗ, не будет топлива. По любым админзданиям лупите без сожалений, там людей нет, только ябатьки. "Армия" белоруссии это такие же трусливые чмошники, как и хатоскрайники, так что в прямом бою особых проблем не будет. Разве что из далека артой могут подгадить.
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27.02.2022 12:38 Ответить
Троє людей загинуло.
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27.02.2022 13:00 Ответить
*****, а шо заважає дати атвєточку по бульбоармії? всерівно це лише філія кацапорейху.
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27.02.2022 13:16 Ответить
Понимаете, количество мест на концерте Кобзона ограничено, поэтому все в порядке очереди.
Сначала кацапы, потом лукашисты.
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27.02.2022 13:47 Ответить
Искали смерть, нашли.
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27.02.2022 12:20 Ответить
Друзі підкажіть. Як надіслати відео редакції про переміщення кацапів
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27.02.2022 12:20 Ответить
Через телеграм бота
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27.02.2022 12:24 Ответить
В сети, по моему, есть горячий номер СБУ.

Контакти - Служба безпеки України
https://ssu.gov.ua › upravlinnia



Центральне управління СБУ · Звернення громадян: +38 (044) 256-99-91 · Телефон довіри: 0 800 501 482 · E-mail: [email protected]
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27.02.2022 12:26 Ответить
@stop_russian_war_bot
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27.02.2022 12:30 Ответить
https://t.me/first_national
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27.02.2022 12:39 Ответить
@stop_russian_war_bot

надсилайте сюди, це бот СБУ
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27.02.2022 12:45 Ответить
Ирпинь. Хрюгавые воюют с памятником...


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27.02.2022 12:20 Ответить
Той хто знімає, дуже ризикує, він на траєкторії.
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27.02.2022 12:23 Ответить
Дебилы бл
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27.02.2022 12:28 Ответить
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27.02.2022 12:33 Ответить
"Дебилы б..я". Ипанутым нет покоя.
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27.02.2022 12:35 Ответить
Тепер він двічі пам'ятник
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27.02.2022 12:37 Ответить
Лайфхак. Расставить старую технику, как приманки для кацапов, пусть по ним патроны тратят.
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27.02.2022 12:43 Ответить
это Буча, памятник воинам-афганцам.
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27.02.2022 13:48 Ответить
Вперед хлопці! З Вами всім серцем.
Тікай москаль, якщо зможеш!
Слава Україні!!!!!!!!!
💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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27.02.2022 12:21 Ответить


Соединенные Штаты передадут Киеву крупную партию переносных зенитно-ракетный комплексов (ПЗРК) Stinger в рамках новой поставки вооружений Украине.

Об этом сообщает американское издание The Drive.26 февраля, 23:11
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27.02.2022 12:21 Ответить
Штатам хвала, брати!
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27.02.2022 12:23 Ответить
коли? так як з Сфіфтом
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27.02.2022 12:52 Ответить
І це преба було зробити ще хоча б місяць тому. А не вести премовини з біснуватим ******.
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27.02.2022 13:16 Ответить
Предложение:
В мощную акустику: "Экипажу танка-вы на прицеле Джавелина, экипажу покинуть машину через десять секунд, девять, воскмь...."
Мы экономим Джавелины и получаем технику и пленных.
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27.02.2022 12:21 Ответить
Прошу массового перепоста, может оказаться полезным.
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27.02.2022 12:24 Ответить
Может сработать даже если нет Джавелина )))
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27.02.2022 12:32 Ответить
Як елей на душу!
Горіть падли синім вогнем, а кацапки - матері хай ридають і вилизують путіну зад!
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27.02.2022 12:22 Ответить
***, просто в упор. Феєрично.
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27.02.2022 12:23 Ответить
Хотіли чути російську в України, в кінці відео.
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27.02.2022 12:24 Ответить
5 раз смотрел. И всё мало
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27.02.2022 12:24 Ответить
Оперативний ЗСУ
Командування ПС ЗСУ

Маємо гарні новини!
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Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря".
Вони уже під крилами наших винищувачів.
Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить!

🇺🇦 Слава Україні!
Дякуємо союзникам антипутінської коаліції за потужну підтримку Українського війська!

#StopRussia
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine
#RussiaInvadesUkraine

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
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27.02.2022 12:24 Ответить
Дайте посилання як пацювати з NlAW. Може знадобитися.
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27.02.2022 12:25 Ответить
Вставляешь блок питания, рычажком выбираешь тип цели(легкая или танк) другим рычажком примерное расстояние:20-100м, 100+, взводишь красный предохранитель и одновременно держа его нажимаешь пуск. Москаль горит, ты радуешься)
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27.02.2022 12:39 Ответить
Йо ребята чуть подальше стреляйте )) все равно это оружие не промазывает)
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27.02.2022 12:25 Ответить
Слово "*****" было?
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27.02.2022 12:26 Ответить
З башні виглядав кацап?
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27.02.2022 12:26 Ответить
вже не виглядае чомусь...
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27.02.2022 12:53 Ответить
поправьте заголовок)
Гори
а так если бы было горы на кадре
была бы прям поэзия
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27.02.2022 12:27 Ответить
а че он просто там стоял?
где подкрепление у него?
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27.02.2022 12:28 Ответить
гдє гдє...в масквє...
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27.02.2022 12:30 Ответить
уже в кульках или в морге
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27.02.2022 12:54 Ответить
Продублюйте посилання щоб не на цензорі, будь ласка. Тут не можу подивитися.
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27.02.2022 12:29 Ответить
Хлопци, повесим Ютубканал - гавномета Соловьева!!!!!!

Он там прям сейчас показывает "взятых в плен" наркоманов и нэофашистов!

Действия:
1 - заходим в Ютуб (ссылку на это говно ставить не буду)
2 - жмем флажек Report
3 - жмем кнопку "promotes terrorism"
4 - пишем - This chanel promote state terrorism!
5 - отправляем

Для робота ютуб надо чтобы обращений было не менее 1К тогда блокируется канал, а могут забанить и навечно, сечас ситуация такова, что ютуб не сможет отвертется.

ЗАБАНИМ СУКУ НАВЕЧНО!
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27.02.2022 12:29 Ответить
российский ютуб на службе у фсб
магическим образом на него не распространяются правила ютуба
по крайне мере раньше его никак не удаляли
хоть и была массовая отправка жалоб
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27.02.2022 12:34 Ответить
сделано
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28.02.2022 02:02 Ответить
дякую )))
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28.02.2022 02:46 Ответить
Є час, є натхнеття - так можна і до нескінченності.
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27.02.2022 12:30 Ответить
На це можно дивитись вічно.
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27.02.2022 12:32 Ответить
Це коли отримуєш більше, аніж розраховував.

Вони йшли та очікували ТЕПЛИЙ ПРИЙОМ.

Ну наші ім і надали прийом. ГАРЯЧИЙ.

ГОРІТЬ У ПЕКЛІ, ТВАРЮКИ.
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27.02.2022 12:33 Ответить
Админ!!! Исправьте, пожалуйста, название - не "Горы" а "ГОРИМ"
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27.02.2022 12:33 Ответить
Не знаю, чи моя ідея знайде підтримку, але висловити можна.
Є пропозиція на частину нашої техніки, танків зокрема, поряд з Укарїнським прапором ставити кольоровий прапор лгбт. Психологічний момент мав би бути значний. Москалі мали би обсиратися.
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27.02.2022 12:35 Ответить
дивлячись на таке, розумію чому ***** сциться України в NATO, їхня зброя та наш героїзм помножать рашку на нуль
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27.02.2022 12:35 Ответить
У меня аж слёзы навернулись!!! Парни, почему один?? ДАЙТЕ ДВА!!
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27.02.2022 12:35 Ответить
Українським прапором!
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27.02.2022 12:36 Ответить
Пленных не брать Гуманизм закончился 24-го
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27.02.2022 12:37 Ответить
Замечательно!
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27.02.2022 12:40 Ответить
В этом видео прекрасно всё
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27.02.2022 12:44 Ответить
Напомнило кацапское - пиз*ец подкрался незаметно ))
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27.02.2022 12:45 Ответить
Он памятник воздвиг себе..нерукотворный
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27.02.2022 12:51 Ответить
точность - вежливость королей..
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27.02.2022 12:54 Ответить
Гори гори ярко,шоб не погасло!
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27.02.2022 13:03 Ответить
АЛЛЛЛАХ АКБАААР !!!!
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27.02.2022 13:05 Ответить
👏
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27.02.2022 13:13 Ответить
Кросівоє...
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27.02.2022 13:43 Ответить
Ребят, у меня возникли вопросы. похоже, что танк брошен, почему бы его не заправить, перекрасить и использовать для нужд зсу?

Ну, если нет возможности заправить то уничтожить его другим способом, не тратя на это драгоценные ракеты??
В общем, я в замешательстве
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28.02.2022 02:16 Ответить
 
 