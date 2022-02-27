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"Сказали, что учения. Все хотят домой": Очередные российские оккупанты попали в плен ВСУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные часто заявляют, что приехали прямо на учение и просятся домой.
Об этом сообщает Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
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+58 Серая Лиса
показать весь комментарий27.02.2022 12:33
+52 Владимир Саврацкий
показать весь комментарий27.02.2022 12:35
+39 Любовь ea902af0
показать весь комментарий27.02.2022 12:34
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а эти только на минные поля годны
и еще что то
а коли тебе пов"язали, звісно ти скиглиш, шо додому хочеш.
а в цей час твої свинособачі родичі не пускають швидку до розстрілчного ними цивільного автобусу.
і додому не хочуть.
хотіли землі української - на неї й ляжете.
А тут *** козацький по печінку заліз !
Смерть Свиносабакам !
Все буде Ураїна !
#Viva #Ukraine !
Розумію що ВСУ їх не будуть вбивати полоненних. А "територіальники", це ще під питанням.
Почему "как".
"Родина тебя бросит, всегда".
(с) ихтамнет пуйло, 2015
Твой дом - тюрьма!
що ви з них хочете?
просунулись на 200-300 км в Україну і вважають що це нормально.
а додому захотіли коли получили киздюлей
как сложиться в мешок с первого раза
там все листы все есть, позывные, точки
пусть брешет дальше
От все відновиш, десь так років за десять - в робі і з "похлебкой из брюкви" - тоді поїдеш.
На це їхнє рукожопство згодиться.
где не учебные снаряды
дуракам пусть рассказывает
хорошая у них форма
без шевронов без ничего
хрен поймешь откуда
Z zombie
учения с машинами странной литерой V и Z
без шевронов, кто это, какая страна
учения
"попробуй взять киев за 2 дня"
Отпустите его домой
Коли їхали за наказом нікого не здивували селища, міста, коли кордон перетинали, коли почали гатити бойовими теж нічого не дійшло.
что они с ними делали, издевались
хохотали
кто будет их жалеть, сразу вспоминайте все что они наделали с 14го
да и за 4 дня уже сделали страшного много
на учениях в людей стреляют ?
******, жопы сохранят
отпусти, вернётся и убьёт