РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4493 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
34 717 36
война (46875) пленные (1836)

ВСУ взяли в плен военного из оккупированного Севастополя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники захватили в плен военного из оккупированного Севастополя.

Видео опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Украинские вертолеты бьют войска РФ в Гостомеле. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+35
Жители оккупированного Крыма, которые так приветствовали в свое время «русскую весну», начинают подозревать «что-то неладное». На фоне поступающих с материковой Украины трупов российских оккупантов, на полуострове принуждают местных «срочников» подписывать контракт с целью последующей отправки в оккупационные российские подразделения, которые пытаются захватить нашу страну. Об этом в своем Telegram-канале пишет советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Проверенная информация из Крыма.

Морги Джанкоя, Красноперекопска и Армянска переполнены трупами русни. Автомобили с трупами продолжают прибывать туда и ждут своей очереди для разгрузки.

Часть груза 200 уже движется прямо в Симферополь.

Крымчане приветствовали начало войны с Украиной, поскольку думали, что суть заключается в обеспечении подачи воды в Крым и сухопутного коридора через Мелитополь и Мариуполь. Однако, после ракетных ударов по всей территории Украины и полномасштабного вторжения они в шоке, мягко говоря.

В связи с нехваткой «пушечного мяса» вчера срочникам-крымчанам объявлено о необходимости подписания контракта вне зависимости от длительности срочной службы. Безусловно следующим шагом будет их отправка на убой в Украину.

Родители призывают детей делать все, вплоть до членовредительства, дабы избежать необходимой смерти в ближайшем будущем. Некоторые родители предлагают командирам все свои сбережения, дабы сберечь своих «кровинок».

Думаю, бравые на бумаге командиры русни сейчас нехило поднимут бабло», - резюмирует автор.

Напомним, ранее группа ИС сообщала о том, что российские военные начали массово отказываться воевать против Украины.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:14
+26
я щоб трохи відволіктись,хожу по свинособачих сайтах і пишу їм "Бандеромобиль едет за тобой жди" банять гади
показать весь комментарий
27.02.2022 13:15
+21
Предателей в плен брать бессмысленно
показать весь комментарий
27.02.2022 13:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Харьков
показать весь комментарий
27.02.2022 13:13 Ответить
Жители оккупированного Крыма, которые так приветствовали в свое время «русскую весну», начинают подозревать «что-то неладное». На фоне поступающих с материковой Украины трупов российских оккупантов, на полуострове принуждают местных «срочников» подписывать контракт с целью последующей отправки в оккупационные российские подразделения, которые пытаются захватить нашу страну. Об этом в своем Telegram-канале пишет советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Проверенная информация из Крыма.

Морги Джанкоя, Красноперекопска и Армянска переполнены трупами русни. Автомобили с трупами продолжают прибывать туда и ждут своей очереди для разгрузки.

Часть груза 200 уже движется прямо в Симферополь.

Крымчане приветствовали начало войны с Украиной, поскольку думали, что суть заключается в обеспечении подачи воды в Крым и сухопутного коридора через Мелитополь и Мариуполь. Однако, после ракетных ударов по всей территории Украины и полномасштабного вторжения они в шоке, мягко говоря.

В связи с нехваткой «пушечного мяса» вчера срочникам-крымчанам объявлено о необходимости подписания контракта вне зависимости от длительности срочной службы. Безусловно следующим шагом будет их отправка на убой в Украину.

Родители призывают детей делать все, вплоть до членовредительства, дабы избежать необходимой смерти в ближайшем будущем. Некоторые родители предлагают командирам все свои сбережения, дабы сберечь своих «кровинок».

Думаю, бравые на бумаге командиры русни сейчас нехило поднимут бабло», - резюмирует автор.

Напомним, ранее группа ИС сообщала о том, что российские военные начали массово отказываться воевать против Украины.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:14 Ответить
Хорошая новость, надеются она подбодрит крымских татар.
показать весь комментарий
28.02.2022 22:13 Ответить
Предателей в плен брать бессмысленно
показать весь комментарий
27.02.2022 13:14 Ответить
Предавший раз,будет предавать всю жизнь.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:33 Ответить
Мне кажется этот пацан и не предавал (в смысле в 2014-м). Ему сейчас от силы 19-20 (сержант, значит год остлужил. То есть в 2014 ему было 11-12 лет. Пацан еще. Но то, что сейчас с оружием пришел к нам домой - так этому оправдания нет.
показать весь комментарий
28.02.2022 00:21 Ответить
Фамилия имя отчество, надо добавить,ты *******))
показать весь комментарий
27.02.2022 13:14 Ответить
я щоб трохи відволіктись,хожу по свинособачих сайтах і пишу їм "Бандеромобиль едет за тобой жди" банять гади
показать весь комментарий
27.02.2022 13:15 Ответить
не ображай собак та свинок. Є русофашисти і ніяк інакше.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:25 Ответить
😂😂😂 Роблю те саме👍
показать весь комментарий
27.02.2022 13:25 Ответить
вместо воды им польётся река крови, пейте не поперхнитесь, сцуки
показать весь комментарий
27.02.2022 13:17 Ответить
Модераторы!
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
показать весь комментарий
27.02.2022 13:17 Ответить
Переговоры с кацапами поддерживать, или нет?
показать весь комментарий
27.02.2022 13:24 Ответить
Скоро Крим будем повертати👍 після цього і почнемо переговори
показать весь комментарий
27.02.2022 13:27 Ответить
Пойди убей всех кацапов, и тогда не нужно будет вообще с ними разговаривать!
показать весь комментарий
27.02.2022 13:32 Ответить
То есть, ты - за переговоры? И ты не ответил на вопрос
показать весь комментарий
27.02.2022 13:43 Ответить
В данный момент пока спешить не нужно. Время работает на нас, а кацапстан становится изгоем, получает пендюлей политических от мира и физических от нас. Скоро местные у них начнут очковать когда увидят трупяков своих и доллар по 200
Нужно пока ещё продержаться, пока каждый день работает на нас
Но да, потом переговоры нужны
показать весь комментарий
27.02.2022 13:50 Ответить
никто зелю не трогает, угомонись. его сейчас поддерживают все украинцьі. а остальное и без тебя знают. спокойно
показать весь комментарий
27.02.2022 13:58 Ответить
Если на переговорах поднимут вопрос о безблоковом статусе, запрете наступательного вооружения, коридоре в Крым и ПНР, вы рекомендуете тоже поддержать?
Понимаете в чём дело, Зеленский анонсирует готовность к переговорам, с чем он собирается на них идти? Почему он это не озвучивает?
показать весь комментарий
27.02.2022 13:59 Ответить
Не озвучивает, потому что и сам не знает что требует враг, и не знает на что те согласятся.
И Путин не знает что хочет. И каждый день его хотелки слабнут, поэтому нужно пока тянуть время
Но переговоры всё равно будут, и уступки будут, не врите себе сами
показать весь комментарий
27.02.2022 14:03 Ответить
"Но переговоры всё равно будут, и уступки будут" - "сойдёмся по средине"(с)?
показать весь комментарий
27.02.2022 14:06 Ответить
Я бы хотел по средине Дона, но от нашей тут ******** ничего не зависит, прекращай уже
показать весь комментарий
27.02.2022 14:11 Ответить
Значит слушай сюда. Пока народ защищает страну, он имеет право контролировать действия президента. То что ты предлагаешь - предательство, как оно есть. Насчет поддержки правительства - согласен. Насчёт безоговорочной - нет.
показать весь комментарий
27.02.2022 14:25 Ответить
Цей хоч екіпірований нормально, можна просто завішати, без знущаннь.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:20 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 13:32 Ответить
Дети заехали поиграть в танчики, вообще связь с реальностью потеряна, в конце видео аж сопли у пацага потекли
показать весь комментарий
27.02.2022 13:22 Ответить
скоро будем в Севастополе !! крысы , бегите пока мост ЦЕЛЫЙ !!!
показать весь комментарий
27.02.2022 13:24 Ответить
👍👍👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦😂
показать весь комментарий
27.02.2022 13:28 Ответить
Козломордые свинособаки с Улан-Удэ видать закончились, пришлось под Харьков из оккупированного Крыма отправлять.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:27 Ответить
Еще один глухой после второго вопроса громче.. *** пере*би его.....После того как скажет не знаю куда попал опять *******........ Слава Украине!
показать весь комментарий
27.02.2022 13:33 Ответить
ну,этому Диме уже повезло,что вернётся живым )
показать весь комментарий
27.02.2022 13:34 Ответить
- Как зовут?
- Дима...
😁 Он, наверно, подумал, что с ним познакомиться хотят...
показать весь комментарий
27.02.2022 13:36 Ответить
Какой нах домой?! В утиль падлу.
Як я цих собак ненавиджу (нехай собаки-тварини вибачають). І не кажіть, що вони чиїсь діти... Діти *********, які у своєму шовіністичному угарі привели до влади путлєра.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:34 Ответить
Не надо. Мир все видет. Новости Украины целыми сутками идут по новостным каналам США. Смерть оккупантам!
показать весь комментарий
28.02.2022 17:12 Ответить
budet urokom na vse jizn,vezunchik pacanenok..
показать весь комментарий
28.02.2022 03:08 Ответить
Держитесь, братья и сестры. Вы весь мир защищаете от Орды. Слава Героям!
показать весь комментарий
28.02.2022 17:11 Ответить
 
 