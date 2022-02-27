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"Слава Украине! Героям слава! Путин х#йло!": Военный РФ в плену ВСУ. ВИДЕО
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+33 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий27.02.2022 13:15
+32 KharkovCity
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+21 Богдан Влад
показать весь комментарий27.02.2022 13:19
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Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
акция солидарности с Украиной. Yerevan Armenia
Это значит, будет жить, а это очень жаль
Вони брешуть гади і готові на все , аби залишитись живими 😠
Смерть кацапам на нашій землі !
Бий чортів хоч в полон не бери, але глумитися, навіть над скотиною, не в українському вихованні.