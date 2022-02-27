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ВСУ в Киевской области дают бой колонне российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В селе Иванков, Киевская область, украинские военные дают бой российским оккупантам.

Об этом сообщает Военное телевидение Украины, информирует Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+40
УВАГА! ТЕРМІНОВО! НАДВАЖЛИВО!

Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V.

Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.
Техніка рухається в бік Києва.
Дуже важливо.

Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення.

Це вкрай важливо!
Слава Україні!
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27.02.2022 12:49
+18
Колумбия, Мексика, Афганистан тоже присоединились к санкциям, и заявили об приостановке наркотрафика в РФ
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27.02.2022 12:59
+13
Пацані, расходимся. Нас уже победили

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27.02.2022 13:00
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Правила форума Совет форумчан
УВАГА! ТЕРМІНОВО! НАДВАЖЛИВО!

Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V.

Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.
Техніка рухається в бік Києва.
Дуже важливо.

Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення.

Це вкрай важливо!
Слава Україні!
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27.02.2022 12:49 Ответить
V - це Кадиривці
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27.02.2022 12:55 Ответить
Кадирівців же наче вчора спалили всіх?
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27.02.2022 12:56 Ответить
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27.02.2022 13:52 Ответить
нет
с V у них еще на границе стояла техника
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27.02.2022 12:59 Ответить
Можливо "Вагнерівці"
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27.02.2022 13:05 Ответить
это военные округа
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27.02.2022 13:07 Ответить
развединформацию же дает НАТО? у них куча спутников же. как может колонна х.з. где кататься то?
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27.02.2022 12:58 Ответить
Бородянка бачили танки 20 хвилин назад
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27.02.2022 13:02 Ответить
-Нові санкції для РФ: ЄС російські банки відключать від SWIFT, а активи Центробанку на $643 млрд заморозять -заява лідерів Європейської комісії...

-Їх слід не лише "заморозити", а повернути нам -в якості репарацій за збитки нанесені Ордою...
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27.02.2022 13:04 Ответить
ОДНОЗНАЧНО !!!!

а кацапов продавать в сексуальное рабство на Ближний Восток
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27.02.2022 13:13 Ответить
На жаль по СВІФТ не всю русню повністю відключають.
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27.02.2022 13:20 Ответить
Партизанять! колони не прикриті з флангів!
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27.02.2022 12:51 Ответить
Смотрите ещё видео на https://www.kavkazcenter.com/russ/

там чеченцы дают информацию за Украину . Они за Украину . Это не кадировцы
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27.02.2022 12:52 Ответить
Ложь. Чеченцы воюют под украинским Прапором и никаких V не используют. Не ведитесь на ложную информацию.
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27.02.2022 13:13 Ответить
То смердящие кадьІровцьІ. ЧеченцьІ на украинской стороне.
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27.02.2022 14:43 Ответить
За словами джерела, колона ворога розділилася і частина йде з Дмитрівки в Забуччя.
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27.02.2022 12:53 Ответить
В паралельній темі писали, що хвилин 30 тому велика колона рашистів повернула з Бородянка на Макарова. Про позначки на їхній техніці невідомо
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27.02.2022 12:54 Ответить
* повернули з Бородянки на Макарів
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27.02.2022 12:55 Ответить
просто шикарно!
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27.02.2022 12:56 Ответить
Що шикарно?
Пояснюйте, якщо розумієте, для тих хто далекий від армії. На відео рачкує якась бмп, стоїть якийсь танк, потім старезний автомат. Хто це? Що це? Чия техніка? Де наші?
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27.02.2022 13:03 Ответить
БМП-1 та танки Т-64 які на відео, зараз тільки на озброєнні ВСУ.
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27.02.2022 13:11 Ответить
Так понимаю техника работает по противнику, а пехотинец прикрывает фланг. танкист же слепой.
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27.02.2022 13:28 Ответить
Не такой уж и слепой.Все,что будет двигаться от рашистов держит на прицеле.
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27.02.2022 14:40 Ответить
Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V.

Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.
Техніка рухається в бік Києва.
Дуже важливо.

Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення.

Це вкрай важливо!
Слава Україні!
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27.02.2022 12:59 Ответить
Колумбия, Мексика, Афганистан тоже присоединились к санкциям, и заявили об приостановке наркотрафика в РФ
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27.02.2022 12:59 Ответить
лавроконь теперь че нюхать будет?
муку что ли))
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27.02.2022 13:00 Ответить
Пацані, расходимся. Нас уже победили

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27.02.2022 13:00 Ответить
🤣
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27.02.2022 13:06 Ответить
главное теперь принимайте хероев своих на московии в рефрежераторах с почестями. ох и долбаебы там на роисе.
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27.02.2022 13:12 Ответить
абасацца херои, видим, видим - небось говномет Соловьев придумал казку про бычка(ов)
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27.02.2022 13:13 Ответить
фсё! раиSSя пабидила. раиSSяне, вазвращайтесь дамой палучать мидальки
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27.02.2022 13:14 Ответить
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27.02.2022 13:14 Ответить
Готовляться приймати свої трупи і вже ліпоять "панфіловців"?
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27.02.2022 14:46 Ответить
Полудурков ватных херачат как в тире ...
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27.02.2022 13:09 Ответить
Скорее всего V - это обозначение рашистов-"вагнеровцев", которые действительно очень опасны!
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27.02.2022 13:14 Ответить
Півгодини тому над Гостомелем і Бучею літали два штурмовики можливо російські
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27.02.2022 13:19 Ответить
 
 