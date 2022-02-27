РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4419 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
52 323 53
армия РФ (15376) война (46847) Харьков (6522)

"Вот так мы встречаем "русский мир": Разбита военная техника оккупантов в Харькове. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ захватили в плен российского военного, а также разбили технику оккупанта.

Об этом сообщает Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+78
показать весь комментарий
27.02.2022 12:42
+60
Розрахунок дуже простий. Лякаємо населення вибухами до всирачки, частина істерично тікає на захід, верхівка влади та монобільшість розбігається, опозиція нелегітимна як орган, армія зав'язла на сході, у Києві лише горстка спецури, поліція та строковики. Перших передавимо чисельно, других купимо, треті розбіжаться самі. В міста входять "ввічливі люди", одуріле від жаху населення зустрічає їх квітами як спасителів, на Банкову саджають свою маріонетку. Захід мовчить, бо йому тицьнули під носа ядерну дубину та полоскотали горло кінчиком газового вентиля. І Україна починає черговий 100-річний цикл рабства.

Але щось пішло не так.... Точніше, не так пішло все.

Переказувати не буду, як сказав Юрко Гудименко, Історія зараз пишеться просто у нас на очах.

Я впевнена, якщо Бог існує, він планував це все дуже давно. І його мета має бути вам зараз настільки очевидною, що я навіть не стану її озвучувати.

І це все не припиняється тільки тому, що ніхто не бере на себе відповідальність за повний провал операції. Бо єдиний, хто дійсно має її взяти, володіє майже безмежною владою і відмовляється визнавати свій програш. Він йшов ва-банк, а вийшов ******. Але вибору в нього немає, бо коли санкції увімкнуться на повну силу, це повне розгромне фіаско. Це крах. Тому це лише питання часу.

І знаєте що? Це вже неминучість та необоротність за будь-якого розвитку подій.

Вже нічого не спасе його, навіть ядрьона бімба на Майдан.

Нічого! Всі ставки зіграли, всі чинники спрацювали, це вже не зупинити. Залишився тільки плин часу.

"Запомітє етот твіт"©

Анна Оскоміна
показать весь комментарий
27.02.2022 12:42
+30
Гонят в города на убой, нихера не поменялось со второй мировой... Как гнали пушечное мясо так и гонят
показать весь комментарий
27.02.2022 12:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.02.2022 12:42 Ответить
Розрахунок дуже простий. Лякаємо населення вибухами до всирачки, частина істерично тікає на захід, верхівка влади та монобільшість розбігається, опозиція нелегітимна як орган, армія зав'язла на сході, у Києві лише горстка спецури, поліція та строковики. Перших передавимо чисельно, других купимо, треті розбіжаться самі. В міста входять "ввічливі люди", одуріле від жаху населення зустрічає їх квітами як спасителів, на Банкову саджають свою маріонетку. Захід мовчить, бо йому тицьнули під носа ядерну дубину та полоскотали горло кінчиком газового вентиля. І Україна починає черговий 100-річний цикл рабства.

Але щось пішло не так.... Точніше, не так пішло все.

Переказувати не буду, як сказав Юрко Гудименко, Історія зараз пишеться просто у нас на очах.

Я впевнена, якщо Бог існує, він планував це все дуже давно. І його мета має бути вам зараз настільки очевидною, що я навіть не стану її озвучувати.

І це все не припиняється тільки тому, що ніхто не бере на себе відповідальність за повний провал операції. Бо єдиний, хто дійсно має її взяти, володіє майже безмежною владою і відмовляється визнавати свій програш. Він йшов ва-банк, а вийшов ******. Але вибору в нього немає, бо коли санкції увімкнуться на повну силу, це повне розгромне фіаско. Це крах. Тому це лише питання часу.

І знаєте що? Це вже неминучість та необоротність за будь-якого розвитку подій.

Вже нічого не спасе його, навіть ядрьона бімба на Майдан.

Нічого! Всі ставки зіграли, всі чинники спрацювали, це вже не зупинити. Залишився тільки плин часу.

"Запомітє етот твіт"©

Анна Оскоміна
показать весь комментарий
27.02.2022 12:42 Ответить
ВСЕ ОРКИ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ-- ПРОКЛЯТЫ НАВЕК УБИЙЦЫ
показать весь комментарий
27.02.2022 12:54 Ответить
На забувайте ще про тріумфальний парад побєдобесія..на 9 травня
проходження по Хрещатику і на трибуні )(уйло..Згадується фото Адольфа на фоні Єйфелевої вежі
показать весь комментарий
27.02.2022 13:03 Ответить
этот дебил бы задумался - его "Бок" и голодоморы "планировал" по его логике?
кстати, да, ведь "тамнаписсано" что Яхве вытворял со "своим народом", а тут просто гои какие то.
ты сам подумай: - "бок" "планировал" шоб тебя на куски разорвало ракетой, ну, или твою семью, а потом такой гудыменко(я знаю кто это) высрет: ыыыыы, бокпланировал.
кретины тупые думают еще "проверка "веры"" и радостно ползают в капище, а когда им в хату прилетает - визжат как сучки - "хоспадезаштооооо"
тьху!
показать весь комментарий
27.02.2022 13:04 Ответить
Тільки що дзвонила знайома з Харкова. Сказала, що там ідуть вуличні бої і що Путін, нібито заручився підтримкою китайців і вони можуть надіслати свої війська в Україну і тоді буде третя світова. Це явно інформація з російських ЗМІ. Задача - максимально посіяти паніку і зрадницькі настрої.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:05 Ответить
Китайцы не полезут. Миллион процентов. Оно им просто не надо. И Запад не пустит Китай официально к себе на порог. Одно дело бизнес и чайна-тауны в Европе, другое дело военную инфраструктуру и живую силу. Нереально. Бред третьей степени. Тогда США точно введёт сюда войска, чтобы этого не допустить, потому что это уже будет прямая и офигенная угроза НАТО, похлеще какой-то там россии.
Так что это тупо разведение паники для деморализации. Можете позвонить знакомой из Харькова и сказать, что это фейк и уже опровергнут
показать весь комментарий
27.02.2022 13:49 Ответить
Зателефонуйте знайомій і скажіть: "Моя знайома, іди на#уй!"
показать весь комментарий
27.02.2022 14:35 Ответить
Ні не існує , інакше би не було б наших загиблих .
Тим більш дітей . Й це би хлопик моряк би не підірвав би себе .

Требо буде потім кожного пом"янути . Котра "нібесна сотня" .
показать весь комментарий
27.02.2022 13:18 Ответить
бе ме к маме хачу...
показать весь комментарий
27.02.2022 12:43 Ответить
кто сегодня хочет в жаркое? )
показать весь комментарий
27.02.2022 12:43 Ответить
Хлопці наснаги Вам!Слава Україні!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:43 Ответить
А не ходи у наш садочок, квіточка чарівна!

ГОВОРИЛИ Ж ВАМ: СПИТАЙТЕ В ЯНЕКА ЯК УКРАЇНСЬКОЮ БУДЕ

"НЕХАЙ ЩАСТИТЬ!"
показать весь комментарий
27.02.2022 12:44 Ответить
***** подавилось Крымом, а сейчас сдохнет от целой Украины.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:44 Ответить
Молодцы!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:44 Ответить
Гонят в города на убой, нихера не поменялось со второй мировой... Как гнали пушечное мясо так и гонят
показать весь комментарий
27.02.2022 12:44 Ответить
Синявинские высоты.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:07 Ответить
Асвабадітєлі....
⚡️В Херсоне россияне начали грабить банки и выносить все ценности из ячеек украинцев, - Антон Геращенко.

По его данным, на видео - одно из отделений ПриватБанка в Херсоне.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:45 Ответить
У Геращенко ничего такого нет. Инфо диверсант?
показать весь комментарий
27.02.2022 12:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4rVBJFWgUQs
показать весь комментарий
27.02.2022 12:51 Ответить
Схоже на те , ну або просто неуважна людина - це не Херсон , а просто якийсь НП Херсонщини (( Не дарма кажуть що " триндун - знахідка для шпійона " тепер з його подачі підніметься срач про капєц((
показать весь комментарий
27.02.2022 13:11 Ответить
Головне що не сам Херсон
показать весь комментарий
27.02.2022 13:21 Ответить
видел - это просто 3,14ец,это видео,и еще то,где они разносят продуктовый магазин - нужно крутить по всему миру нон-стоп..
показать весь комментарий
27.02.2022 12:51 Ответить
Распространяйте это видео "Асвабадителей" везде. Пусть мир видит путинских мародёров.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:55 Ответить
Поширюйте тільки підпишіть правильно щоб паніку не сіяти , бр це не Херсон ! ХЕРСОН ЦЕ УКРАЇНА !!!!!!!!
показать весь комментарий
27.02.2022 13:14 Ответить
Їбаште хлопці!!!
Бог та правда на вашому боці.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:45 Ответить
Молодцы мужики!мочите их. Чтобы не пришлось воевать за радистов потом как это малолетнее чмо.
Крымчане думали их не коснется? Этот придурок или его батя видно кричал Путин прийди в Крым.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:47 Ответить
⚡️Украинские военные в Киеве частично расстреляли, частично задержали группу диверсантов, передвигавшихся по Киеву на машине скорой помощи, - Антон Геращенко.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:48 Ответить
Моральные уроды.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:54 Ответить
*** це не люди... це потвори... ненавиджу...
Хлопці, паліть тих виродків... Бережіть себе...
показать весь комментарий
27.02.2022 12:48 Ответить
смотрите ватники, вот так выглядят ваши узкие братушки. Смерть ворогам!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:49 Ответить
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
4 ч



Один итог у войны уже есть: Путин был преступником, а стал военным преступником.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:49 Ответить
👍
показать весь комментарий
27.02.2022 12:50 Ответить
Миша. О, диви… Кацапи…

Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?

Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…

Опанас. ***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…

Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!

Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома! Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.

Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!

Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают! Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:50 Ответить
вот что красиво, то красиво..
показать весь комментарий
27.02.2022 12:50 Ответить
коллабарантам дАмбасса напрячся
будет вам рэспублика народная
показать весь комментарий
27.02.2022 12:53 Ответить
это я о ватанах
которые войну звали, а не взяли сами и не уехали в свою рассею
показать весь комментарий
27.02.2022 12:54 Ответить
Восхищаюсь вашим героизмом,хлопцы.Слава Украине с Караганды!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:54 Ответить
Карагандинцам УЛКЕН САЛЕМ от Устькаманца
показать весь комментарий
27.02.2022 13:02 Ответить
Z - ******
показать весь комментарий
27.02.2022 12:54 Ответить
и по жизни и на воротник !!!!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:57 Ответить
Лия Ахеджакова перечислила ВСУ 10 тыс. баксами !!!
(место ее рождения - Днепропетровск !!!!...9 июля 1938 года)
спасибо, землячка !!!!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:55 Ответить
Харьков. Идёт зачистка города нашими воинами от остатков кацапского лайна. Граждане ,пока остаёмся дома или в укрытиях, на улице опасно!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:57 Ответить
зет тяжело выговаривается, а вот ****** для обозначения лучше подходит.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:01 Ответить
Предлагаю свой вариант :

Z - Zombi
показать весь комментарий
27.02.2022 13:51 Ответить
V - Vurdalaki
показать весь комментарий
27.02.2022 13:51 Ответить
О, вранішніх стрітрейсерів спіймали! Красені наші хлопці, від них ні на чому не втечеш - народний гнів будь-де дістане.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:07 Ответить
Смерть ватным тварям ! Только СМЕРТЬ !
показать весь комментарий
27.02.2022 13:10 Ответить
Конечно здорово это видеть , но до победных маршей далеко и и есть причины для опасений.Смотришь на пленных- это или желторотые пацаны или деды и техника совсем не новая.....И как не подумать,-Нет ли здесь ордынской хитрости ? Быдло им не жалко и железа такого много. А вот ,когда мы истратим ракеты на барахло ,пойдут их главные силы.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:13 Ответить
Не сци рускій , з німеції везуть нові комплекти для твоїх главних сіл (( хоча і старих сьогодні Гончаренко сказав вистачить навіть на ваші лади ((
показать весь комментарий
27.02.2022 13:19 Ответить
парни ВСУ - красавчики , целую колонну взяли , и почти все машины целы , покатаемся в по тылам
показать весь комментарий
27.02.2022 17:40 Ответить
 
 